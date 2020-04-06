Price Impulse Reversal
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Versão: 2.4
Price Impulse Reversal EA é um sistema de trading automatizado que opera com ação de preço, sem indicadores. Projetado para trading automatizado.
Características:
-
Estratégia baseada em ação de preço
-
Sistema automatizado 24/5
-
Gestão de risco com Stop Loss e Take Profit
-
Filtro de spread para condições específicas
-
Desenvolvido para 4 pares de moedas
Parâmetros ajustáveis:
-
Tamanho do lote
-
Spread máximo permitido
-
Número de identificação
Pares compatíveis:
EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY
Nota sobre período de teste:
Este EA requer um período mínimo de operação de 1 ano para avaliação completa. Períodos mais curtos podem não refletir sua operação em diferentes condições de mercado. A aplicação em todos os 4 pares compatíveis é sugerida para diversificação.