CCI on high timeframe non repaint

Commodity Channel Index.

Не рисующий индикатор для отображения старшего таймфрейма (далее ТФ) на текущем графике.

Возможно использовать на текущем ТФ.

Несколько вариантов расчета по различным ценам и используемым мувингам.

Параметры:

TimeFrame - должен быть больше равен текущему.

Period - должен быть больше 1.

Price Type - варианты:  Close, High, Low, Median, Typical, Weighted, Average, Body, Median, Trend Biased.

MA Metod - метод вычисления на основе МА: SMA, EMA, SMMA, LWMA, LSMA, WEMA.

SmoothFactor (<2 not use) - сглаживание, при параметре меньше 2 не применяется.

Calculation Mode - варианты: On High TF Bar - по закрытому бару старшего ТФ, On Every Bar - на каждом баре текущего ТФ (более точный вариант)

Show Mode - варианты: Mode Line, Mode Histogram

Produtos recomendados
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Custom Pattern Detector
Martin Eshleman
Indicadores
Custom Pattern Detector Indicator This indicator lets you define your own custom pattern instead of the typical candlestick patterns. Everybody already knows about common candlestick patterns like the Doji pattern. This indicator is different though. The pattern you will define is a custom pattern based on CANDLE FORMATIONS . Once the indicator knows the pattern you want it to look for, then it will go through history on the chart and find matching patterns, make them visible to you, and calcula
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Indicator Trend Beautiful Indicator
Aleksandr Nadein
2 (1)
Indicadores
Простое визуальное и эффективное обнаружение тренда.Сигнал поступает на " закрытой свече  ".Работает на всех символах и таймфреймах.Индикатор не использует входных параметров.Все алгоритмы для расчета заложены в код.Индикатор может использовать для разработки советников.Изменение цвета индикатора,характеризует поведение рынка.Зеленый цвет сигнализирует восходящее движение.Красный цвет сигнализирует о нисходящем движении.Желтый цвет показывает флет.Желаю всем удачной торговли!!!
Trends Finder
Oleksii Ferbei
Indicadores
"Trend Finder" is a trend trading strategy that combines market noise filtration and all necessary functions in one tool! The system automatically displays entry and exit points using arrows. Only one parameter is sufficient for configuration. It offers simple, intuitively understandable, and effective trend detection. The intelligent algorithm of the "Trend Finder" indicator identifies potential market reversal points. Often, a good trend can be visually observed on the price chart. However, a
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experts
Negociação automática e manual Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações) painel visual para abertura de ordens para negociação manual painel visual para configu
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Belladonna
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Belladonna is an advanced custom technical indicator for MetaTrader 4 based on Hull Moving Average (HMA). It visualizes the trend direction using colored lines and arrows on the chart. The indicator is optimized to minimize lag and eliminate market noise, making it especially useful for short-term and medium-term trading.  Functions and Features: Moving Average Type: Hull Moving Average (based on two EMA/SMA lines). Calculation Methods: Support for different types of moving average (SMA, EMA,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilitários
P Y R A M I D   E X P E R T    This Forex utility is a complex exit strategy and order management tool that executes four trading methods; scalping, pyramid style, hedging, and scaling method to close trades with a profit.           V E R Y  I M P O R T A N T     This is not a stand alone expert advisor. Use it with your own volatility-based strategy. Once you found the currency pair to trade, you can just attach this tool to the chart of the chosen pair and it will do the
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
Indicadores
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Delta (ReboltDelta) indicates the probable price change that will occur in the target chart based on changes in the source chart. ReboltDelta is designed for use in cooperation with Rebolt Probability. La tecnología de superposición de reequilibrio (Rebolt) permite al operador visualizar el flujo de dinero de un gráfico a otro gráfico. Rebolt Delta (ReboltDelta) indica
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
ADG gainMASTER
Alvin Garcia
Indicadores
This advisor enters the market at the opening of   London Market . It has a automatic function that give buy (arrow up green) and sell (arrow down red) signal when the indicator met high probabilities requirements.Once the signal is generated it is the trader discretions to start the order button and do trade manually. Stop loss are base on ATR. Recommended Take profit is 20pips.  The trading system is suitable for both experienced traders and beginners.  Timeframe is  M5 . Minimum account bal
