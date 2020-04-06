Modelagem para Traders, Fundos de Gestão de Capital e Desenvolvedores MQL5.





Colabore com a G de A: Dada a óbvia necessidade de câmbio de moedas e ativos financeiros, esta proposta de colaboração surge para disseminar ferramentas de precificação para participantes do mercado global, a fim de combater a desvalorização inflacionária. A G de A busca parcerias para desenvolver ferramentas de precificação e liquidação financeira dentro de seu algoritmo, protegendo os ativos de investidores que precisam migrar suas moedas locais. A G de A está sendo desenvolvida para se tornar uma plataforma de absorção de moedas, fornecendo liquidez ao mercado de criptomoedas. Contribua assinando um de nossos produtos, desenvolvendo nossos algoritmos ou enviando sugestões. www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida danigalv@gmail.com





A G de A utiliza uma estratégia autônoma de gerenciamento de lotes que limita o valor financeiro das perdas de acordo com as flutuações do mercado. Isso significa que as perdas são financeiramente limitadas e os ganhos representam uma precisão de quase 85% no alvo 1x1. A G de A deve sempre ser usada com interação ativa do usuário, que deve ativar o Algotrade quando um sinal de Retração de Fibonacci ocorrer após a confirmação da estratégia em um período maior (por exemplo, Cruzamento da Banda de Bollinger ou Cruzamento da Média Móvel). Configura o G d A para operar em um período de tempo menor. Visualiza a estratégia em um período de tempo 4 vezes maior.