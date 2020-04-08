Fibonacci Alerts
- Indicadores
- Efren Hernandez Partida
- Versão: 1.15
- Atualizado: 17 dezembro 2025
- Ativações: 5
O Fibonacci Alerts é um indicador que envia um alerta e uma notificação para o seu celular quando o preço atinge um nível de Fibonacci. Você pode escolher o nível em que o alerta será acionado. Ele funciona em todos os mercados e períodos gráficos e também inclui uma ferramenta de gerenciamento de risco.
Recursos:
- Funciona em todos os mercados e períodos gráficos.
- Pode ser exibido em vários gráficos simultaneamente.
- Seleção de nível de Fibonacci.
- Inclui uma ferramenta de gerenciamento de risco.
- Cores personalizáveis.
- Envia alertas quando o preço atinge o nível selecionado.
- Envia notificações para o seu celular.