Daily High Quality Signal
Utilitários
George Fayek Francis Abdelmalak
Versão: 2.1
Atualizado: 25 dezembro 2025
- Ativações: 5
Overview
The "Daily High Quality Signal v2.0" is a sophisticated MQL5 indicator designed to generate high-confidence trading signals using a candle-based confirmation system. It scans multiple financial instruments across various asset classes and provides visual dashboard displays with progressive signal validation.
Core Philosophy
Candle-Based Confirmation: Signals start at 0 confirmations and earn additional confirmations ONLY on new H4 candle closes (maximum 5 confirmations = 5 H4 candles = 20 hours). This prevents false signals and ensures market validation.
Key Features
1. Progressive Signal System
-
☆☆☆☆☆ - NEW SIGNAL (0 candles) - Just detected
-
★☆☆☆☆ - TOO EARLY (1 H4 candle closed)
-
★★☆☆☆ - EARLY SIGNAL (2 H4 candles closed)
-
★★★☆☆ - TRADE SETUP (3 H4 candles closed)
-
★★★★☆ - STRONG SIGNAL (4 H4 candles closed)
-
★★★★★ - PRIME ENTRY (5 H4 candles closed)
2. Anti-Fake Protection System (CRITICAL)
-
Low Volatility Filter: Rejects signals when ATR < MinATR (default 0.0005)
-
Extreme Price Position Filter: Avoids signals too far from MA50 (>2.5 ATR units)
-
Minimum Score Difference: Requires 15-point difference between BUY/SELL scores
-
Strong Trend Alignment: Optional requirement for perfect MA alignment
-
Score Stability Guard: Prevents confirmations if score collapses below minimum
3. Multi-Asset Scanner
-
Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, etc.)
-
Gold (XAUUSD)
-
Indices (US30, NAS100, SPX500, etc.)
-
Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD)
-
Custom symbol support
4. Data Persistence
-
Saves signals between MetaTrader sessions using CSV files
-
Maintains confirmation counts, scores, and timing information
-
Automatic cleanup of signals older than 3 H4 candles
5. Modern Dashboard Interface
-
Card-based display (up to 12 signals visible)
-
Color-coded by star rating
-
Real-time status updates
-
Professional styling with gradient headers
6. Performance Optimization
-
Indicator Handle Caching: Reuses indicator handles for faster scanning
-
Automatic Cache Cleanup: Removes unused handles after 1 hour
-
Efficient Memory Management: Smart cleanup of old signals
Technical Architecture
Signal Processing Pipeline
-
Symbol Selection: Filters based on user preferences and spread limits
-
Indicator Calculation: Uses cached handles for MA(9,21,50), RSI(14), MACD, ATR
-
Enhanced Scoring: Multi-factor scoring system (0-100 points)
-
Anti-Fake Filtering: Multiple validation layers
-
Candle Confirmation: H4 candle-based validation
-
Dashboard Display: Visual presentation with color coding
Scoring System (100-point scale)
-
Trend Strength: 40 points (MA alignment hierarchy)
-
Momentum Confirmation: 30 points (RSI + MACD alignment)
-
Price Position: 20 points (relative to moving averages)
-
RSI Position: 10 points (overbought/oversold conditions)
Risk Management Features
-
ATR-based stop loss and take profit calculation
-
Maximum spread filtering
-
Minimum signal score requirement (default: 70)
-
Minimum confirmations for trading (default: 3)
Alert System
-
Configurable star rating threshold for alerts
-
Sound and popup notifications
-
Alert cooldown timer to prevent spam
-
SMS-style notifications for Prime Entry signals
Performance Characteristics
-
Scan Interval: Configurable (default: 60 seconds)
-
Memory Usage: Efficient caching system
-
CPU Usage: Optimized indicator handle reuse
-
Visual Impact: Modern dashboard with minimal chart clutter
File Structure
-
Main Indicator: DailyHighQualitySignal.mq5
-
Data Storage: DailySignalData.csv (in MQL5/Files folder)
-
Dependencies: Standard MQL5 libraries (Arrays, Trade)
Usage Guidelines
-
Initial Setup: Configure asset classes to scan
-
Risk Adjustment: Set MinScore and MinConfirmations based on risk tolerance
-
Display Customization: Adjust panel dimensions and colors
-
Alert Configuration: Set notification preferences
-
Performance Monitoring: Watch cache size and scan results in Experts tab
Version 2.0 Improvements
-
Fixed "NEW SIGNAL" vs "NO SIGNAL" display logic
-
Enhanced anti-fake protection filters
-
Improved indicator handle caching (no pointer issues)
-
Modernized dashboard with card-based layout
-
Better memory management with automatic cleanup
Ideal Use Case
This indicator is designed for traders who:
-
Prefer H4 timeframe analysis
-
Want high-confidence signals with built-in validation
-
Trade multiple asset classes
-
Need visual dashboard for quick signal assessment
-
Require data persistence between trading sessions
The system emphasizes quality over quantity, with multiple validation layers ensuring only high-probability setups reach "Prime Entry" status.