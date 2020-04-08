Fibonacci Alerts

O Fibonacci Alerts é um indicador que envia um alerta e uma notificação para o seu celular quando o preço atinge um nível de Fibonacci. Você pode escolher o nível em que o alerta será acionado. Ele funciona em todos os mercados e períodos gráficos e também inclui uma ferramenta de gerenciamento de risco.

Recursos:

- Funciona em todos os mercados e períodos gráficos.

- Pode ser exibido em vários gráficos simultaneamente.

- Seleção de nível de Fibonacci.

- Inclui uma ferramenta de gerenciamento de risco.

- Cores personalizáveis.

- Envia alertas quando o preço atinge o nível selecionado.

- Envia notificações para o seu celular.
Produtos recomendados
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicadores
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
No MetaTrader, traçar várias   linhas horizontais   e acompanhar seus respectivos níveis de preço pode ser uma tarefa trabalhosa. Este indicador desenha automaticamente várias linhas horizontais em intervalos iguais para configurar alertas de preço, marcar níveis de suporte e resistência e outros usos manuais. Este indicador é ideal para traders iniciantes no Forex que estão em busca de oportunidades para obter lucros rápidos comprando e vendendo. As linhas horizontais ajudam a identificar possí
Automatic Fibonacci with alerts MT5
Tonny Obare
Indicadores
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
MSnR Lines é um indicador personalizado projetado para exibir níveis de suporte e resistência em um gráfico. Esses níveis são baseados na teoria de Suporte e Resistência da Malásia, que define os níveis não como áreas, mas como níveis de preço específicos derivados de picos e vales de gráficos de linha. Recursos: Três tipos de níveis: A-Level, V-Level e Nível de lacuna. Indicação de frescor para níveis: Os níveis frescos são mais significativos do que os níveis não frescos. Cor e estilo personal
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Traça automaticamente níveis de Fibonacci, com base nos preços Máximo e Mínimo do período de tempo especificado Várias barras   podem ser unidas: por exemplo, você pode obter um Fibonacci baseado nos Máximos e Mínimos de 10 dias Minha   #1   Ferramenta : 66+ recursos, incluindo este indicador  |   Contate-me  para qualquer dúvida  |    Versão MT4 Ajuda a identificar possíveis níveis de reversão; Padrões formados nos níveis de Fibonacci tendem a ser mais fortes; Reduz   significativamente   o   t
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
PUA MultiType Pivot MT5
Yuriy Ponyatov
Indicadores
The PUA MultiType Pivot indicator is built on the daily chart of the previous day. The PUA MultiType Pivot indicator is one of the most popular tools in technical analysis, used by traders to identify potential reversal points in financial markets. This indicator constructs three types of Pivot points: Classic, Fibonacci, and Camarilla, each offering its unique approach to market analysis. The advantages of this indicator include: Simplicity and Clarity PUA MultiType Pivot provides clearly defi
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
Indicadores
Pivot Points MT5 is a universal color multicurrency/multisymbol indicator of the Pivot Points levels systems. You can select one of its three versions: Standard Old, Standard New and Fibo . It plots pivot levels for financial instruments in a separate window . The system will automatically calculate the Pivot Point on the basis of market data for the previous day ( PERIOD_D1 ) and the system of support and resistance levels, three in each. A user can choose colors for the indicator lines. The on
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
Nosso indicador   Basic Support and Resistance   é a solução necessária para aumentar sua análise técnica.Este indicador permite que você forneça níveis de suporte e resistência no gráfico/   versão MT4 grátis Recursos Integração dos níveis de Fibonacci: Com a opção de exibir níveis de Fibonacci, juntamente com os níveis de suporte e resistência, nosso indicador fornece uma visão ainda mais profunda do comportamento do mercado e possíveis áreas de reversão. Otimização de desempenho: Com a opçã
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Indicadores
This indicator is a   technical tool based on harmonic approximations   of solar and lunar cycles. It   does not use exact astronomical positions. This indicator uses   mathematical waves to approximate daily solar and monthly lunar cycles   for trading purposes. It captures general market rhythms influenced by day/night and moon phases, but it   does not track exact astronomical positions . Do your analysis and study on back test before purchase.  The   Advanced Astrological Indicator   is a m
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
Golden Vector
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Golden Vector — Precision Market Geometry for the Modern Trader Golden Vector is a cutting‑edge trading indicator that fuses advanced Fibonacci analytics with high‑level mathematical modeling to reveal the hidden vectors driving market movement. Engineered for traders who demand more than basic retracement lines, it transforms raw price data into a geometrically structured roadmap for strategic entries and exits. Core Advantages Next‑Gen Fibonacci Engine — Goes beyond standard ratios, dynamical
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
O indicador DYJ BoS identifica e marca automaticamente os principais elementos das alterações na estrutura do mercado, incluindo: Ruptura da Estrutura (BoS): ocorre quando o preço faz um grande movimento, rompendo o ponto anterior da estrutura. Marca possíveis linhas de tendência de alta e de baixa (UP e DN, ou seja, novos máximos e novos mínimos consecutivos) e, quando o preço rompe essas linhas, marca-as com setas vermelhas (de baixa) e verdes (de alta) . Um BoS ocorre normalmente quando o
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Indicadores
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicadores
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indicadores
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitários
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Indicadores
Descubra zonas de RETRAÇÃO e DEFESA traçadas AUTOMATICAMENTE com base na MAXIMA e MINIMA do dia com o indicador Fibo Retração Máxima e Mínima Full Nesse indicador os  níveis de retração  serão ajustados  automaticamente , de acordo com a  máxima e mínima do dia , dessa forma o operador pode analisar os pontos de retração importante, como as  Zonas de Ouro (61,8%) . O indicador técnico de retração Fibonacci para muitos é essencial e a base de todas a previsões dos movimentos do mercado. O nome
FiboPlus MT5
Sergey Malysh
Indicadores
Construção automática e acompanhamento dos níveis de Fibonacci para a compra e venda com qualquer instrumento (símbolo), e em qualquer período do gráfico. FiboPlus mostra: níveis de Fibonacci de movimentos prováveis de preços para cima ou para baixo. pontos de entrada são mostrados com ícones "seta para cima", "seta para baixo", a informação está duplicada nos botões SELL, BUY. área retangular delimitada pelos níveis de 0 a 100. Comércio de um nível para outro (sem tendência). Características p
KT Auto Trendline MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Auto Trendline draws the upper and lower trendlines automatically using the last two significant swing highs/lows. Trendline anchor points are found by plotting the ZigZag over X number of bars. Features No guesswork requires. It instantly draws the notable trendlines without any uncertainty. Each trendline is extended with its corresponding rays, which helps determine the area of breakout/reversal. It can draw two separate upper and lower trendlines simultaneously. It works on all timeframe
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Smart Market Structure Simple
Cao Minh Quang
Indicadores
Smart Market Structure Simple is a powerful indicator that helps traders identify market structure based on the Smart Money Concept (SMC) . This indicator automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ), and key swing points Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Main Objective: Assist traders in tracking institutional flow ( Smart Money ) and finding high-probability trade
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Mais do autor
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
Indicadores
O Day Direction Scanner é um indicador que utiliza a direção do candlestick atual nos períodos de 1 dia, 4 horas, 1 hora, 15 minutos e 5 minutos para determinar a direção do mercado. Quando todos os candlesticks convergem em uma única direção, o indicador indica se o dia é de alta ou baixa, ou se não há uma direção clara. É útil para obter facilmente uma ideia da direção do mercado ao longo do dia. Características: - Funciona com todos os pares de moedas, índices e commodities. - Facilita a
FREE
Pin Bar Tracker
Efren Hernandez Partida
Indicadores
O Pin bar tracker é um indicador projetado para encontrar padrões de pin bar nos gráficos de moedas, ouro e bitcoin em qualquer temporalidade, inclui uma ferramenta que calcula automaticamente a relação risco-retorno, o lotagem e os possíveis pontos de stop loss e take profit. Características: -Funciona em qualquer temporalidade -Calcula lotagens automaticamente -Mostra níveis de stop loss e take profit -Envio de alerta quando detecta um Pin Bar
FREE
Ichimoku Alerts
Efren Hernandez Partida
Indicadores
O Ichimoku Alerts é um indicador que identifica oportunidades de mercado usando o indicador Ichimoku. Ele detecta quatro tipos de sinais. Quando um padrão de reversão aparece na linha Tenkansen ou Kijunsen, e ambas as linhas estão em tendência de alta ou de baixa, o indicador envia um alerta e gera uma ferramenta de gerenciamento de risco que calcula automaticamente o tamanho da operação e os níveis potenciais de stop-loss e take-profit. Se o sinal se formar na linha Tenkansen, o stop-loss será
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário