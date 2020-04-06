Anti Scalping Trader mh

"ANTI SCALPING TRADER EA" - é um sistema avançado de negociação automática baseado nas mais recentes pesquisas de ação do preço!





Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 14 arquivos Set_file disponíveis!





Baixe os arquivos Set_file do EA para teste e negociação:





A ideia de negociação é baseada em um padrão de ação do preço totalmente novo que descobri por mim mesmo!





"ANTI SCALPING TRADER" é um ótimo investimento - ele funcionará por muitos anos, pois todos os arquivos Set_file têm expectativa matemática positiva!





Funcionalidades do EA:

- O EA pode operar em 14 pares simultaneamente.

- Cada operação busca um lucro decente - não se trata de scalping.

- O sistema não desperdiça dinheiro com comissões como muitos scalpers.

- Sem requisitos de spread apertados - o EA pode ser usado em qualquer conta.

- O sistema NÃO utiliza métodos de grid perigosos.

- O EA possui gerenciamento de capital com juros compostos integrado por padrão.

- Cada operação possui Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) que não são visíveis para a corretora.

- SL e TP são dinâmicos - adaptam-se à volatilidade do mercado por padrão.

- Modo de compensação disponível nas configurações do EA.

- Pares de negociação: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Timeframe: apenas D1.

- Tempo de operação: O EA procura oportunidades de entrada no final do candle diário. Se o sistema não executar ordens após a formação do candle diário, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.





Como instalar o sistema de negociação:

- Abra os 14 seguintes gráficos:

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Selecione o timeframe D1 em cada gráfico.

- Anexe o Expert Advisor a cada gráfico.

- Aplique o arquivo "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa fazer é instalá-lo no MT4 e deixar o computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU use um VPS em vez de um computador).





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.