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub é um indicador para obter pontos de entrada de alta qualidade. O indicador foi desenvolvido para facilitar cálculos matemáticos e simplificar a busca por pontos de entrada em uma posição. A estratégia de negociação para a qual o indicador foi escrito tem provado a sua eficácia há muitos anos. A simplicidade da estratégia de negociação é a sua grande vantagem, o que permite que até mesmo os comerciantes novatos negociem com sucesso com ela. VR Cub calcula os pontos de abertura de posição e
Sneaky Busters 4
Mushfiq Faysal
5 (2)
Indicadores
Unveil Market Secrets with Sneaky Busters on MetaTrader 4! Delve deeper into the intricate world of trading with the Sneaky Busters indicator, specifically crafted to spotlight the sophisticated maneuvers of smart money and uncover hidden market trends. Comprehensive Features: 1. Smart Money Accumulation & Distribution Detection: Accurate Analysis: Identify key zones where smart money collects and disperses assets. These insights help you understand market sentiment and potential turning points.
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indicadores
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicadores
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indicadores
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Apresentando o Indicador de Oferta e Demanda Koala para MetaTrader 4 (Incentivamos você a compartilhar sua avaliação ou feedback — seja positivo ou negativo — para que outros traders possam se beneficiar de sua experiência.) : Bem-vindo ao Indicador de Oferta e Demanda Koala. Este indicador é projetado para identificar zonas contínuas de oferta e demanda. Ele pode ajudar o trader a visualizar o mercado como áreas de zona; você pode ver como o preço respeita algumas zonas poderosas. Este indicad
FREE
Advance Currency Meter
Emir Revolledo
Indicadores
Advance Currency Meter is a currency meter that detects strong market trends. This indicator is good for scalping, intraday trading and swing trading. The indicator will detect short term to long term market trends. This will give you good insight which currencies are best to trade as of the moment. Note : Kindly contact me before you make any purchases. This won't work on your account without my permission. Note :   Works well with my MACD Currency Strength Meter
Os compradores deste produto também adquirem
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicadores
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
MetaTrader 5 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
MetaTrader 5 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Sweet Waffle
Christophe Godart
Indicadores
The arrows are calculated with: -     2 Parabolic  parameters -     2 ADX parameters -     4 Stochastic parameters We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator. Always trade the trend! If you make sure to draw your trend lines and support/resistance zones you will just have to wait for the signal to appear. Take the trade. For Binary Options it is advisable to set the expiry time to 5-15 min in M1 chart. THIS INDICATOR IS ZERO REPAINT Best assets to trade: - EUR
Million Dollar Challenge
Christophe Godart
Indicadores
Let´s try to make some real money! Call me profit addicted. I thought why not try to make THE dream come reality. With discipline, a clear strategy and this indicator I focus on entering the perfect trades. This indicator is very easy to use as you will get perfect entry points for Put or Call trades. The arrows are calculated with: -     Momentum  parameters -     Candle stick patterns -     Fundamental Price action We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator
Golden Chip
Daishon Cotman
Indicadores
Golden Chip provides Basic Market Structure, Fibonacci, supply and Demand Zones. Letting you identify when a sell off point is approaching or whne a buy opportunity is arriving. The awesome thing about Golden Chip is that, you will see rejection levels or continuation before ANYBODY ! This indicator moves directly with price and lines up perfectly with the Chart. Some indicators would lag but NOT this one ! Golden Chip is amazing for Clean chart (Naked Chart). GOLDEN CHIP IS ONLY ON METATRADER (
Multi Seconds Timeframes
ALES OBAL
Indicadores
Seconds timeframe generator for MT4  (S1, S5, S10, S15, S20, S30). Features  1. Indicator generates timeframes in real time, with each new tick on the spot. 2. Indicator is also measuring point distance from extreme to extreme when hovered "This additionally shows us how strong movements are". Advantages 1. Easy to spot best entry and exit points. 2. You can easily trade news releases where market is very volatile. 3. You can also easily trade very slow market conditions and spot tre
Indicador MTXPRO
Matheus Silva De Castro
Indicadores
PROMOÇÃO LIMITADA, NA COMPRA DE 1 INDICADOR VOCÊ LEVA CLUBINARIAS 6.0 , 5.1 e DonForex DE BRINDE!! ATÉ FINAL DO MÊS! -NA HORA DA COMPRA SELECIONAR COMBINAR COM O VENDEDOR OU BUSCAR PESSOALMENTE, A ENTREGA É DIGITAL EM POUCOS SEGUNDOS ==> VEJA O VIDEO PARA TIRAR AS SUAS DUVIDAS <== ==> VÍDEO OPERANDO NO YOUTUBE ROBÔ FEITO COM MUITO ESFORÇO E CARINHO E QUE ESTA TRAZENDO ÓTIMOS LUCROS APESAR DE EXISTIREM PESSOAS QUE APENAS VENDEM ROBÔS FAKES DE OPERAÇÕES , ACREDITO QUE SERIA MUITO BOM DA MI
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
Indicadores
This is a Dashboard Indicator based on Bruce's Price Predictor Indicator . This Dashboard will Give you a visual to see the trend direction without having to flip through timeframes, so you can always be trading in direction of the trend, with little effort.  I Recommend   www.CoinexxBroker.com  as a great broker and the one I personally use *Non-Repainting Dashboard Arrows *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Swing Trading *Dashboard Arrow Entry Alerts *Dashboard Arrow Signals
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
Indicadores
Escalpelador de Tendências Diárias (DTS) Este indicador faz parte dos sistemas RPTrade Pro Solutions. DTS é um indicador de tendência diária usando Price Action, Dynamic Support e Resistances. Ele foi projetado para ser usado por qualquer pessoa, mesmo o iniciante absoluto na negociação pode usá-lo. NUNCA repinta. As indicações são dadas de perto para perto. Projetado para ser usado sozinho, nenhum outro indicador é necessário. Dá-lhe a tendência e potencial Take Profit no início do dia. Com
Namiri Trade Engine
Philip Muga
Indicadores
Namiri Trade Engine is an ALL in ONE trading system that combines price structure, volume pressure, market condition & risk management to give you the BEST opportunities for A+ trade setups with auto lot size WAIT FOR YOUR A+ SETUP || ONLY TAKE YOUR A+ TRADE || RINSE REPEAT YOUR A+ MOVE Chart Features Panel - Shows the asset, market, price, pip, account, trade & profit|loss information Structure - Shows areas of support & resistance Risk Management - Shows risk analysis period of 100 bars, buy
Mais do autor
Variant Day Fibo Automat
Aleksandr Martynov
Indicadores
The indicator displays 4 current levels between which the price is located. The levels are calculated based on the range of the previous day. The number and value of levels is arbitrary and expressed as a percentage. The position of the levels is calculated from the minimum of the previous day (an example can be found in the description of the parameters). It is advisable to place the levels in the settings line in order, nevertheless, the indicator will sort them by itself and if levels are fou
Real NonRePaint MultiTimeFrame Moving Average
Aleksandr Martynov
Indicadores
Displays the readings of the Moving Average indicator on the older timeframe. Wishes for other types of Moving Average are accepted (however, the possibility of implementation depends on the type of algorithm). It doesn't make sense to apply it to the current timeframe - there are free indicators for this. Does not redraw the readings starting from the first bar. It is very important to have and match the history of the timeframes on which it is installed and set in the settings. A simple built-
Day Range with replacing
Aleksandr Martynov
Indicadores
The next version of the indicator based on the range of previous day. Considers a difference of time zones. By default works the time zone of the broker. Can work on time zones: Greenwich, broker or local.  It can be applied only on timeframe from H1 below. If the day range of new day is lower minimum, then minimum is transferred from ranges of previous day symmetrically concerning the line of closing previous day (optionally, look Input parameters ). Screenshot 1: operation of the indica
Relative Strength Index Symmetric
Aleksandr Martynov
Indicadores
In indicators the positive scale often unreasonably is accepted though in fact they are the symmetric. Such property has also standard RSI. The presented indicator works in the scale, symmetric concerning zero, but at the same time completely repeats an original form. In this indicator important levels 20 and -20. It is very convenient at its use in automatic trade as application of one threshold by optimization excludes overoptimization. Besides, the algorithm of calculation of the indicato
ZigZagHistory
Aleksandr Martynov
Indicadores
The indicator was developed with one purpose - adequate processing on stories and the maximum approach to the original (it was required for development of more difficult indicator and use in the expert). I think, everything who tried to get history from the original indicator understood that in it there is information only on extrema and nothing more. It is not sure that similar does not exist, but mine is found on other than original to an algorithm: - for one pass (programmers will understand)
ZigZagHistory 2 TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicadores
The indicator is constructed on the basis of ZigZagHistory ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376 ). At the same time calculated on the current timeframe and on the specified high. The history of the high timeframe is displayed by hollow squares. The history of a current timeframe is displayed by rhombuses. Colors and the sizes of signs can be adjusted. Attention!  The Price noise parameter - has significant effect on formation of extrema. Parameters: High TimeFrame (HTF) - the high tim
