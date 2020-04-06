Price Impulse Reversal MT4

Price Impulse Reversal EA é um sistema de trading automatizado que opera com ação de preço, sem indicadores. Projetado para trading automatizado.

Características:

  • Estratégia baseada em ação de preço

  • Sistema automatizado 24/5

  • Gestão de risco com Stop Loss e Take Profit

  • Filtro de spread para condições específicas

  • Desenvolvido para 4 pares de moedas

Parâmetros ajustáveis:

  • Tamanho do lote

  • Spread máximo permitido

  • Número de identificação

Pares compatíveis:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY

Nota sobre período de teste:
Este EA requer um período mínimo de operação de 1 ano para avaliação completa. Períodos mais curtos podem não refletir sua operação em diferentes condições de mercado. A aplicação em todos os 4 pares compatíveis é sugerida para diversificação.


