Account Guardian Pro

ACCOUNT GUARDIAN PRO - Utilitário de Proteção de Conta para MT5
VERSÃO BETA
Este produto está em fase beta. Algumas funcionalidades estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos bugs. Seu feedback ajuda a melhorar o software para todos.

Por favor, entre em contato comigo para solicitações de recursos, suporte de idiomas ou relatórios de bugs.

SOBRE ESTE UTILITÁRIO
Account Guardian Pro é um utilitário de gerenciamento de risco projetado para ajudar a proteger sua conta de trading MT5 contra violações de drawdown diário e total. Adequado para traders de prop firms e contas de varejo que requerem controle de risco.

RECURSOS PRINCIPAIS
PRESETS DE PROP FIRMS - 8 Opções Pré-configuradas
- FTMO (5% Diário, 10% Total)
- My Forex Funds (5% Diário, 12% Total)
- Funded Next (5% Diário, 10% Total)
- The5ers (4% Diário, 6% Total)
- E8 Funding (5% Diário, 8% Total)
- True Forex Funds (5% Diário, 10% Total)
- Topstep (3% Diário, 6% Total)
- Apex Trader (2.5% Diário, 5% Total)

MONITORAMENTO DE DRAWDOWN
- Monitoramento de Drawdown Diário (baseado em porcentagem)
- Monitoramento de Drawdown Total (nível de conta)
- Opção de Buffer de Segurança (fecha antes de atingir o limite)
- Opção de Drawdown Trailing
- Modos de Balanço, Equity ou Depósito Inicial Fixo
- Inclui swap e comissão nos cálculos

FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO
- Avisos de Risco por Trade
- Detecção de Sem Stop Loss e Alertas
- Monitoramento de Risco Total Aberto
- Limitador de Posições Abertas Máximas
- Limitador de Trades Diários Máximos
- Rastreador de Meta de Lucro Diário

INDICADORES VISUAIS
- Sistema de Semáforo (4 caixas de status codificadas por cores)
- Barras de Progresso para visualização de drawdown
- Timer de Contagem Regressiva para reset do dia
- Modo Painel Mini (visualização compacta)
- Exibição de valores em tempo real

FILTRO DE SESSÃO DE TRADING
- Definir horários de trading permitidos
- Opção de fechar posições fora da sessão
- Filtragem baseada em tempo do servidor

AÇÕES AUTOMATIZADAS
- Fechamento Automático de Posições em Violação de DD
- Modos: Fechar Tudo, Apenas Perdedoras ou FIFO
- Opção de Desabilitar Auto-Trading
- Alertas de Som, Push e Email

PERSONALIZAÇÃO
- Filtragem por Número Mágico para configurações multi-EA
- 4 opções de posição do painel
- Cores e tamanhos de fonte personalizáveis
- Alternar entre Painel Completo e Mini
- Funciona com todos os símbolos e timeframes
- Compatível com o Strategy Tester

PARA QUEM É ISSO
- Traders de Prop Firms gerenciando regras de drawdown
- Participantes de Desafios monitorando níveis de DD
- Traders de Varejo que desejam ferramentas de gerenciamento de risco
- Gestores de Portfólio rastreando múltiplas estratégias
- Day Traders precisando de limites de sessão e diários

COMO FUNCIONA
1. Selecione seu preset de prop firm ou defina limites de DD personalizados
2. Anexe o EA a qualquer gráfico
3. Monitore o semáforo, barras de progresso e contagem regressiva
4. O EA fecha posições quando os limites são atingidos
5. Alertas visuais e de áudio mantêm você informado

O utilitário monitora sua conta continuamente, calculando lucro/prejuízo flutuante e fechado para determinar os níveis atuais de drawdown. Quando os limites se aproximam, avisos visuais aparecem.

GUIA DE CONFIGURAÇÃO
Passo 1: Selecionar Preset de Prop Firm
Abra as configurações do EA e escolha sua firma ou use Configurações Personalizadas

Passo 2: Configurar Ações
- Fechamento Automático em Violação de DD: SIM
- Desabilitar AutoTrading em Violação: SIM
- Configure alertas conforme desejado

Passo 3: Personalizar Exibição (Opcional)
- Posição do Painel: Escolha o canto
- Mostrar Semáforo: Recomendado
- Mostrar Barras de Progresso: Para feedback visual
- Mostrar Contagem Regressiva: Para timer de reset do dia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tipo: EA Utilitário (não é uma estratégia de trading)
- Símbolos: Todos
- Timeframes: Todos
- Contas: Demo, Real, Prop Firm
- Testes: Compatível com Strategy Tester
- Uso de Recursos: Baixo
- Suporte Multi-EA: Sim (filtragem por número mágico)

NOTAS IMPORTANTES
- Este é um utilitário de gerenciamento de risco, não um sistema de trading
- Este utilitário não garante lucros ou proteção contra perdas
- Sempre teste as configurações primeiro em uma conta demo
- Certifique-se de que Allow Algo Trading está habilitado no MT5
- Uma instância por conta é suficiente
- O reset do dia ocorre às 00:00 hora do servidor
- Funciona junto com qualquer estratégia de trading manual ou automatizada

SUPORTE
Eu agradeceria muito uma avaliação positiva se você estiver satisfeito com sua compra.
Por favor, entre em contato comigo se tiver algum problema para que possamos encontrar uma solução.

Contato: https://www.mql5.com/en/users/eagle71

Sem comentários
Responder ao comentário