ZigZag History with Reverse Level
Aleksandr Martynov
Indicadores
This indicator is based on the previous option ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376 ) and includes all completions at the time of creation. Availability of additional data allows to understand more deeply the principle of work as this indicator and original. Points on extrema of bars show history of a portrayal of extrema as before. Levels of a reverse show as far as the price for formation of a new shoulder has to deviate. The Price noise parameter has a special impact (the name "devi
ZigZag Minimal
Aleksandr Martynov
Indicadores
The indicator is made on the basis of the algorithm put in the ZigZag History indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37376/ ). In the real option there are no additional buffers and an opportunity to trace work history. It causes the minimum involvement of random access memory, however productivity practically does not improve. Attention!  The Price noise parameter - has significant effect on formation of extrema. Parameters: Depth  - is depth of search of a local extremum in bars;
Buzzer on RSI Symmetric on High TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicadores
The RSI Symmetric indicator approximated by function of the known Buzzer indicator. Display for the high timeframe is provided. 2 types of signals are of interest: 1. Position of the RSI line concerning the approximated line 2. The trend direction of the approximated line  Indicator parameters: RSI TimeF rame - the worker  timeframe (it has to be equal or more than current); RSI Period - no comments; Buzzer Period is the period of approximation of the RSI Symmetric indicator; Buzzer Ave
Variant Week Fibo Automat
Aleksandr Martynov
Indicadores
Индикатор отображает 4 текущих уровня между, которыми находится цена. Уровни вычисляются на основе диапазона предыдущей недели. Количество и значение уровней произвольное   и выражается в процентах . Положение уровней отсчитывается от минимума предыдущего дня (пример можно посмотреть в описании параметров). Целесообразно размещать уровни в строке настроек по порядку, тем не менее индикатор сам их отсортирует и если обнаружатся уровни отстоящие менее чем на 1% выдаст ошибку. Индикатор работает н
ZigZag Level
Aleksandr Martynov
Indicadores
One of the disadvantages of the ZigZag indicator when working with advisers is the need to find the latest extremes. For this purpose, various algorithms of history analysis in indicator buffers are used. However, the indicator itself knows these values and can therefore display them. To this target, the ZigZag Minimum indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37975 ) has been refined. The zero buffer stores the value of the last maximum. The first buffer stores the value of the last m
ZigZag Mini Extra
Aleksandr Martynov
Indicadores
Not a logical continuation of the ZigZag indicator series is an indicator cut to an absolute minimum. An important property of this indicator is that it will never redraw the value of a completed bar. Based on previous indicator algorithms, e.g. ( https://www.mql5.com/ru/market/product/37975 ). Parameters: Depth  - is depth of search of a local extremum in bars; On minute calc  - is switching ON/OFF of calculation on minute bar (it is switched off - calculation on each tic).
ZigZag Mini Extra on High TimeFrame
Aleksandr Martynov
Indicadores
The proposed indicator is based on the ZigZag Mini Extra indicator ( https://www.mql5.com/ru/market/product/42632 ). Unlike the prototype can be built at the price of Close or High-Low with the established timeframe. The prices of the current timeframe will be used when calculating the indicator on the highest timeframes at Close price, . Indicator parameters: ZigZag TimeFrame = PERIOD_CURRENT - operating time frame (must be equal or more than current timeframe); Depth = 12 - depth of loca
Universal ZigZag on RSI HTF
Aleksandr Martynov
Indicadores
The ZigZag indicator is based on the RSI indicator. This makes it possible to identify significant extremes. Different calculation options are provided: - RSI indicator at Close or Hi-Low prices (1 and 2 buffers respectively in OnClose mode - the first buffer, in Hi-Low mode the first buffer at High price, the second buffer at Low); - ZigZag indicator by period (standard) or minimal deviation. (The ZigZag indicator values are always in zero buffer.) If you use a higher timeframe, make sure
Trend Ranger
Aleksandr Martynov
Indicadores
The indicator does not use predictions. It merely shows what range the price is in. However, it does a good job with chart markings and mapping current trade preferences. It can act as an independent tool of medium and long-term urgent trade, and together with oscillators it is possible to build a good scalper system. Important! The signal is 0 bar - does not repaint! Indicator parameters: Zone Range (Pips) - size of zone in pips excluding the number of characters; Line or Histogram Width -
Intensive Lite about Yuriy Antonov AcademyFX
Aleksandr Martynov
Indicadores
Based on the course records of Yuri Antonov (academyfx.ru) YouTube Channel: https://www.youtube.com/playlist? list=PLj3wALUOwoZ9kdacS09K9bjD1zulR _ HJh The indicator is intended for people who know the strategy but find it difficult to mark the graph.  Approaches the new Intensive MD system. The default parameters are set as of mid-2019. For a 5-digit EURUSD account! You can work on the 4-character after the parameters are recalculated. The current parameters can be found on the author 's
Fractal with levels
Aleksandr Martynov
Indicadores
Indicator of fractals with adjustable indents. Designed according to an original simplified algorithm for use in EA. The main ones in the indicator are lines showing the levels of the current fractals, which allows you to read the values ​ ​ of the last fractal in one operation. It works on a closed bar, so it does not redraw and does not load the terminal with calculations. It should be understood that the indicator is late with the detection of the fractal by the number of bars on the righ
Trend Ranger XO
Aleksandr Martynov
Indicadores
Аттракцион невиданной щедрости - треть цены! Индикатор отображает на графике другой популярный индикатор XO, представленный на рисунке в подвале. Важно! Сигнальным является 0 бар - не перекрашивается!  Параметры индикатора: Zone Range (Pips)   - размер зоны в пипсах без учета количества знаков; Line or Histogram Width   - ширина линий или гистограммы;    Zone Draw Type  - способ отрисовки зон: в виде гистограммы или линий на графике; Up Zone Color   -  цвет зоны BUY; Down Zone Color   - цвет зо
Heiken Ashi Scanner 4 Timeframes NRP
Aleksandr Martynov
Indicadores
Аттракцион невиданной щедрости - треть цены! Сканер Heiken Ashi на четырех таймфреймах. Индикатор не рисует и не подсматривает историю. Модифицированный расчет повышает чувствительность! Возможно отключить модифицированный расчет для каждого таймфрейма отдельно, а также отключить анализ 4 таймфрейма. В нулевом (скрытом) буфере хранится информация о совпадении трендов на всех рабочих ТФ. Эта опция упрощает анализ и чтение из советников. Требователен к истории. Наиболее простое отсутствие данных
Real NonRePaint MultiTimeFrame RSI
Aleksandr Martynov
Indicadores
Indicator from the Real Non RePaint MultiTimeFrame (Real NRP MTF)  series. Specially designed to display the RSI standard indicator reading from the Senior TimeFrame (TF) to the Junior. The indicator differs from the standard scale - symmetrical relative to 0. Add 50.0 to the readings to get the standard values. Does not look into the future for history at the senior TF. DOES NOT DIFFER from the standard real-time indicator readings (including bias), but shows the actual indicator readings on th
Real NonRePaint MultiTimeFrame Heiken Ashi
Aleksandr Martynov
Indicadores
Indicator from the Real Non RePaint MultiTimeFrame   (Real NRP MTF)  series. The indicator is based on the standard one. Does not redraw in any mode: the last closed candle is a rock. Does not look into the future for history at the senior TF. The formula for sensitivity enhancement has been changed (disabled in settings). It works on the current TF or older ones with the display on the current one. The last closed Heiken Ashi candle of the current timeframe before the opening of the new senior
Real NonRePaint MultiTimeFrame Stohastic
Aleksandr Martynov
Indicadores
Indicator from the  Real Non RePaint MultiTimeFrame  (Real NRP MTF) series. Specially designed to display the standard Stohastic indicator from the senior timeframe (TF) to the junior. The indicator differs from the standard scale - symmetrical relative to 0. Add 50.0 to the readings to get the standard values. Does not look into the future for history at the senior TF. DOES NOT DIFFER from the real-time standard indicator (offset-based), but shows the actual indicator counts on the history f
Real NonRePaint 3TF RSI With Special Averaging
Aleksandr Martynov
Indicadores
Индикатор содержит 3 RSI с возможностью выбора рабочего таймфрейма, периода и параметра сглаживания каждого. Не перерисовывает начиная с 1 бара. При задании параметра сглаживания большего 1 показания будут обработаны специальным образом, для исключения мелких колебаний. Возможно использовать в качестве готовой торговой системы, где показания старших ТФ определяют тренд, а младший используется для поиска точек входа, в качестве примера может служить система Дмитрия Брылякова  https://www.infoclub
Dynamic Fibo Level
Aleksandr Martynov
Indicadores
Индикатор отображает динамические разворотные уровни по шкале Фибоначи. Основан на индикаторе ЗИГ-ЗАГ, который управляется периодом и минимальной глубиной для переключения тренда. Если указать глубину переключения равной 0, то она не будет участвовать в расчетах индикатора. Используется неперерисовывающий сформированные вершины индикатор - возможны несоответствия экстремумов со стандартным индикатором ЗИГ-ЗАГ. Расчитывается на закрытом баре, действие зоны отображается для текущего бара. Основные
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário