KnightWatcher Trade Sync Utility

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) é uma ferramenta leve e segura de sincronização de dados, projetada para conectar sua atividade de trading no MT4/MT5 ao seu diário de trading KnightWatcher. Ele lê automaticamente todas as posições abertas e o histórico de operações fechadas, sem executar, modificar ou gerenciar qualquer negociação em sua conta. A ferramenta envia atualizações a cada 5 segundos, garantindo que seu painel sempre exiba informações precisas e em tempo real sobre lucros, perdas e posições. Ela utiliza sua API Key e Secret para autenticação segura com seu perfil KnightWatcher.
O TradeSync roda silenciosamente em segundo plano e não impacta seu desempenho ou execução de trades. A instalação é simples, basta habilitar o WebRequest e adicionar a URL da API KnightWatcher.
Esta ferramenta é ideal para traders que desejam registro automático, análise e acompanhamento sem entrada manual de dados.
Tanto iniciantes quanto traders avançados se beneficiam de sua integração fácil e fluxo de dados limpo.
Oferece total transparência com logs de depuração opcionais e rastreia cada tentativa de sincronização.
O guia completo de configuração está disponível aqui: https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
Produtos recomendados
Manager Time Position
Aliou Ba
Utilitários
Essa ferramenta Pequena permite definir um contador de tempo em minutos para o fechamento de suas posições de acordo com o número de minutos que você definiu. Por exemplo, se você definir 30 Min, a ferramenta fechará cada posição aberta após 30 minutos de sua abertura. As configurações ATIVO: É para ativar a ferramenta e usá-la para fechar suas posições após o número de minutos definido. GERENCIAR: você pode escolher com os símbolos gerenciados pela ferramenta. Escolha "TODAS AS CU
FREE
LT Ajuste Diario
Thiago Duarte
3.67 (3)
Utilitários
Esse é uma ferramenta em forma de script. Ela exibe no gráfico o ajuste do dia atual e/ou do dia anterior em forma de linha horizontal. O nome do ativo e sua expiração devem estar configurados de forma correta para o ativo vigente. A aparência das linhas são personalizáveis. É necessário autorizar a url da B3 nas configurações do MT5. Para isso vá em Ferramentas > Opções > Expert Advisors > e insira o endereço  www2.bmf.com.br na lista de URLs autorizadas.
FREE
Deal multiplier Mt5
Mikhail Mitin
4.5 (8)
Utilitários
The utility opens copies of open trades. It is very convenient if you use the   Signals   service and want to increase the volume of transactions. Settings: Symbols: all symbols only current symbol Orders: Buy Sell Magic Any Magic Input Magic Lot size Original - lot size from original order; Fix Lot - fix lot size (input); Lot X Mult - lot size X koef; Stop Loss From sender - Stop Loss from original; Without - without Stop Loss; Plus Fix - Stop Loss from original order + fix points; Fix Point -
FREE
ChartColorMT5
Thomas Pierre Maurice Moine
Utilitários
Customize your charts with this simple utility. Choose in the 24 pre-built color sets, or use your own colors, save them to re-use them later. You can also add a text label on your chart. --- Chart Colors-- Color Set : 24 prebuilt color sets (select "Custom" to use colors below) Background color Foreground color Grid color Chart Up color Chart Down color Candle Bull color Candle Bear color  Line color Volumes color --- Label--- Text Label : Type the text you want to appear on the chart Label P
FREE
Total Trades Pie Chart
Roman Kandelaki
Utilitários
Total Closed Trades – MT5 Indicator The Total Closed Trades indicator for MetaTrader 5 provides a quick, visual overview of your trading performance by displaying a simple and intuitive 3-value breakdown : Total Trades – The total number of closed trades. Winning Trades – Number of profitable trades. Losing Trades – Number of losing trades. Instead of digging through reports, traders can instantly monitor their historical performance with a compact and elegant pie chart-style widget. Key
FREE
OrderBook History Playback
Stanislav Korotky
Utilitários
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. This expert adviser OrderBook History Playback allows you to playback the market book events on the history using files, created by OrderBook Recorder . The exper
FREE
TradeHistoryParsing
MetaQuotes Ltd.
