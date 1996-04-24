Account Guardian Pro

Ordem Facil Clesio Hector Dufau Da Conceicao Utilitários

O EA Ordem Fácil auxilia a abertura de ordens de compra e venda pendentes usando as teclas SHIFT, CTRL e o clique do mouse. Para criar uma ordem de compra pendente, aperte a tecla SHIFT (apenas uma vez) e clique com o botão esquerdo do mouse no gráfico, acima do preço. Para criar uma ordem de venda pendente, aperte a tecla CTRL (apenas uma vez) e clique com o botão esquerdo do mouse no gráfico, abaixo do preço. Enquanto a ordem não é aberta, ao movimentar o mouse no gráfico, no canto esquerdo e