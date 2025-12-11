Scalping Helper

RSI abcd Francisco Gomes Da Silva 3 (1) Indicadores

RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt