DeMarker Higher Time Frame MT5 r

Indicador Crypto_Forex HTF DeMarker para MT5.

- Este indicador é uma ferramenta útil utilizada pelos traders técnicos para encontrar pontos de entrada e saída. HTF significa - Prazo Superior.
- A linha do oscilador DeMarker indica a posição atual do preço em relação aos máximos e mínimos anteriores.
- O DeMarker fornece os sinais de divergência regular mais eficientes entre outros osciladores.
- Zona OverBought é quando o DeMarker está acima de 0,7 e OverSold - quando está abaixo de 0,3.
- O indicador possui alertas integrados para telemóvel e PC.
- Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores.
- O indicador HTF DeMarker permite-lhe anexar o DeMarker de um período de tempo superior ao seu gráfico atual -> esta é uma abordagem de negociação profissional.

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

