Volume FVG

Indicador Fair Value Gap

Este indicador identifica desequilíbrios de preço em três velas onde o intervalo da vela central não é totalmente sobreposto pelas velas adjacentes. Estas lacunas revelam interrupções temporárias do fluxo de ordens causadas por pressão súbita de compra ou venda durante períodos voláteis.

Filtro de Volume

O filtro de volume garante que as lacunas apareçam apenas quando apoiadas por atividade de negociação significativa. Lacunas de alta exigem direção positiva da vela (fechamento acima da abertura), lacunas de baixa exigem direção negativa (fechamento abaixo da abertura). Isto filtra desequilíbrios fracos que carecem de convicção. Defina UseVolume como true e ajuste VolumeThreshold para ativar a filtragem.

Parâmetros de Entrada