Colabore com a G de A: Dada a óbvia necessidade de câmbio de moedas e ativos financeiros, esta proposta de colaboração surge para disseminar ferramentas de precificação para participantes do mercado global, a fim de combater a desvalorização inflacionária. A G de A busca parcerias para desenvolver ferramentas de precificação e liquidação financeira dentro de seu algoritmo, protegendo os ativos de investidores que precisam migrar suas moedas locais. A G de A está sendo desenvolvida para se tornar uma plataforma de absorção de moedas, fornecendo liquidez ao mercado de criptomoedas. Contribua assinando um de nossos produtos, desenvolvendo nossos algoritmos ou enviando sugestões.
