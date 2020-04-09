Apex Trading Dashboard PRO
- Utilitários
- Cedric Landry Shema
- Versão: 1.20
Apex Trading Dashboard PRO é um painel de trading profissional com gestão avançada de risco, análises em tempo real e execução rápida. Gerencie stop loss, take profit, lotes e limites de risco a partir de um painel intuitivo. Perfeito para traders que buscam precisão, disciplina e controle total.
Principais recursos
• Painel avançado: executar ordens, fechar posições e gerir operações rapidamente.
• Gestão de risco: risco por trade, risco diário, limites de drawdown e trailing stop.
• Cálculo flexível de lotes: baseado em saldo, equity, margem livre ou valor fixo.
• SL/TP personalizáveis.
• Análises em tempo real: saldo, equity, margem, P/L e exposição ao risco.
• Interface amigável estilo TradingView.
• Alertas de drawdown, RSI e limites de risco.
• Aba de inputs para ajustes rápidos.
• Alternância entre unidades e lotes.
Parâmetros de entrada
Risk Management Settings
• RiskPercent — risco por trade (%).
• MaxDailyRisk — risco diário máximo.
• MaxDrawdown — drawdown máximo.
• DefaultSL — stop loss em pips.
• DefaultTP — take profit em pips.
• RiskRewardRatio — cálculo de TP automático.
• MaxPositions — limite de posições.
• UseTrailingStop — ativar trailing stop.
• TrailingStop — distância inicial.
• TrailingStep — passo.
Risk Calculation Method
• RiskCalcMethod:
– RISK_BALANCE_PERCENT
– RISK_EQUITY_PERCENT
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT
– RISK_FIXED_DOLLAR
• LotCalcMethod:
– LOT_RISK_BASED
– LOT_FIXED
– LOT_EQUITY_PERCENT
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT
• FixedLotSize — lote fixo.
• UseUnitsInsteadOfLots — usar unidades.
Alert Settings
• EnableAlerts — alertas.
• RSI_Period — período RSI.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — limites RSI.
• AlertOnDrawdown — alertas de drawdown.