Apex Trading Dashboard PRO é um painel de trading profissional com gestão avançada de risco, análises em tempo real e execução rápida. Gerencie stop loss, take profit, lotes e limites de risco a partir de um painel intuitivo. Perfeito para traders que buscam precisão, disciplina e controle total.

Principais recursos

• Painel avançado: executar ordens, fechar posições e gerir operações rapidamente.

• Gestão de risco: risco por trade, risco diário, limites de drawdown e trailing stop.

• Cálculo flexível de lotes: baseado em saldo, equity, margem livre ou valor fixo.

• SL/TP personalizáveis.

• Análises em tempo real: saldo, equity, margem, P/L e exposição ao risco.

• Interface amigável estilo TradingView.

• Alertas de drawdown, RSI e limites de risco.

• Aba de inputs para ajustes rápidos.

• Alternância entre unidades e lotes.

Parâmetros de entrada

Risk Management Settings

• RiskPercent — risco por trade (%).

• MaxDailyRisk — risco diário máximo.

• MaxDrawdown — drawdown máximo.

• DefaultSL — stop loss em pips.

• DefaultTP — take profit em pips.

• RiskRewardRatio — cálculo de TP automático.

• MaxPositions — limite de posições.

• UseTrailingStop — ativar trailing stop.

• TrailingStop — distância inicial.

• TrailingStep — passo.

Risk Calculation Method

• RiskCalcMethod:

– RISK_BALANCE_PERCENT

– RISK_EQUITY_PERCENT

– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT

– RISK_FIXED_DOLLAR

• LotCalcMethod:

– LOT_RISK_BASED

– LOT_FIXED

– LOT_EQUITY_PERCENT

– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT

• FixedLotSize — lote fixo.

• UseUnitsInsteadOfLots — usar unidades.

Alert Settings

• EnableAlerts — alertas.

• RSI_Period — período RSI.

• RSI_Overbought / RSI_Oversold — limites RSI.

• AlertOnDrawdown — alertas de drawdown.