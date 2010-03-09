Atlas scalper pro
- Experts
- Abdelhak Benazizi
- Versão: 2.46
- Ativações: 5
Por que 97% dos Traders de Ouro Falham (E Como o ATLASS Vence)
A verdade brutal: Mais de 97% dos traders de varejo de ouro queimam suas contas em menos de um mês. Eles perseguem relações míticas de risco-recompensa, usam stop losses visíveis que são caçados, e operam com emoção.
ATLASS SCALPER NO GRÁFICO DE 5 MINUTOS faz o oposto: Segue as tendências naturais do ouro com stop losses virtuais ocultos, confirmação de múltiplos filtros (MACD, ADX, Estocástico, Calendário de Notícias) e gestão inteligente de grade. É disciplinado, automatizado e livre de mitos.
Resultados do Backtest: 2 de Janeiro de 2023 – 1 de Março de 2025
AVISO: Desempenho passado ≠ resultados futuros.
|Nível de Risco
|Início
|Final
|Lucro
|Ganho %
|Para Quem
|MUITO BAIXO
|€1,000
|€2,996
|€1,996
|199.6%
|Traders conservadores
|BAIXO
|€1,000
|€12,856
|€11,856
|1,185.6%
|Traders sérios (RECOMENDADO)
|MÉDIO
|€1,000
|€78,123
|€77,123
|7,712.3%
|Traders agressivos
|ALTO
|€1,000
|€179,487
|€178,487
|17,848.8%
|Apenas para apostadores
NOTA: QUANDO TODOS OS FILTROS ESTÃO DESLIGADOS, OS RESULTADOS SÃO MAIORES
Características Principais
✅ Stop Losses Ocultos - SLs virtuais invisíveis para corretora/formadores de mercado
✅ Pilha de Múltiplos Filtros - MACD, ADX, Estocástico, Calendário de Notícias, Horários de Sessão, Proteção contra Gaps
✅ Sistema de Grade Inteligente - até 15 posições por direção
✅ Proteção contra Notícias/Gaps - Pausa a negociação durante eventos de alto risco
Guia Rápido de Configurações
Configurações Principais
RiskLevel (Nível de Risco): Muito Baixo / Baixo / Médio / Alto / Tamanho de Lote Fixo
Recomendação: Comece com RISCO BAIXO
MaxPositionsPerDirection (Máximo de Posições por Direção, Padrão: 15): Níveis máximos de grade
- Conservador: 5-8
- Moderado: 10-12
- Agressivo: 13-15
GridDrawdownPips (Pips de Drawdown da Grade, Padrão: 300): Distância entre níveis de grade
- Apertado: 200
- Equilibrado: 300
- Amplo: 400-500
Filtros Críticos
- UseMACDFilter (Usar Filtro MACD, Padrão: true): Confirmação de momentum - FAÇA BACKTEST PARA ENCONTRAR O MELHOR TIMEFRAME
- UseADXFilter (Usar Filtro ADX, Padrão: false): FAÇA BACKTEST PARA ENCONTRAR O MELHOR TIMEFRAME
- UseStochasticOscillator (Usar Oscilador Estocástico, Padrão: false): FAÇA BACKTEST PARA ENCONTRAR O MELHOR TIMEFRAME
- UseNewsFilter (Usar Filtro de Notícias, Padrão: true): Pausa durante notícias econômicas
- UseGapProtection (Usar Proteção de Gaps, Padrão: true): Para a negociação após gaps de preço
- UseSessionFilter (Usar Filtro de Sessão, Padrão: true): Evita aberturas/fechamentos de sessão voláteis
Gestão de Lucros
- LockStartPips_Buy/Sell (Pips de Início de Bloqueio Compra/Venda, Padrão: 80): Quando começar a seguir lucros
- TrailPips_Buy/Sell (Pips de Trailing Compra/Venda, Padrão: 40): Distância de trailing
- StopLossLastPips_Buy/Sell (Pips de Último Stop Loss Compra/Venda, Padrão: 0): SL virtual da última posição (recomendado 100-200)
Filtro de Notícias
- MinutesBeforeNews (Minutos Antes das Notícias, Padrão: 30): Janela de bloqueio antes das notícias
- MinutesAfterNews (Minutos Após as Notícias, Padrão: 30): Janela de bloqueio após as notícias
- FilterHighImpact (Filtrar Alto Impacto, Padrão: true): Bloquear notícias de alto impacto (NFP, FOMC, etc.)
- NewsCurrencies (Moedas de Notícias, Padrão: "USD"): Moedas a monitorar
Sua Missão: Encontrar o Tesouro
- Faça backtest com os dados da SUA corretora (spread/comissão/fuso horário)
- Teste variações: espaçamento de grade, posições máximas, USE DIFERENTES TIMEFRAMES SUPERIORES
- Demo por 2-4 semanas antes de arriscar dinheiro real
- Otimize implacavelmente - os padrões são sólidos, mas SUAS configurações podem ser melhores
- Comece ao vivo pequeno - teste primeiro com capital mínimo
Avisos
Antes de Comprar:
- Faça backtest na plataforma MT5 da SUA corretora
- Teste em demo no mínimo 2 semanas
- Nunca use Alto Risco a menos que aceite drawdowns de 50%+
- Monitore durante notícias importantes (cisnes negros acontecem)
- Isto NÃO é de "configurar e esquecer"
Expectativas Realistas:
- Muito Baixo: 5-15% mensal, estresse mínimo
- Baixo: 15-35% mensal, oscilações moderadas
- Médio: 30-70% mensal, nervos necessários
- Alto: 50-150%+ mensal, viagem selvagem
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE RISCO
NEGOCIAÇÃO ENVOLVE RISCO SUBSTANCIAL. VOCÊ PODE PERDER TODO O SEU INVESTIMENTO. DESEMPENHO PASSADO ≠ RESULTADOS FUTUROS.
Ao comprar o ATLASS SCALPER, você reconhece que:
- Você compreende os riscos de negociação alavancada
- Você aceita total responsabilidade pelos resultados
- Não há reembolsos por perdas de negociação
- O desenvolvedor não é responsável por quaisquer resultados
Pronto para Vencer os 97%?
Backtest → Demo → Otimizar → Operar ao Vivo Cuidadosamente
O tesouro está nas configurações. A disciplina está em você.
Negocie Inteligentemente.