DailyGold Surge EA

DailyGold Surge EA – EA Profissional de Tendência Diária para XAUUSD

Capture as grandes subidas diárias do ouro com lógica segura e inteligente

DailyGold Surge EA é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado projetado exclusivamente para XAUUSD (Ouro). Ele detecta a tendência mensal atual e abre posições alinhadas com precisão durante a janela diária de alta probabilidade das 01:00 às 02:00 (hora do servidor).

Quando o ouro realiza uma reversão natural de curto prazo, o EA adiciona de forma inteligente uma segunda entrada na direção oposta — transformando os recuos temporários em oportunidades adicionais, tudo com uma rigorosa gestão de riscos.

Estratégia limpa e profissional:

  • ❌ Sem Martingale
  • ❌ Sem Grid
  • ❌ Sem Hedging
  • ❌ Sem média perigosa

Lógica pura de seguimento de tendência criada para um desempenho sustentável a longo prazo.

Principais características

  • Detecção de tendência mensal: Todas as operações se alinham com a tendência dominante do ouro para máxima vantagem.
  • Entradas diárias precisas: As posições principais abrem instantaneamente na janela 01:00–02:00.
  • Entrada contrária adaptativa: Entrada inteligente na direção oposta ativada por opposite_pips_away.
  • Proteção de lucros: O trailing stop é ativado após percorrer a distância pips_away para fixar ganhos.
  • Gestão de riscos controlada: Tamanho de lote baseado em percentagem (padrão 0.5% por entrada) para exposição constante.

⚠️ Lembrete importante de realidade Este EA NÃO é para traders que procuram: ❌ Taxa de acerto de 100% ❌ Lucros diários garantidos ❌ Duplicação rápida da conta

Sistemas de alto risco como martingale ou grid podem prometer resultados mais rápidos — mas geralmente terminam em perda total da conta.

DailyGold Surge EA foi projetado para traders disciplinados que preferem estratégias de tendência mais seguras e profissionais. Haverá operações perdedoras e períodos de drawdown, mas quando chegar a grande subida do ouro (e ela sempre chega), cobrirá as perdas anteriores e impulsionará a conta de forma constante.

📊 Transparência nos backtests DailyGold Surge EA foi projetado para operar com base na tendência atual do mercado. Por isso:

  • Os backtests devem ser avaliados apenas com dados recentes
  • Período de teste recomendado: últimos 12 meses ou datas recentes específicas
  • Dados históricos mais antigos podem não refletir o comportamento atual do mercado

Isso garante expectativas de desempenho realistas e honestas.

Parâmetros do EA

  • LOT__Risk_percentage_1: Percentagem de risco na primeira entrada diária (padrão: 0.5%)
  • LOT__Risk_percentage_2: Percentagem de risco na entrada em direção oposta (padrão: 0.5%)
  • S_L: Stop Loss (em pips)
  • T_P: Take Profit (em pips)
  • opposite_pips_away: Distância em pips para ativar entrada oposta
  • pips_away: Distância antes de ativar trailing stop
  • Trailing_stop: Distância do trailing stop
  • Trailing_start: Nível de início do trailing

🔧 Configuração recomendada

  • Símbolo: XAUUSD
  • Timeframe: H1
  • Saldo mínimo:
    • $500 (contas pessoais)
    • $5,000 (prop firms)
  • Corretora: Recomendada conta ECN com spreads baixos para execução ótima

Nota especial para traders de Prop Firms Com drawdown máximo inferior a 6% e configurações de risco conservadoras, DailyGold Surge EA é ideal para passar desafios de prop firms e gerir contas financiadas de forma segura.

DailyGold Surge EA oferece aos traders pacientes uma forma confiável de capturar verdadeiras subidas diárias do ouro com lógica profissional de tendência. Comece a construir resultados consistentes no MQL5 Market hoje mesmo!


