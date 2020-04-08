Screener MT5

Clique único no ativo dentro do scanner e ele abre instantaneamente na mesma janela do gráfico. Nada de perder tempo abrindo novas janelas ou rolando o Market Watch — um clique e você já está no ativo que quer operar. Ideal para scalping, tape reading e para quem precisa de velocidade.
Painel flutuante 100% personalizável que você pode arrastar para qualquer canto do gráfico e ocultar com apenas um clique no botão “Screener”.

Principais filtros e ordenações disponíveis:

Daily % (High → Low) - Maiores altas do dia.
Daily % (Low → High) - Maiores quedas do dia.
Spread (Low → High) - prioriza ativos com menor spread
Relative Volume - destaca os que estão operando muito acima da média (forte movimento)
Moving Average (above/below) - filtra apenas ativos em tendência de alta ou baixa.
Limite de quantos ativos mostrar (ex: top 10, top 20…)

Tudo atualizado em tempo real, diretamente no gráfico, sem precisar abrir nenhuma outra janela.
Perfeito para quem opera ações, mini índice, mini dólar, cripto, forex ou qualquer ativo disponível na sua corretora.

Nota: Para visualizar e filtrar símbolos, é preciso habilitá-los antes na janela Market Watch do MT5 (clique direito no Market Watch → Show All ou adicione manualmente os símbolos desejados).