2 (1)
Utilitários
The TradeHistoryParsing is a utility for working with the trade history obtained from the MetaTrader 5 terminal. The product is based on the " RegularExpressions in MQL5 " library. It allows to quickly get the required data on your trading history. The filtering results are displayed as a table, a summary of mathematical statistics is provided below the table. Working with the tool Export the trade report as an html file and place it into the "sandbox". After that, when launching the EA, specif
FREE
Auto Breakeven
David Muriithi
Utilitários
Introducing a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to enhance your trading strategy – the Auto Breakeven EA! This feature-rich EA is tailored to bring your stop-loss to breakeven, ensuring a risk-free trade once the market moves in your favor up to a specified price. Explore the full potential of the Auto Breakeven EA. Download it for free now, and find the download link at the bottom of our page. Elevate your trading experience and take control of your risk management strategy. Happy
FREE
Positions Risk Analyzer
Jacobus Nicolaas Van Staden
Utilitários
Positions Risk Analyzer Utility The Trade Analyzer is a powerful tool designed for real-time monitoring of your trading performance directly on the chart. It provides insights into: Total Open Positions : Number of active trades. Potential Profit (TP) : Estimated profit if all Take Profits are hit. Potential Loss (SL) : Maximum potential loss if all Stop Losses are triggered. Floating Profit/Loss : Real-time net profit or loss of all open trades. This utility dynamically updates its calculation
FREE
OrderBook Recorder
Stanislav Korotky
Utilitários
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker in real time. The expert OrderBook Recorder records market book changes and stores them in local files for further usage in indicators and expert adviser, including testing in the tester. The expert stores market book
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Indicadores
This spread indicator displays the actual spread of each candle. It highlights the maximum spread and the minimum spread of the chosen symbol. This indicator is very helpful to see in real time the spread evolution helping to avoid taking a trade when the spread is too high. Inputs: Print value in Points: if true displays the spread as a whole number D isplay minimum and maximum spread of the past N days: select the number of days to consider the maximum and minimum spread Automatically adj
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitários
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
Utilitários
TradeInfo is a utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information. MagicNumber filter. Comment filter. Indicator parameters: ShowPro
FREE
Close all on current symbol
Oleksandr Kashyrnyi
Utilitários
Fechar Posições no Símbolo Atual Um script simples e confiável para fechar todas as posições no símbolo atual. Elimina o trabalho manual e economiza tempo valioso. Vantagens: Foco apenas no ativo atual: O script fecha operações apenas no símbolo selecionado, sem afetar outras posições. Rápido e conveniente: Uma única execução fecha todas as posições em segundos. Perfeito para qualquer estratégia: Adequado tanto para quem gerencia várias posições quanto para quem se concentra em um único ativo. S
FREE
Change Spread
Manh Viet Tien Vu
Utilitários
Most current tick data does not accurately reflect the actual spread levels. To achieve more precise backtest results, we need to adjust it to a higher value to account for slippage that may occur when Expert Advisors (EAs) execute orders in real trading. This tool is used to change the Spread value in custom symbols created from tick data for backtesting purposes. Simply select the desired Spread value and wait for the tool to adjust it accordingly.
FREE
Pairs Navigator MT5
Suvashish Halder
Utilitários
Pairs Navigator   is a simple and easy-to-use tool that allows you to view all of your charts in a single window. This eliminates the need to open multiple charts from the Market Watch window, saving you time and effort. Pairs Navigator is also very lightweight, so it will not put a strain on your RAM or cause your MT4/5 platform to hang. To use Pairs Navigator, simply drag and drop the currency pairs you want to view into the Pairs Navigator window. You can then easily switch between charts by
FREE
Lot Size Calculator Panel
Italo Martins Coutinho
Utilitários
It mesures the lot size based on the points measured by clicking with the MIDDLE MOUSE BUTTON then CLICK and DRAG , previous that configure the indicator based on the risk you accept; The risk can be % based on fixed account, actual account size, and fix capital risk; If the INDICATOR DOESN'T WORK propperly try after configuring it CHANGE the TIMEFRAME and GET BACK to the PREVIOUS timeframe, SOMETIMES  this FIX IT
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Experts
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minute Trading Strategy | Quick & Effective for Beginners Welcome to our trading channel- the deepak trading In this video, we'll be exploring a simple 5-minute trading strategy that can help you capture quick market movements and make profitable trades. Whether you're a beginner or an experienced trader, this strategy is designed to give you clear entry and exit points using technical indicators like EMA, RSI, and Stochastic Oscillator.
