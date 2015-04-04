KnightWatcher Trade Sync Utility
- Utilitários
- Cedric Landry Shema
- Versão: 1.20
- Atualizado: 23 dezembro 2025
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) é uma ferramenta leve e segura de sincronização de dados, projetada para conectar sua atividade de trading no MT4/MT5 ao seu diário de trading KnightWatcher. Ele lê automaticamente todas as posições abertas e o histórico de operações fechadas, sem executar, modificar ou gerenciar qualquer negociação em sua conta. A ferramenta envia atualizações a cada 5 segundos, garantindo que seu painel sempre exiba informações precisas e em tempo real sobre lucros, perdas e posições. Ela utiliza sua API Key e Secret para autenticação segura com seu perfil KnightWatcher.
O TradeSync roda silenciosamente em segundo plano e não impacta seu desempenho ou execução de trades. A instalação é simples, basta habilitar o WebRequest e adicionar a URL da API KnightWatcher.
Esta ferramenta é ideal para traders que desejam registro automático, análise e acompanhamento sem entrada manual de dados.
Tanto iniciantes quanto traders avançados se beneficiam de sua integração fácil e fluxo de dados limpo.
Oferece total transparência com logs de depuração opcionais e rastreia cada tentativa de sincronização.
O guia completo de configuração está disponível aqui: https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
