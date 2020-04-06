🌐 Website & Suporte

📌 Informações técnicas essenciais

Símbolo recomendado: EURUSD (funciona em todos os pares com os parâmetros adaptados)

Periodos: M15 a H1

Suporte multi-moedas: SIM (com os parâmetros corretos)

Suporte Netting / Hedge: SIM (sempre melhor em hedge)

Depósito mínimo: 200 USD (modo de muito baixo risco recomendado)

Depósito recomendado (alto potencial): 1 000 USD

Depósito óptimo (potencial seguro total): 5 000 – 10 000 USD

Alavancagem: funciona a partir de 1:30 — óptimo 1:500

Compatível com todos os brokers: SIM (ECN recomendado — conta standard da IC Markets perfeita)

Funciona imediatamente sem configuração: SIM (parâmetros por defeito optimizados para EURUSD)

Parâmetros especializados para outros pares: enviados a pedido após compra

VPS recomendado: SIM

⭐ Visão geral

ImperialX é um Expert Advisor premium da família algorítmica Imperium, concebido para analisar o mercado através de um sistema probabilístico avançado reforçado por um motor externo de machine learning.

O EA combina rigor, precisão estatística e adaptação dinâmica para oferecer uma experiência de trading estável, eficiente e duradoura.

Baseado num motor probabilístico evolutivo, o ImperialX calcula continuamente os melhores resultados possíveis usando dados enriquecidos por uma IA externa. Não se limita a executar sinais: seleciona os cenários mais prováveis e adapta-se em tempo real às mudanças do mercado.

🔥 Principais características do ImperialX

✔ Motor probabilístico avançado

Cada decisão é avaliada com base em:

qualidade do contexto de mercado

probabilidade estatística de um movimento

força do sinal

estrutura e dinâmica da volatilidade

Uma posição só é aberta quando a pontuação de probabilidade interna excede os limiares definidos.

✔ Machine learning externo

ImperialX é alimentado por um sistema de aprendizagem automática treinado em:

tendências principais

intervalos prolongados

fases de alta volatilidade

movimentos extremos

estruturas de preço repetitivas

Estes dados optimizam continuamente a selecção de cenários e reforçam a robustez do motor probabilístico.

✔ Frequência de trading elevada mas controlada

ImperialX pode operar com muita frequência quando as condições são óptimas. No entanto, em fases desfavoráveis, pode voluntariamente reduzir a sua actividade durante algumas horas ou mesmo dias para preservar o capital e evitar entradas de baixa qualidade.

✔ Multi-moedas — Optimizado por defeito para EURUSD

O EA funciona em todos os pares Forex. Parâmetros especializados para cada símbolo podem ser enviados após compra, mediante pedido.

✔ Instalação ultra-simples

Anexar o EA ao gráfico

Escolher o seu nível de risco (opcional)

ImperialX funciona imediatamente

Os parâmetros por defeito para EURUSD permitem implantação instantânea.

✔ Projetado para performance e estabilidade

ImperialX oferece:

lógica ultra-robusta

adaptação dinâmica

exposição controlada

frequência optimizada

risco controlado

compatibilidade perfeita (ECN / RAW / Standard)

Brokers recomendados: IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals, etc.

⚙️ Requisitos mínimos e recomendações

Item\tValor

Depósito mínimo\t200 USD

Recomendado (alto potencial)\t1 000 USD

Óptimo (segurança + potência total)\t5 000 – 10 000 USD

Alavancagem mínima\t1:30

Alavancagem óptima\t1:500

Tipo de conta\tIndiferente

VPS\tRecomendado

🧩 Para quem é o ImperialX?

Para traders que procuram:

um Expert Advisor premium

uma estratégia probabilística real

capacidade de adaptação a todas as condições de mercado

disciplina rigorosa e estabilidade a longo prazo

utilização simples sem configurações complexas

ImperialX foi concebido para oferecer performance consistente mantendo risco controlado.

💼 Disponibilidade

Disponível para aluguer para uso flexível. Versão completa (compra vitalícia) também disponível para beneficiar de todo o poder do ImperialX sem limitações.

🔎 Transparência & filosofia Imperium

A maioria dos robôs do Market apresenta backtests irreais, “IA” falsa ou optimizações excessivas que não sobrevivem às condições reais. Resultado: mais de 80% dos compradores perdem dinheiro em trading real.

Com ImperialX, fazemos parte dos raros projectos que aplicam lógica estrita:

Resultados realistas, sem números inflacionados

Risco controlado, lógica disciplinada

Arquitectura fiável, testada e verificada

Visão de longo prazo, sem milagres ou promessas impossíveis

Não procuramos impressionar: procuramos fazer parte dos 20% que realmente performam. Transparência e rigor estão no coração da filosofia Imperium.

👥 Desenvolvimento & equipa

ImperialX é o resultado da colaboração entre: 3 traders experientes & 2 desenvolvedores especializados em MQL5 — garantindo um EA de alto desempenho, realista, transparente e concebido para o mercado real.

Para qualquer dúvida, assistência ou para receber os seus parâmetros personalizados após a compra, pode contactar-nos via:

Mensagens MQL5

ou directamente através do nosso site oficial

🎯 Conclusão

ImperialX é um Expert Advisor premium que combina probabilidades avançadas, machine learning externo e estabilidade operacional.

Instala-se em segundos, adapta-se automaticamente ao mercado e fornece um nível de performance constante graças à sua arquitectura inteligente.

ImperialX — Rule The Market.