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitários
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
TradeKeeper Lite MT5
Evgeniy Scherbina
Utilitários
The utility TradeKeeper Lite can show your profits for different periods and bip a sound when you reach a profit target value. Click the tachometer to quickly switch to the next profit period. There are 5 of them: This Day, This Week, This Month, Last 90 Days and All I Made. With the utility TradeKeeper Pro , available at this link , you can also open trades with a magic number and volume of your choice, trail any orders with a simple trail or iSAR-based trail, as well as close any open trades a
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicadores
Esse indicador plota no gráfico o perfil de volume por Preço Há 5 formas de visualização: Por Volume Total negociado;  (Premium Version); Volume em Ticks (Forex);  Separado por Compradores e Vendedores;  (Premium Version); Somente Compradores;  (Premium Version); Somente Vendedores e;  (Premium Version); Saldo de negócios (Compradores - Vendedores).  (Premium Version); É possível selecionar quantos dias será calculado os perfis. (Premium Version); No dia atual ele recalcula os dados do histog
FREE
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
Utilitários
Reprodução de dados salvos anteriormente do livro de pedidos. Características principais: Navegação de dados históricos Ajustando a velocidade de reprodução com os botões "---" e "+++", bem como com o mouse, você pode girar a roda sobre a área desses botões e entre eles Ativando e desativando a centralização de preços Exibição do tempo com precisão de milésimos de segundo Atenção: Este produto também precisa de um utilitário para salvar dados: https://www.mql5.com/pt/market/product/71642
FREE
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilitários
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5 Este indicador permite ativar ou desativar a escala de preço fixa nos gráficos do MetaTrader 5. Ele mantém o preço centralizado no gráfico e ajusta automaticamente a escala conforme as variações do mercado. Funcionalidades Alternar escala fixa: Ative ou desative a escala fixa clicando três vezes sobre o eixo de preço (lado direito do gráfico). Centralização do preço: Mantém o preço no centro do gráfico durante os movimentos do mercado. Ajuste automático d
Fibo Trading Assistant MT5
Wei Bang Wu
Utilitários
[Regarding Investment Issues]  Question 1:  When market opportunities arise, most investors tend to place orders frantically. However, when placing orders in such a frantic manner, you have no way of knowing whether you will be liquidated. The only reference is the margin ratio, but the margin ratio cannot accurately determine whether you will be liquidated.  If the order quantity is large or the product order quantity is even larger, you cannot calculate the loss and profit. If there is a t
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. -   Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se
FREE
SG InfoBox MT5
Hleb Smoliar
3.5 (2)
Utilitários
The   "InfoBox"   utility is designed to display the presence of open orders, the number of lots, current profit and much more in one window. The version for the MT4 platform is here . You've probably encountered a situation where you have an advisor that works on a currency pair, but information about its operation: - orders and their number, the size of the spread for the instrument, the volume of lots on the market, drawdown and much more - are scattered in different places of the terminal an
FREE
SynchroObjects MT5
Maxim Polishchuk
4.4 (15)
Utilitários
The SynchroObjects utility is designed to facilitate and speed up the work with graphic constructions on different charts of one symbol. The SynchroObjects utility clones the created objects to all charts on which the utility is running and which have the same symbol. And also synchronously changes their properties. The utility is easy to use and requires no configuration. Tip: If you view the history frequently - we also recommend you to also install the free Smart AutoScroll utility. It automa
FREE
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitários
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
PointFigureKagiCharts DEMO
Stanislav Korotky
Utilitários
This non-trading expert utilizes so called custom symbols feature to build custom charts based on history of real ticks of selected standard symbol. New charts imitate one of well-known graphic structures: Point-And-Figure (PnF) or Kagi. The result is not exactly PnF's X/O columns or rectangular waves of Kagi. Instead it consists of bars, calculated from and denoting stable unidirectional price moves (as multiples of the box size), which is equivalent to XO columns or polygonal lines. These Poi
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação   -   Instruções para a aplicação   -   Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características ad
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT5 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o   Local Trade Copier EA MT5   oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 5 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar qualquer indicador ou Expert Advisor com suporte a símbolos personalizados. Trabalhar com eles é tão conveniente quanto negoc
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitários
Apresentando o   OrderManager : Uma Ferramenta Revolucionária para MT5 Gerencie suas operações como um profissional com o novo utilitário Order Manager para MetaTrader 5. Projetado com simplicidade e facilidade de uso em mente, o Order Manager permite que você defina e visualize facilmente o risco associado a cada operação, possibilitando tomar decisões informadas e otimizar sua estratégia de trading. Para mais informações sobre o OrderManager, por favor, consulte o manual. [ Manual ] [ Versão M
