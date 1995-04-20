Stochastic with 2 Moving Averages ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.2
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Estocástico e 2 Médias Móveis" para MT4, sem repintura.
- O oscilador estocástico é um dos melhores indicadores do mercado - ferramenta perfeita para muitos traders.
- O indicador "Estocástico e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápidas e Lentas do oscilador estocástico.
- Zona de sobrecompra - acima de 80; sobrevenda - abaixo de 20.
- É ótimo para entradas de venda acima de 80 e entradas de compra abaixo de 20.
- Você pode ver as condições de entrada de compra e venda nas imagens.
- Considere as condições do sinal de compra:
(1) - Média móvel rápida cruza a média móvel lenta para cima em sobrevenda: abra uma operação de compra.
(2) - O valor estocástico está na zona de sobrecompra e cruza a média móvel rápida para baixo: saia da operação de compra.
(3) - Vice-versa para operações de venda (veja as imagens).
