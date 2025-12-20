AI Smart MT4

AI Smart - Este é um algoritmo de negociação real. Os resultados mostram uma curva de crescimento muito estável.

Completamente seguro e fiável, o sistema robótico mais poderoso do mundo.

Não utiliza métodos de negociação perigosos. Funciona com 28 pares de moedas principais e cruzadas + Ouro.

Com tecnologia DeepSeek + BlackBox.AI Define sempre Stop Loss, Take Profit e Breakeven. Os nossos servidores estão equipados com placas gráficas NVIDIA H100 de 80 GB. --------------------------------------------------------------- O Expert Advisor não funciona no ambiente de teste! Requer um mercado real.

Recomendações:

Trading pair : XAUUSD (Detetará outros pares de moedas automaticamente.)

: XAUUSD (Detetará outros pares de moedas automaticamente.) Timeframe: M30

M30 Minimum deposit: 100$

Trading leverage : 1:100 e superior

: 1:100 e superior Broker: Qualquer corretora com spread baixo.

Qualquer corretora com spread baixo. VPS: Utilize um VPS para que o consultor funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana.





Perguntas frequentes (FAQ)





Posso fazer backtesting AI Smart ?

Não. O AI Smart não pode ser testado no Strategy Tester porque a sua funcionalidade depende de uma ligação ativa com diversos modelos de IA. Estas IA apenas respondem em tempo real, pelo que este comportamento não pode ser emulado nos backtests tradicionais.

É possível negociar em empresas proprietárias?

Sim, o AI Smart é totalmente compatível com empresas de publicidade imobiliária, mas terá de descarregar primeiro um ficheiro de configuração específico.

Porque é que o AI Smart não usa Martingale, Grid, etc.?

O nosso principal objetivo é a negociação segura e responsável. Todos sabemos o que pode acontecer aos consultores que utilizam estratégias como o martingale ou o grid trading – especificamente, a perda do depósito. Assim sendo, o nosso consultor opera exclusivamente com ordens stop-loss e take-profit. Todas as negociações são controladas por inteligência artificial.

Como obtenho uma licença? Para que serve?

Levamos a segurança do consultor a sério e decidimos gerir tudo através dos nossos servidores para impedir que os hackers obtenham acesso não autorizado ao consultor AI Smart . Após alugar ou comprar, precisa de nos enviar o número da sua conta na plataforma de negociação. Enviaremos uma mensagem de confirmação com um link para participar no nosso chat privado.

AI Smart é fácil de usar?

O AI Smart é uma ferramenta altamente avançada com inúmeros parâmetros, mas todas as operações são realizadas nos nossos servidores. Basta instalar o EA seguindo as instruções e usufruir dos seus lucros. Leia as instruções de instalação completas abaixo (apenas 3 cliques e o EA estará pronto a operar).