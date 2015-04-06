Aquila Aurum BreakoutScalper

Aquila Aurum Breakout EA ist ein spezialisierter XAUUSD-Expert Advisor, der gezielt die starken Bewegungen zur London- und New-York-Session handelt.
Der EA tradet nur dann Breakouts, wenn Trendrichtung und Markt-Momentum zusammenpassen — gefiltert über zwei Trendebenen und eine klare Strukturvalidierung.

Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Trades pro Tag – kein Martingale, kein Grid, kein Overtrading, Fokus auf gutes CRV und konstanter Aufbau des Kontos.
Mit automatischem Risiko-Management und optionalem Break-Even-System soll der EA dafür sorgen, dass Verluste klein und Gewinne strukturiert sind.

✨ Key Features

  • Breakout-Strategie speziell für XAUUSD (Gold) aber auch in anderen Märkten einsetzbar

  • Multi-Timeframe-Trendfilter (Trendbestätigung auf 2 Ebenen)

  • Candle-Momentum-Validierung für stärkere Breakouts

  • Automatisches Money-Management (Risiko %)

  • Optionales Break-Even-Trade-Management

  • Zeit- und Tagesfilter (London/NY Fokus)

  • Trades/ Tag einstellbar

  • klare Regeln, klare Strategie, durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten anpassbar

Haftungsausschluss:

Der Expert Advisor ist für Trader gedacht, die die Funktionsweise von Grid-Strategien kennen und bewusst mit Risiko- und Kapitalmanagement arbeiten. Setting - Beispiele gibt es weiter unten.

Jeder Nutzer/Käufer übernimmt die eigene Verantwortung für den Handel mit dem EA. Die Beschreibung dient lediglich Dokumentationszwecken und ist keine Anlageberatung.

Angehängt sind Screenshots im XAUUSD Jahre 2024 udn 2025 inkl. des "Flash Crash" von 10/2025 sowie ein Beispiel Preset.