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitários
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique. Trabalhando com posições e pedidos! Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Com nosso painel de negociação, você pode executar negociações com um único clique diretamente no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que com o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções tornam a negociação mais rápida e conveniente para os traders. Dicas gráficas, rótulos informativos e informações completa
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitários
"Grid Manual" é um painel comercial para trabalhar com uma grade de ordens. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface intuitiva. Ele trabalha com uma grade de ordens não apenas na direção da média das perdas, mas também na direção do aumento dos lucros. O trader não precisa criar e manter uma grade de ordens, tudo será feito pelo ""Grid Manual". Basta abrir um orden e o "Grid manual" criará automaticamente uma grade de ordens para ele e trabalhará com ele até que s
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitários
Proteja seu capital de trading com facilidade Proteger seu capital é tão importante quanto fazê-lo crescer. O KT Equity Protector é seu gerente pessoal de risco, monitorando continuamente a equidade da sua conta e intervindo automaticamente para evitar perdas ou garantir lucros ao fechar todas as ordens ativas e pendentes quando os níveis de lucro ou prejuízo predefinidos forem atingidos. Chega de decisões emocionais ou adivinhações — apenas proteção confiável do capital funcionando incansavelme
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitários
Indicador Chart Sync - projetado para sincronizar objetos gráficos em janelas de terminal. Pode ser utilizado como complemento ao TradePanel . Antes de comprar, você pode testar a versão Demo em uma conta demo. Demonstração aqui . Para funcionar, instale o indicador no gráfico do qual deseja copiar os objetos. Os objetos gráficos criados neste gráfico serão copiados automaticamente pelo indicador para todos os gráficos com o mesmo símbolo. O indicador também copiará quaisquer alterações nos obje
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitários
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Mais do autor
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Experts
HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência . Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex , com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro , timing de negociação adaptativo e lógica de tra
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Experts
ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado. Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras. Por que escolher ORB Guardian • Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional • Entradas automáticas de Opening Range Breakout • Modo de um sinal ou confirmação • Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total) • Parada automática ao atingir limite
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
Utilitários
Apex Trading Dashboard PRO é um painel de trading profissional com gestão avançada de risco, análises em tempo real e execução rápida. Gerencie stop loss, take profit, lotes e limites de risco a partir de um painel intuitivo. Perfeito para traders que buscam precisão, disciplina e controle total. Principais recursos • Painel avançado: executar ordens, fechar posições e gerir operações rapidamente. • Gestão de risco: risco por trade, risco diário, limites de drawdown e trailing stop. • Cálculo f
FREE
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Indicadores
TripleWave Signal Indicator - Sistema de Confirmação de Tendência em Múltiplos Prazos Nunca mais perca uma negociação de alta probabilidade! O TripleWave Signal Indicator é um sistema de nível profissional que analisa três prazos simultaneamente (M15, H1, H4) para fornecer apenas os sinais de BUY e SELL mais confiáveis. Configurações Recomendadas: XAUUSD: As configurações padrão estão ok por enquanto. O que você recebe: Mecanismo de análise de tendência em múltiplos prazos. Setas visuais BUY/SEL
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Experts
Portuguese Olá, traders! Eu sou Quant Pulse , o Expert Advisor de confirmação de tendência em múltiplos prazos mais sofisticado já criado. Minha especialidade? Operar tendência com precisão absoluta em múltiplos mercados. Eu opero GOLD (XAUUSD) e GBPUSD com precisão cirúrgica, oferecendo oportunidades de negociação consistentes ao aproveitar o poder da análise tripla de prazos. O que me torna especial? Sou um EA de confirmação de tendência, cuidadosamente desenvolvido para eliminar sinais falso
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
Experts
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência . Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex , com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro , timing de negociação adapta
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Experts
ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado. Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras. Por que escolher ORB Guardian • Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional • Entradas automáticas de Opening Range Breakout • Modo de um sinal ou confirmação • Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total) • Parada automática ao atingir limite
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário