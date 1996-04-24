Account Guardian Pro
- Utilitários
- Yusuf Sahin
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ACCOUNT GUARDIAN PRO - Utilitário de Proteção de Conta para MT5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
VERSÃO BETA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Este produto está em fase beta. Algumas funcionalidades estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos bugs. Seu feedback ajuda a melhorar o software para todos.
Por favor, entre em contato comigo para solicitações de recursos, suporte de idiomas ou relatórios de bugs.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SOBRE ESTE UTILITÁRIO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Account Guardian Pro é um utilitário de gerenciamento de risco projetado para ajudar a proteger sua conta de trading MT5 contra violações de drawdown diário e total. Adequado para traders de prop firms e contas de varejo que requerem controle de risco.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
RECURSOS PRINCIPAIS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PRESETS DE PROP FIRMS - 8 Opções Pré-configuradas
- FTMO (5% Diário, 10% Total)
- My Forex Funds (5% Diário, 12% Total)
- Funded Next (5% Diário, 10% Total)
- The5ers (4% Diário, 6% Total)
- E8 Funding (5% Diário, 8% Total)
- True Forex Funds (5% Diário, 10% Total)
- Topstep (3% Diário, 6% Total)
- Apex Trader (2.5% Diário, 5% Total)
MONITORAMENTO DE DRAWDOWN
- Monitoramento de Drawdown Diário (baseado em porcentagem)
- Monitoramento de Drawdown Total (nível de conta)
- Opção de Buffer de Segurança (fecha antes de atingir o limite)
- Opção de Drawdown Trailing
- Modos de Balanço, Equity ou Depósito Inicial Fixo
- Inclui swap e comissão nos cálculos
FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO
- Avisos de Risco por Trade
- Detecção de Sem Stop Loss e Alertas
- Monitoramento de Risco Total Aberto
- Limitador de Posições Abertas Máximas
- Limitador de Trades Diários Máximos
- Rastreador de Meta de Lucro Diário
INDICADORES VISUAIS
- Sistema de Semáforo (4 caixas de status codificadas por cores)
- Barras de Progresso para visualização de drawdown
- Timer de Contagem Regressiva para reset do dia
- Modo Painel Mini (visualização compacta)
- Exibição de valores em tempo real
FILTRO DE SESSÃO DE TRADING
- Definir horários de trading permitidos
- Opção de fechar posições fora da sessão
- Filtragem baseada em tempo do servidor
AÇÕES AUTOMATIZADAS
- Fechamento Automático de Posições em Violação de DD
- Modos: Fechar Tudo, Apenas Perdedoras ou FIFO
- Opção de Desabilitar Auto-Trading
- Alertas de Som, Push e Email
PERSONALIZAÇÃO
- Filtragem por Número Mágico para configurações multi-EA
- 4 opções de posição do painel
- Cores e tamanhos de fonte personalizáveis
- Alternar entre Painel Completo e Mini
- Funciona com todos os símbolos e timeframes
- Compatível com o Strategy Tester
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PARA QUEM É ISSO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Traders de Prop Firms gerenciando regras de drawdown
- Participantes de Desafios monitorando níveis de DD
- Traders de Varejo que desejam ferramentas de gerenciamento de risco
- Gestores de Portfólio rastreando múltiplas estratégias
- Day Traders precisando de limites de sessão e diários
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
COMO FUNCIONA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Selecione seu preset de prop firm ou defina limites de DD personalizados
2. Anexe o EA a qualquer gráfico
3. Monitore o semáforo, barras de progresso e contagem regressiva
4. O EA fecha posições quando os limites são atingidos
5. Alertas visuais e de áudio mantêm você informado
O utilitário monitora sua conta continuamente, calculando lucro/prejuízo flutuante e fechado para determinar os níveis atuais de drawdown. Quando os limites se aproximam, avisos visuais aparecem.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
GUIA DE CONFIGURAÇÃO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Passo 1: Selecionar Preset de Prop Firm
Abra as configurações do EA e escolha sua firma ou use Configurações Personalizadas
Passo 2: Configurar Ações
- Fechamento Automático em Violação de DD: SIM
- Desabilitar AutoTrading em Violação: SIM
- Configure alertas conforme desejado
Passo 3: Personalizar Exibição (Opcional)
- Posição do Painel: Escolha o canto
- Mostrar Semáforo: Recomendado
- Mostrar Barras de Progresso: Para feedback visual
- Mostrar Contagem Regressiva: Para timer de reset do dia
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tipo: EA Utilitário (não é uma estratégia de trading)
- Símbolos: Todos
- Timeframes: Todos
- Contas: Demo, Real, Prop Firm
- Testes: Compatível com Strategy Tester
- Uso de Recursos: Baixo
- Suporte Multi-EA: Sim (filtragem por número mágico)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
NOTAS IMPORTANTES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Este é um utilitário de gerenciamento de risco, não um sistema de trading
- Este utilitário não garante lucros ou proteção contra perdas
- Sempre teste as configurações primeiro em uma conta demo
- Certifique-se de que Allow Algo Trading está habilitado no MT5
- Uma instância por conta é suficiente
- O reset do dia ocorre às 00:00 hora do servidor
- Funciona junto com qualquer estratégia de trading manual ou automatizada
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SUPORTE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Eu agradeceria muito uma avaliação positiva se você estiver satisfeito com sua compra.
Por favor, entre em contato comigo se tiver algum problema para que possamos encontrar uma solução.
Contato: https://www.mql5.com/en/users/eagle71
