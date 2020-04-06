Sideways Trader EA mq

SIDEWAYS TRADER EA - é um sistema avançado de negociação em grade de pares duplos!





O robô se adapta automaticamente às condições de mercado.





Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: NZDCAD Set_file AUDNZD Set_file





Recursos de destaque do EA:

- Os pontos de entrada e saída são ajustados automaticamente pelo EA, dependendo da volatilidade do mercado.

- O Expert Advisor pode gerenciar ordens de compra e venda em cada par simultaneamente.

- O EA pode operar em 2 pares simultaneamente.

- O robô também constrói uma grade dinâmica automaticamente, dependendo da volatilidade.

- Sem requisitos de spread rígido - o EA pode ser usado em qualquer conta.

- O sistema não desperdiça dinheiro com comissões como muitos scalpers; basta usar uma conta padrão para isso.

- Cálculo automático de lotes com base no saldo da conta.

- Timeframe: M5.

- Pares de negociação: NZDCAD, AUDNZD.

- Horário de operação: O EA opera 24 horas por dia, 5 dias por semana. - O EA pode ser usado em contas padrão ou cent.





Como instalar:

- Abra 2 dos seguintes gráficos:

NZDCAD, AUDNZD.

- Selecione o timeframe M5 em cada gráfico.

- Anexe o Expert Advisor a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA.

- Deixe o computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU use um VPS em vez de um computador) para que o EA execute suas tarefas.





IMPORTANTE:

- Os parâmetros MAGIC para Compra/Venda devem sempre ser diferentes.

- Os MAGICs não devem ser semelhantes em pares diferentes - use os Set_files recomendados.

Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.