KnightWatcher Trade Sync Utility

Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. - Indicadores mais úteis O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é possível se

FREE