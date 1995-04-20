Stochastic for 8 Symbols mf
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.31
- Ativações: 10
Indicador Forex "Estocástico para 8 Símbolos" para MT4, sem repintura.
- O oscilador estocástico é um dos melhores indicadores do mercado - ferramenta perfeita para muitos traders.
- Zona de sobrecompra - acima de 80; Zona de sobrevenda - abaixo de 20.
- É ótimo para entradas de venda acima de 80 e entradas de compra abaixo de 20.
- "Estocástico para 8 Símbolos" oferece a oportunidade de controlar os valores estocásticos de até 8 símbolos diferentes em apenas um gráfico.
- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.