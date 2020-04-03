GomerAI MultiStrat Networked EA

GomerAI MultiStrat Networked EA
Visão Geral O GomerAI MultiStrat Networked EA é um sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 baseado num modelo de análise estrutural do mercado. Ele utiliza os 5 Pilares da Estrutura de Preços para identificar zonas de execução de alta probabilidade:

Tendências: Confirmação do impulso e da direção.

Intervalos: Identificação de zonas de reversão à média.

Áreas de Valor: Análise da descoberta de preços ponderada pelo volume.

Excesso: Detecção de exaustão de preço em extremos.

Equilíbrio e Desequilíbrio: Monitorização de alterações no equilíbrio do mercado como gatilhos de negociação.

O Ciclo de Treino de IA (AITL) Este EA apresenta uma arquitetura em rede projetada para validar o Ciclo de Treino de IA. Ao contrário dos robôs de trading estáticos, este sistema contribui com dados anonimados para uma função de aprendizagem centralizada. Este processo permite o refinamento contínuo dos parâmetros estruturais do mercado ao longo de múltiplos ciclos de treino.

Principais Funcionalidades

Design Anti-Caixa-Preta: Cada parâmetro interno e porta lógica está totalmente documentado para o utilizador assegurartransparência completa. Arquitetura em Rede: Utiliza aprendizagem baseada na nuvem para otimizar modelos de tomada de decisão. Lógica Multi-Estratégia: Núcleo adaptável que altera o comportamento com base na fase estrutural atual do mercado. Nota Importante para a Configuração pelos Utilizadores: Para instruções detalhadas de configuração e uma explicação de todos os parâmetros de entrada, por favor consulte o post no Blog MQL5 ligado nos comentários do meu perfil. Suporte: O suporte técnico é fornecido exclusivamente através da secção de Comentários desta página ou do sistema de mensagens MQL5. Aviso de Risco: Negociar com sistemas algorítmicos envolve risco significativo. Este EA é uma ferramenta técnica e não garante lucros. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Não são fornecidos conselhos financeiros.
