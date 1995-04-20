RSI with Alerts mq

Indicador Crypto_Forex "RSI com Alertas" para MT4, sem repintura.





- O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação.

- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada na zona de Sobrevenda/Sobrecompra e Saída da zona de Sobrevenda/Sobrecompra.

- Com níveis de disparo ajustáveis ​​para ativação de Alertas.

- Este indicador é excelente para sistemas de negociação de momentum.

- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra forte (acima de 70) e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda forte (abaixo de 30).

- O RSI em si é muito útil para detecção de divergências.

- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.

- Este indicador também é excelente para combinar com técnicas de Ação de Preço.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.