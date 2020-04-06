Quantum Gold IA

🏆 AI GOLD TRADING EA :

La Nouvelle Référence pour le Trading de l'Or (XAU/USD)

Expert Advisor Révolutionnaire pour MetaTrader 5

Découvrez AI Gold Trading EA, le robot de trading de nouvelle génération propulsé par l'Intelligence Artificielle, conçu exclusivement pour l'Or (XAU/USD), l'actif le plus dynamique et prestigieux des marchés financiers.

Né d'un développement intensif et méticuleux, cet Expert Advisor est modélisé spécifiquement pour exceller dans le climat financier des années 2025 et au-delà, intégrant une architecture prédictive pour anticiper et gérer la future volatilité du Gold.

🔥 PERFORMANCE 2025 : Un ROI de 300% Historique

L'année 2025 a marqué un tournant. Grâce à notre modélisation avancée de la volatilité future, AI Gold Trading EA a délivré un Retour sur Investissement (ROI) de 300% sur l'année, une performance spectaculaire et rarement atteinte dans l'univers exigeant du trading algorithmique de l'Or.

⚙️ Stratégie Révolutionnaire : Trendline Breakout System 2.0

AI Gold Trading EA se distingue des solutions obsolètes. Il utilise une technologie IA exclusive pour la détection dynamique des lignes de tendance (Trendlines), reproduisant et surpassant la méthodologie des meilleurs traders institutionnels.

🔑 L'Intelligence au Cœur de l'Algorithme :

✅ Détection Automatique Dynamique : L'EA identifie sur multiples timeframes (M15, M30, H1, H4) les niveaux de Supports et Résistances les plus robustes (minimum 5 points de contact), s'adaptant en temps réel aux conditions de marché 2025.

🔁 Analyse Multi-Timeframes (MTA) : Confirmation des signaux sur 4 unités de temps simultanément pour filtrer le bruit et garantir une précision d'exécution maximale.

🛡️ Gestion du Risque de Niveau Institutionnel, Conforme 2025

Notre gestion des risques est la clé de la performance et de la longévité de l'EA.

• Stop Loss Algorithmique : SL dynamique basé sur la volatilité en temps réel pour une protection optimale.

• Position Sizing Intelligente : Calcul automatique de la taille des lots en fonction de votre capital et du risque toléré.

• Drawdown Maîtrisé : Maximum limité à 8% – Parfaitement compatible avec les exigences strictes des Prop Firms (FTMO, MyForexFunds, etc.).

• Ratios Risk/Reward : Optimisation pour un ratio minimum de 2:1.

📈 Performances Exceptionnelles & Sécurité

✔️ Croissance Prouvée : Courbe de croissance constante et régulière.

✔️ Résistance Future : Conçu pour résister aux conditions de marché extrêmes et à la volatilité accrue post-2025.

🧠 Intelligence Artificielle : Calcul de probabilité pour ne trader que l'excellence.

💻 Fonctionnement 24/7 : Entièrement automatique, compatible VPS (recommandé), zéro surveillance requise.

🔒 100% Sécurisé : Aucune DLL externe, code natif MQL5 optimisé et validé.

🔄 Mises à jour GRATUITES À VIE : L'évolution de l'EA est notre engagement.

📦 Inclus avec Votre Achat

✅ Fichier .EX5 prêt à l'emploi.

✅ Paramètres Optimisés 2025 (aucune configuration nécessaire).

✅ Accès garanti aux futures mises à jour (GRATUIT).

✅ Support technique dédié et personnalisé.

📥 Installation Simplifiée (3 minutes)

Téléchargez le fichier .EX5.

Placez-le dans : MetaTrader 5 > MQL5 > Experts.

Redémarrez MT5.

Glissez l'EA sur un graphique XAU/USD M30/H1.

Activez "AutoTrading". C'est prêt !

💰 Offre de Lancement Expirant Bientôt – Sécurisez Votre Prix Actuel !

Cadeau: Tous les acheteurs de cet Expert Advisor seront automatiquement éligible à une promotion exceptionnel leur permettant d'accéder à notre système de trading NAS100 à un tarif préférentiel jamais proposé publiquement.





Caractéristique Détails

Prix Final Prévu 2000 USD Augmentation Le prix augmente à chaque nouvelle vente !

➡️ En achetant MAINTENANT, vous bénéficiez :

​ ✅ Tarif le plus bas GARANTI.

​ ✅ Mises à jour gratuites À VIE.

​✅ Support Prioritaire 24/7.

​⏰ Places limitées au tarif actuel.

Ne manquez pas l'opportunité d'intégrer l'excellence du trading automatisé de l'Or.





Foire Aux Questions (FAQ)