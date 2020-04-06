Max Gold Scalping EA ms

MAX GOLD SCALPING EA - é um sistema de negociação totalmente automático para o par XAUUSD (ouro) - muito seguro e com crescimento constante.





Este é um dos EAs para ouro mais estáveis ​​do mercado atualmente, especialmente desenvolvido para o período M5.





O MAX GOLD SCALPING EA é adequado para negociações com Prop_firm e também para o desafio FTMO.





Utilize o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do XAUUSD





Recursos do EA:

- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem possui seu próprio Fixed_SL para proteção da conta.

- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por profissionais e iniciantes em negociação.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4, aplicar o Set_file correspondente e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).

- O EA possui um filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.

- O EA não utiliza mais de uma ordem na negociação.

- Não é possível manter ordens de sexta a segunda para evitar gaps.

- Técnicas de scalping.

- Implementado método de gerenciamento do tamanho da posição com juros compostos.

- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 50.

- Período: apenas M5.

- Par de negociação: apenas XAUUSD (ouro).

- Horário de operação: o EA busca sinais de entrada no final da sessão dos EUA e no início da sessão da Ásia.

- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.

- Gerenciamento de Risco: 1-6% de risco por operação (4% no Set_file padrão, pode ser alterado nas configurações) OU use lote fixo.

- O EA possui um visor de informações que mostra o spread e os swaps atuais do par XAUUSD onde está vinculado.

- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.

- É possível localizar a Exibição de Swap de Informações sobre Spreads em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





Como instalar:

O sistema requer uma conta MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).

- Abra o gráfico XAUUSD.

- Selecione o período M5 no gráfico.

- Anexe o EA ao gráfico.

- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é deixar o MT4 rodando no PC (ou VPS).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Eu o ajudarei com isso e fornecerei o Set_file correspondente, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.