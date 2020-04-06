ImperialX
📌 Informações técnicas essenciais
Símbolo recomendado: EURUSD (funciona em todos os pares com os parâmetros adaptados)
Periodos: M15 a H1
Suporte multi-moedas: SIM (com os parâmetros corretos)
Suporte Netting / Hedge: SIM (sempre melhor em hedge)
Depósito mínimo: 200 USD (modo de muito baixo risco recomendado)
Depósito recomendado (alto potencial): 1 000 USD
Depósito óptimo (potencial seguro total): 5 000 – 10 000 USD
Alavancagem: funciona a partir de 1:30 — óptimo 1:500
Compatível com todos os brokers: SIM (ECN recomendado — conta standard da IC Markets perfeita)
Funciona imediatamente sem configuração: SIM (parâmetros por defeito optimizados para EURUSD)
Parâmetros especializados para outros pares: enviados a pedido após compra
VPS recomendado: SIM
⭐ Visão geral
ImperialX é um Expert Advisor premium da família algorítmica Imperium, concebido para analisar o mercado através de um sistema probabilístico avançado reforçado por um motor externo de machine learning.
O EA combina rigor, precisão estatística e adaptação dinâmica para oferecer uma experiência de trading estável, eficiente e duradoura.
Baseado num motor probabilístico evolutivo, o ImperialX calcula continuamente os melhores resultados possíveis usando dados enriquecidos por uma IA externa. Não se limita a executar sinais: seleciona os cenários mais prováveis e adapta-se em tempo real às mudanças do mercado.
🔥 Principais características do ImperialX
✔ Motor probabilístico avançado
Cada decisão é avaliada com base em:
-
qualidade do contexto de mercado
-
probabilidade estatística de um movimento
-
força do sinal
-
estrutura e dinâmica da volatilidade
Uma posição só é aberta quando a pontuação de probabilidade interna excede os limiares definidos.
✔ Machine learning externo
ImperialX é alimentado por um sistema de aprendizagem automática treinado em:
-
tendências principais
-
intervalos prolongados
-
fases de alta volatilidade
-
movimentos extremos
-
estruturas de preço repetitivas
Estes dados optimizam continuamente a selecção de cenários e reforçam a robustez do motor probabilístico.
✔ Frequência de trading elevada mas controlada
ImperialX pode operar com muita frequência quando as condições são óptimas. No entanto, em fases desfavoráveis, pode voluntariamente reduzir a sua actividade durante algumas horas ou mesmo dias para preservar o capital e evitar entradas de baixa qualidade.
✔ Multi-moedas — Optimizado por defeito para EURUSD
O EA funciona em todos os pares Forex. Parâmetros especializados para cada símbolo podem ser enviados após compra, mediante pedido.
✔ Instalação ultra-simples
-
Anexar o EA ao gráfico
-
Escolher o seu nível de risco (opcional)
-
ImperialX funciona imediatamente
Os parâmetros por defeito para EURUSD permitem implantação instantânea.
✔ Projetado para performance e estabilidade
ImperialX oferece:
-
lógica ultra-robusta
-
adaptação dinâmica
-
exposição controlada
-
frequência optimizada
-
risco controlado
-
compatibilidade perfeita (ECN / RAW / Standard)
Brokers recomendados: IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals, etc.
⚙️ Requisitos mínimos e recomendações
Item\tValor
Depósito mínimo\t200 USD
Recomendado (alto potencial)\t1 000 USD
Óptimo (segurança + potência total)\t5 000 – 10 000 USD
Alavancagem mínima\t1:30
Alavancagem óptima\t1:500
Tipo de conta\tIndiferente
VPS\tRecomendado
🧩 Para quem é o ImperialX?
Para traders que procuram:
-
um Expert Advisor premium
-
uma estratégia probabilística real
-
capacidade de adaptação a todas as condições de mercado
-
disciplina rigorosa e estabilidade a longo prazo
-
utilização simples sem configurações complexas
ImperialX foi concebido para oferecer performance consistente mantendo risco controlado.
💼 Disponibilidade
Disponível para aluguer para uso flexível. Versão completa (compra vitalícia) também disponível para beneficiar de todo o poder do ImperialX sem limitações.
🔎 Transparência & filosofia Imperium
A maioria dos robôs do Market apresenta backtests irreais, “IA” falsa ou optimizações excessivas que não sobrevivem às condições reais. Resultado: mais de 80% dos compradores perdem dinheiro em trading real.
Com ImperialX, fazemos parte dos raros projectos que aplicam lógica estrita:
-
Resultados realistas, sem números inflacionados
-
Risco controlado, lógica disciplinada
-
Arquitectura fiável, testada e verificada
-
Visão de longo prazo, sem milagres ou promessas impossíveis
Não procuramos impressionar: procuramos fazer parte dos 20% que realmente performam. Transparência e rigor estão no coração da filosofia Imperium.
👥 Desenvolvimento & equipa
ImperialX é o resultado da colaboração entre: 3 traders experientes & 2 desenvolvedores especializados em MQL5 — garantindo um EA de alto desempenho, realista, transparente e concebido para o mercado real.
Para qualquer dúvida, assistência ou para receber os seus parâmetros personalizados após a compra, pode contactar-nos via:
-
Mensagens MQL5
-
ou directamente através do nosso site oficial
🎯 Conclusão
ImperialX é um Expert Advisor premium que combina probabilidades avançadas, machine learning externo e estabilidade operacional.
Instala-se em segundos, adapta-se automaticamente ao mercado e fornece um nível de performance constante graças à sua arquitectura inteligente.
ImperialX — Rule The Market.