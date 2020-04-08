O ficheiro Stochastic MACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado que combina a lógica de um Oscilador Estocástico com a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD).

Foi concebido para ser executado numa janela de gráfico separada e fornece uma representação suavizada do momentum do preço em relação a uma gama de negociação específica.





Funcionalidade principal: Ao contrário de um MACD padrão que utiliza dados de preços brutos, este indicador aplica o escalonamento Estocástico às Médias Móveis Exponenciais (EMAs).





Normalização Estocástica: Calcula a máxima e a mínima num período Estocástico definido pelo utilizador.

Em seguida, normaliza as EMAs Rápida e Lenta com base na sua posição dentro desta gama de preços.

Cálculo do MACD: A linha principal do indicador é a diferença entre os valores normalizados do "Estocástico Rápido" e do "Estocástico Lento", multiplicada por 100.

Linha de Sinal: Uma terceira EMA (o período de Sinal) é aplicada ao valor MACD resultante para criar uma linha de sinal para identificar possíveis reversões de tendência ou cruzamentos.

Parâmetros de Entrada Principais: Período do Estocástico (inpStoPeriod): Define o intervalo de observação (padrão: 45) utilizado para encontrar os níveis de preço máximo e mínimo.

Períodos da EMA: Inclui um período Rápido (padrão: 12), um período Lento (padrão: 26) e um período de Sinal (padrão: 9).

Preço Aplicado: Os traders podem escolher entre vários tipos de preço, incluindo Fecho, Abertura, Máximo, Mínimo, Mediano, Típico ou Ponderado.

Níveis personalizados: O indicador arranca com cinco níveis horizontais para identificar as condições de mercado: Sobrecompra: Níveis padrão em 10 e 15.

Sobrevenda: Níveis padrão em -10 e Nível Médio: Definido em 0.

Estrutura técnica Classe EMA interna: O código utiliza uma classe personalizada (CEma) para calcular as médias móveis exponenciais de forma eficiente, utilizando um fator de suavização alfa (2/(1 + período)).