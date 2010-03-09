Atlas scalper pro

ATLASS SCALPER FOR GOLD v2.46 NO TIMEFRAME DE 5 MINUTOS - Vença a Taxa de Fracasso de 97%

Por que 97% dos Traders de Ouro Falham (E Como o ATLASS Vence)

A verdade brutal: Mais de 97% dos traders de varejo de ouro queimam suas contas em menos de um mês. Eles perseguem relações míticas de risco-recompensa, usam stop losses visíveis que são caçados, e operam com emoção.

ATLASS SCALPER NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS faz o oposto: Segue as tendências naturais do ouro com stop losses virtuais ocultos, confirmação de múltiplos filtros (MACD, ADX, Estocástico, Calendário de Notícias) e gestão inteligente de grade. É disciplinado, automatizado e livre de mitos.

Resultados do Backtest: 2 de Janeiro de 2023 – 1 de Março de 2025

AVISO: Desempenho passado ≠ resultados futuros.

Nível de Risco Início Final Lucro Ganho % Para Quem
MUITO BAIXO €1,000 €2,996 €1,996 199.6% Traders conservadores
BAIXO €1,000 €12,856 €11,856 1,185.6% Traders sérios (RECOMENDADO)
MÉDIO €1,000 €78,123 €77,123 7,712.3% Traders agressivos
ALTO €1,000 €179,487 €178,487 17,848.8% Apenas para apostadores

NOTA: QUANDO TODOS OS FILTROS ESTÃO DESLIGADOS, OS RESULTADOS SÃO MAIORES

Características Principais

✅ Stop Losses Ocultos - SLs virtuais invisíveis para corretora/formadores de mercado
✅ Pilha de Múltiplos Filtros - MACD, ADX, Estocástico, Calendário de Notícias, Horários de Sessão, Proteção contra Gaps
✅ Sistema de Grade Inteligente - até 15 posições por direção
✅ Proteção contra Notícias/Gaps - Pausa a negociação durante eventos de alto risco

Guia Rápido de Configurações

Configurações Principais

RiskLevel (Nível de Risco): Muito Baixo / Baixo / Médio / Alto / Tamanho de Lote Fixo
Recomendação: Comece com RISCO BAIXO

MaxPositionsPerDirection (Máximo de Posições por Direção, Padrão: 15): Níveis máximos de grade

  • Conservador: 5-8
  • Moderado: 10-12
  • Agressivo: 13-15

GridDrawdownPips (Pips de Drawdown da Grade, Padrão: 300): Distância entre níveis de grade

  • Apertado: 200
  • Equilibrado: 300
  • Amplo: 400-500

Filtros Críticos

  • UseMACDFilter (Usar Filtro MACD, Padrão: true): Confirmação de momentum - FAÇA BACKTEST PARA ENCONTRAR O MELHOR TIMEFRAME
  • UseADXFilter (Usar Filtro ADX, Padrão: false): FAÇA BACKTEST PARA ENCONTRAR O MELHOR TIMEFRAME
  • UseStochasticOscillator (Usar Oscilador Estocástico, Padrão: false): FAÇA BACKTEST PARA ENCONTRAR O MELHOR TIMEFRAME
  • UseNewsFilter (Usar Filtro de Notícias, Padrão: true): Pausa durante notícias econômicas
  • UseGapProtection (Usar Proteção de Gaps, Padrão: true): Para a negociação após gaps de preço
  • UseSessionFilter (Usar Filtro de Sessão, Padrão: true): Evita aberturas/fechamentos de sessão voláteis

Gestão de Lucros

  • LockStartPips_Buy/Sell (Pips de Início de Bloqueio Compra/Venda, Padrão: 80): Quando começar a seguir lucros
  • TrailPips_Buy/Sell (Pips de Trailing Compra/Venda, Padrão: 40): Distância de trailing
  • StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips de Último Stop Loss Compra/Venda, Padrão: 0): SL virtual da última posição (recomendado 100-200)

Filtro de Notícias

  • MinutesBeforeNews (Minutos Antes das Notícias, Padrão: 30): Janela de bloqueio antes das notícias
  • MinutesAfterNews (Minutos Após as Notícias, Padrão: 30): Janela de bloqueio após as notícias
  • FilterHighImpact (Filtrar Alto Impacto, Padrão: true): Bloquear notícias de alto impacto (NFP, FOMC, etc.)
  • NewsCurrencies (Moedas de Notícias, Padrão: "USD"): Moedas a monitorar

Sua Missão: Encontrar o Tesouro

  1. Faça backtest com os dados da SUA corretora (spread/comissão/fuso horário)
  2. Teste variações: espaçamento de grade, posições máximas, USE DIFERENTES TIMEFRAMES SUPERIORES
  3. Demo por 2-4 semanas antes de arriscar dinheiro real
  4. Otimize implacavelmente - os padrões são sólidos, mas SUAS configurações podem ser melhores
  5. Comece ao vivo pequeno - teste primeiro com capital mínimo

Avisos

Antes de Comprar:

  • Faça backtest na plataforma MT5 da SUA corretora
  • Teste em demo no mínimo 2 semanas
  • Nunca use Alto Risco a menos que aceite drawdowns de 50%+
  • Monitore durante notícias importantes (cisnes negros acontecem)
  • Isto NÃO é de "configurar e esquecer"

Expectativas Realistas:

  • Muito Baixo: 5-15% mensal, estresse mínimo
  • Baixo: 15-35% mensal, oscilações moderadas
  • Médio: 30-70% mensal, nervos necessários
  • Alto: 50-150%+ mensal, viagem selvagem

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE RISCO

NEGOCIAÇÃO ENVOLVE RISCO SUBSTANCIAL. VOCÊ PODE PERDER TODO O SEU INVESTIMENTO. DESEMPENHO PASSADO ≠ RESULTADOS FUTUROS.

Ao comprar o ATLASS SCALPER, você reconhece que:

  • Você compreende os riscos de negociação alavancada
  • Você aceita total responsabilidade pelos resultados
  • Não há reembolsos por perdas de negociação
  • O desenvolvedor não é responsável por quaisquer resultados

Pronto para Vencer os 97%?

Backtest → Demo → Otimizar → Operar ao Vivo Cuidadosamente

O tesouro está nas configurações. A disciplina está em você.

Negocie Inteligentemente.


