O Fibonacci Alerts é um indicador que envia um alerta e uma notificação para o seu celular quando o preço atinge um nível de Fibonacci. Você pode escolher o nível em que o alerta será acionado. Ele funciona em todos os mercados e períodos gráficos e também inclui uma ferramenta de gerenciamento de risco.





Recursos:





- Funciona em todos os mercados e períodos gráficos.





- Pode ser exibido em vários gráficos simultaneamente.





- Seleção de nível de Fibonacci.





- Inclui uma ferramenta de gerenciamento de risco.





- Cores personalizáveis.





- Envia alertas quando o preço atinge o nível selecionado.





- Envia notificações para o seu celular.