CCI on high timeframe non repaint

Namiri Trade Engine is an ALL in ONE trading system that combines price structure, volume pressure, market condition & risk management to give you the BEST opportunities for A+ trade setups with auto lot size WAIT FOR YOUR A+ SETUP || ONLY TAKE YOUR A+ TRADE || RINSE REPEAT YOUR A+ MOVE Chart Features Panel - Shows the asset, market, price, pip, account, trade & profit|loss information Structure - Shows areas of support & resistance Risk Management - Shows risk analysis period of 100 bars, buy