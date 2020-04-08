Stochastic MACD

O ficheiro Stochastic MACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado que combina a lógica de um Oscilador Estocástico com a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD).
Foi concebido para ser executado numa janela de gráfico separada e fornece uma representação suavizada do momentum do preço em relação a uma gama de negociação específica.

Funcionalidade principal: Ao contrário de um MACD padrão que utiliza dados de preços brutos, este indicador aplica o escalonamento Estocástico às Médias Móveis Exponenciais (EMAs).

Normalização Estocástica: Calcula a máxima e a mínima num período Estocástico definido pelo utilizador.
Em seguida, normaliza as EMAs Rápida e Lenta com base na sua posição dentro desta gama de preços.
Cálculo do MACD: A linha principal do indicador é a diferença entre os valores normalizados do "Estocástico Rápido" e do "Estocástico Lento", multiplicada por 100.
Linha de Sinal: Uma terceira EMA (o período de Sinal) é aplicada ao valor MACD resultante para criar uma linha de sinal para identificar possíveis reversões de tendência ou cruzamentos.
Parâmetros de Entrada Principais: Período do Estocástico (inpStoPeriod): Define o intervalo de observação (padrão: 45) utilizado para encontrar os níveis de preço máximo e mínimo.
Períodos da EMA: Inclui um período Rápido (padrão: 12), um período Lento (padrão: 26) e um período de Sinal (padrão: 9).
Preço Aplicado: Os traders podem escolher entre vários tipos de preço, incluindo Fecho, Abertura, Máximo, Mínimo, Mediano, Típico ou Ponderado.
Níveis personalizados: O indicador arranca com cinco níveis horizontais para identificar as condições de mercado: Sobrecompra: Níveis padrão em 10 e 15.
Sobrevenda: Níveis padrão em -10 e Nível Médio: Definido em 0.
Estrutura técnica Classe EMA interna: O código utiliza uma classe personalizada (CEma) para calcular as médias móveis exponenciais de forma eficiente, utilizando um fator de suavização alfa (2/(1 + período)).
Produtos recomendados
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indicadores
VWAP WAVE [Riz] - MT5 Indicator               Advanced VWAP Divergence Detection System VWAP Wave is a professional-grade Volume Weighted Average Price indicator with built-in divergence detection system. It identifies high-probability reversal and continuation signals by analyzing price-VWAP relationships across multiple timeframes.
FREE
Stratos Bora mt5
Michela Russo
4.71 (129)
Experts
Stratos Bora is a trading robot  for the trading on forex. Designed to harness the power of the   Ichimoku Kinko Hyo   indicator, it offers 12 strategies to cater to every trader's style. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Stratos Bora provides a seamless trading experience, ensuring you're always at the forefront of market opportunities. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive additional set files ! D o you want a   powerful
FREE
Simple Long Term MACD
Stephen Carmody
Experts
Long Term Double MACD Strategy with EMA Trend Confirmation This strategy uses a leading and lagging MACD indicator. The leading indicator gives the entry signals, and the lagging indicator gives the exit signals. This Expert does not use any account management and as such you should make sure to set good stop losses. Works best on longer timeframes on low volatility pairs.
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicadores
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
FREE
Divergence Force
Alessandro Riggi
4.5 (2)
Indicadores
Divergence Force 1.0 Indicador de Divergência Descrição Divergence Force  é um indicador projetado para identificar divergências entre o preço de um ativo e o MACD (Moving Average Convergence Divergence). Este indicador traça automaticamente as linhas de tendência nos máximos e mínimos do preço e do MACD, destacando as potenciais oportunidades de negociação. Principais Funcionalidades Identificação Automática de Divergências : O indicador detecta automaticamente divergências altistas e baixistas
FREE
Bollinger Bands Max Free MT5
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indicadores
A flexible BB indicator You're no longer limited to the built in default of using BB off a SMA method, now you can choose from: SMA - SMMA - EMA - LWMA - ADAPTIVE - FRACTAL ADAPTIVE - DEMA - TEMA - VARIABLE INDEX DYNAMIC You now also have 2 standard deviation levels. A more featured version is available with 5 deviation levels, color gradients to lines and filling as well as candles, with full alerts too: Bollinger Bands Max MT5 Options: - MTF - 9 choices of MA to base the BB off -  2 adjustabl
FREE
Super MACD Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (5)
Experts
The expert uses 3 MACD indicators to open trades. Advantages of the expert : You have full control over all three indicators. Use advanced stop loss and advanced trade closing. Risk Management. You can use the Grid . You can handle the news. You can control the number of trades and the conditions for opening a trade such as (Margin Limit , Spread Limit , Slippage , Timer Interval , Magic Number) It is preferable to use a small time frame.
FREE
Macd Divergence Moving Average
Paul Conrad Carlson
Experts
Macd Divergence with Smoothed Moving Averages. Divergence must  occur when the moving averages are trending. Ea can ONLY  open ONE long and one short trade at a time Please add smoothed averages to chart 30/60/100 in live chart VIEW COMMENTS SECTION FOR ALERT ONLY VERSION Test in strategy tester to visualize Ea setting Default lot size 0.01 Default TP 50 pips Default SL 50 pips 2. Macd setting can be changed to default 12/26/9 Please backtest , for use in trending markets conditions  .
FREE
MACD Combined Dynamic
Elsier Salvador Jimenez Malla
Indicadores
Descrição: O MACD Combined é um indicador avançado que integra dois modos de visualização para oferecer uma análise do Moving Average Convergence/Divergence (MACD) mais clara e adaptável. Principais características: Dois modos de operação : Modo 1 : Histograma colorido de acordo com o sinal do MACD (positivo ou negativo). Linha de sinal colorida conforme a relação entre o MACD e a própria linha de sinal. Modo 2 : Histograma colorido com base na comparação entre MACD e linha de sinal. Linha de
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicadores
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Colored Adaptive Moving Average AMA
Flavio Javier Jarabeck
4.88 (8)
Indicadores
If you like to use traditional Moving Averages (like SMAs and EMAs) to provide your trades for dynamic levels of Support and Resistance, you will love the Adaptive Moving Average (AMA). Created in 1995 by Perry Kaufman and presented to the world in his book " Smarter   Trading :  Improving   Performance   in   Changing   Markets ", the Adaptive Moving Average (also known as KAMA - Kaufman Adaptive Moving Average) has the goal to be the perfect companion for following a trend without noise, but s
FREE
Slow RSI
Flavio Javier Jarabeck
4.8 (5)
Indicadores
For those who feel that regular RSI is too fast and too noisy to be used on regular trades or in EAs and want to have an alternative to meter the Momentum of the Price, here is a solution presented on the great article of the Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine (April, 2015), by Vitali Apirine, called: Slow Relative Strenght Index . Its reading is almost the same as the regular RSI, but its levels of Overbought and Oversold are 80 and 20 instead. SRSI is very powerful to show div
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicadores
Setup da Paula A estrategia da Paula foi criada por Joe Ross e muito difundida aqui no Brasil por Rodrigo Cohen Indicador Para você não precisar ficar procurando onde seriam as entradas dela no grafico eu criei esse indicador que mostra com uma seta onde seriam as entradas da Paula. A entrada da Paula A entrada é configurada quando o preço de um candle fecha fora e no candle seguinte fecha dentro, então deve operar na abertura do proximo candle. Comente Me deixe saber se esse indicador que fiz s
FREE
WaveForce Oscillator
Giuseppe Papa
Indicadores
Il WaveForce Indicatorsu un sistema di doppia envelope esponenziale e smussamento dinamico, WaveForce separa matematicamente l'energia rialzista e ribassista, tracciando due curve (Bull e Bear) e una linea di segnale centrale. Questo consente al trader di percepire con chiarezza quale delle due forze stia guidando il mercato.  Caratteristiche principali: Calcola la pressione rialzista e ribassista separatamente Include una linea di segnale EMA adattiva per confermare inversioni Oscillatore fluid
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Indicadores
Para quem gosta de tendencia Force será um indicador muito útil. Isso por que ele é baseado no famoso ADX, que mede a força de uma tendencia, porém sem as 3 linhas confusas dele. Force tem sua interpretação muito simples: se o histograma estiver acima do nível zero a tendência é de alta, do contrário é queda. Você pode utilizá-lo para encontrar divergências também, algo muito lucrativo. Agradeço ao Andre Sens pela ideia da versão 1.1. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, mecontate. Faç
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster. Key Features: Histogram with four states : Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend Orange = Normal Sell Trend Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals. Fully customiz
FREE
Pirates MACD
Jefferson Judge Metha
4.67 (3)
Indicadores
The Pirates MACD is a Momentum Indicator that shows us not just the Classical MACD, it also shows us high priority trades. the user has an option of selecting among several options the best settings that suits their trading style, even if one has no trading style, Pirates always find a way to survive hence the Pirates MACD is equipped with easy to understand tools. that reduce the strain on ones analysis giving them visual advantages over classical MACD techniques.  This product is made as an e
FREE
Sylvan Crash500 Heiken Ashi
Quintin Francois Vanwyk
4.83 (6)
Indicadores
FOR CRASH 500 ONLY!! MT5 *This is a smooth heiken ashi setup meant to be used on CRASH 500 in combination with other indicators. *You are welcome to test it on other markets aswell. *I will be posting other indicators aswell to help with trading the crash 500 market. *You can use this to help smooth out price if you do struggle with reading the charts as is. * Just note heiken ashi doesnt represent real price action only smoothes it out for ease of read.
FREE
Simple MACD Expert
Abraao Moreira
3 (1)
Experts
Estratégia de negociação MACD O cálculo do MACD é executado uma vez a cada tick, e são considerados para fim de cálculo os três últimos resultados, para analisar o cruzamento da linha de zero, ou seja quando o último resultado for maior que 0 e o antepenúltimo não então há um cruzamento para cima e analogamente para baixo, quando um cruzamento é constatado o estado de uma variável de controle é alterado de "false" para "true", permitindo o abertura de uma posição caso a média de sinal também cru
FREE
ET1 for MT5
Hui Qiu
4 (5)
Experts
ET1 for MT5 is new and completely free！！ ET1 for MT5 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold) !!  The success rate is more than 75%   !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT5 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT5 Updated v4.70 !!  https://www
FREE
Quarter EMA
Jithin Sajan Sajan
5 (2)
Indicadores
Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support The 5 EMA is plotted in green color ( Lime ). The 14 EMA is plotted in red color ( Red ). The 20 EMA is plotted in blue color ( Blue ). The 200 EMA is plotted in yellow color ( Yellow ). The Quarter EMA that provided calculates and plots four Exponential Moving Averages (EMAs) on the chart using different periods: 5, 14, 20, and 200. Each EMA is represented by a different color on the chart. Here's a description of each EMA:
FREE
Quintet EMA
Jithin Sajan Sajan
Indicadores
Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support The   5 EMA   is plotted in   green   color ( Lime ). The  14 EMA  is plotted in  red  color ( Red ). The   20 EMA   is plotted in   blue   color ( Blue ). The  200 EMA  is plotted in  black  color ( Black ). The   200 EMA   is plotted in   yellow   color ( Yellow ). The Quarter EMA that provided calculates and plots four Exponential Moving Averages (EMAs) on the chart using different periods: 5, 14, 20, and 200. Each EMA is
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Indicadores
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O ficheiro StochasticDMACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado, desenvolvido por mladen em 2020. Trata-se de um oscilador baseado em momentum que combina o suavizamento da Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) com a normalização de intervalo de um Oscilador Estocástico. Funcionalidade Principal O indicador opera transformando os dados de preços num intervalo normalizado antes de calcular o momentum da tendência. Normalização Estocástica: Em vez de utilizar preços brutos, o
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar! O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos: Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito! Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da z
FREE
Supports And Resistances Lines
Francisco Gomes Da Silva
4.72 (43)
Indicadores
Níveis de Suportes e resistências Conheça e teste nosso indicador com a função Multi Time frame onde você pode usar todos os timeframes dentro do gráfico atual como identificar suportes e resistências automaticamente Este indicador de suporte e resistências cria linhas de suporte e linhas de resistência usando o indicador "Fractals" com base Como criar linhas de suporte O Indicador cria linhas de suporte automaticamente toda vez que o “Fractals” cria um fundo automaticamente ou faz um novo fundo
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the trend : Seu Rastreador de Tendências Domine o mercado com o Friend of the trend , o indicador que simplifica a análise de tendências e te ajuda a identificar os melhores momentos para comprar, vender ou esperar. Com um design intuitivo e visualmente impactante, o Trend Analisa os movimentos de preço e entregar sinais através de um histograma colorido: Barras Verdes : Sinalizam uma tendência de alta, indicando oportunidades de compra. Barras Vermelhas : Alertam para uma tendência de
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experts
O   Expert Advisor (EA) Dual MACD & Stochastic   é um sistema de negociação automatizado que utiliza   dois indicadores MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência)   junto com o   Oscilador Estocástico   para identificar oportunidades de negociação com alta precisão. Combinando a confirmação de tendência do MACD e a análise de momentum do Estocástico, este EA oferece pontos de entrada e saída bem definidos. Principais recursos: •   Estratégia de MACD duplo   – Utiliza dois MACDs com configu
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O ficheiro StochasticDMACD.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado, desenvolvido por mladen em 2020. Trata-se de um oscilador baseado em momentum que combina o suavizamento da Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD) com a normalização de intervalo de um Oscilador Estocástico. Funcionalidade Principal O indicador opera transformando os dados de preços num intervalo normalizado antes de calcular o momentum da tendência. Normalização Estocástica: Em vez de utilizar preços brutos, o
FREE
ZigZag On HeikinAshi
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O ficheiro ZigZagOnHeikinAshi.mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado que traça uma linha ZigZag diretamente no gráfico de preços principal, com base nos dados dos candles Heikin Ashi. Fornece uma visão suavizada das tendências de preços, filtrando o ruído do mercado através dos cálculos do Heikin Ashi. Funcionalidade principal: O indicador opera calculando primeiro os valores do Heikin Ashi e, em seguida, identificando as máximas e mínimas locais para desenhar o ZigZag. Visualização du
FREE
Paistrade Light V2
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O ficheiro PairsTrade_Light_v2. mq5 é um indicador técnico MQL5 personalizado, concebido para a negociação de pares, principalmente no mercado Forex. Serve como uma versão simplificada do indicador Ind_2_Linep1.mq5 e fornece uma representação visual da relação entre dois instrumentos financeiros. Funcionalidades principais: O indicador representa o movimento de preços de dois símbolos selecionados numa janela de gráfico separada para ajudar os traders a identificar a convergência ou divergênc
FREE
Trix 4
Omar Mohamad El Marstani
Indicadores
O TRIX_4.mq5 (denominado internamente FEMA.mq5) é um indicador técnico MQL5 personalizado que implementa o cálculo de uma Média Móvel Exponencial de Quatro Etapas (FEMA). Foi concebido para ser apresentado numa janela separada e fornece um sinal de acompanhamento de tendência altamente suavizado, sobrepondo várias etapas de suavização exponencial. Funcionalidade principal: O indicador calcula quatro camadas sequenciais de Médias Móveis Exponenciais (EMAs) para derivar os seus valores finais:
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário