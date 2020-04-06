Lanareud EA

⭐⭐⭐⭐⭐  Lanareud EA 

Parameter Recommendation
Symbol GBPUSD + EURUSD + USDCHF 
Timeframe M15
Minimum Balance $250
Recommended $300+
Broker Type ECN / RAW Spread
Risk per Compounding 0.5–1%
Prop Firm Compatible Yes (strict drawdown control)

    Lanareud EA: A precision-engineered trading system.

    • Pairs: GBPUSD, EURUSD, USDCHF.

    • Focus: Smooth execution, accurate trade management, and dynamic risk control.

    • Result: Reliable, automated performance in all market conditions.

     Purchase this EA today and instantly receive the powerful Quantum Matrix EA as a FREE bonus — with unlimited copies included!

    https://www.mql5.com/en/market/product/155251

    Produtos recomendados
    Nova FRC Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    The Market Beast Dominator
    Wilfried Ntamatungiro
    5 (1)
    Experts
    The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
    GoldenEagle
    Chantal Thys
    Experts
    GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
    R1 Deep Seek EA
    Canberk Dogan Denizli
    Experts
    R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Experts
    O S&P 500 Scalper Advisor é uma ferramenta inovadora desenvolvida para traders que desejam negociar com sucesso o Índice S&P 500. O índice é um dos indicadores mais utilizados e prestigiados do mercado de ações americano, abrangendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Peculiaridades: Soluções de negociação automatizadas:       O consultor é baseado em algoritmos avançados e análise técnica para adaptar automaticamente a estratégia às mudanças nas condições de mercado. Abordagem versátil:
    Turtle BTC Trend H4 Pro
    Xin Yue
    Experts
    OFERTA DE LANÇAMENTO: $99 (O preço subirá para $199 após as primeiras 10 vendas) Turtle Six Pattern Pro: A Evolução do Trend Following para Bitcoin Este Expert Advisor (EA) não é apenas uma cópia das regras das Tartarugas (Turtle Trading). É uma reestruturação completa do sistema lendário, modernizada especificamente para a alta volatilidade do Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos o clássico Rompimento do Canal Donchian com um Filtro de Estrutura de Mercado de Seis Padrões exclusivo, projetado para
    Classic Market Surfer EA
    Buti Andy Moeng
    Experts
    Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
    Goldmost MT5
    Hongliang Ding
    Experts
    Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    Experts
    Ilan para MetaTrader 5 Devido ao uso dos negócios virtuais, a negociação em ambos os sentidos (compra e venda) simultaneamente se tornou possível. Isso permite aos usuários adaptar uma estratégia popular para uma rede contabilizável de posições aplicadas pelo MetaTrader 5.   Configuração do Expert Advisor A configuração do Expert Advisor é simples. No entanto, todas as definições importantes da estratégia estão disponíveis para ajustes. Ferramentas disponíveis: MagicNumber único para identifica
    Majd Qatuni exp
    Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
    Experts
    MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
    Supernatural Li Shao Xia
    Dequan Li
    Experts
    Uma coleção de mais de dez anos de experiência comercial a partir da essência do trabalho! Em primeiro lugar, é muito difícil alcançar a negociação de tendência na negociação automatizada, assim como a questão de se há um indicador ou um preço primeiro. Claro, há um preço antes de um indicador, então qualquer indicador a que nos referimos tem atraso. Martingale trading é um método de negociação muito famoso, mas este método levará à explosão da posição final da conta e retornará a zero, que é c
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Experts
    Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
    FTMO passing EA High Risk MT5
    Shokhboz Mamarasulov
    Experts
    FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
    Lemm Scalper EA MT5
    Fabio Sanna
    Experts
    Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
    AP BTC Bullish Retest MT5
    Allan Graham Pike
    Experts
    AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
    Swap Master
    Thang Chu
    4 (1)
    Experts
    Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
    Monarch Scalper EA MT5
    Alberto Boada
    1 (1)
    Experts
    Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
    Scaping XAU Logic
    Thanh Tung Huynh
    Experts
    Scalping XAU Logic is an automated Expert Advisor (EA) designed specifically for the XAUUSD pair, utilizing mathematical logic based on Expected Value (EV) probability to make efficient entry decisions. The EA performs well on all timeframes, with optimal results on lower timeframes (M1–M15) to capture small intraday movements with high precision . Automatically adjusts trade volume based on account balance and risk level. No repainting – No reckless martingale – No random trading. Doesn
    GhostSinobi
    Muhammad Sadli
    Experts
    GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
    Happy Nation MT5
    Andrijana Radojevic
    Experts
    LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA   is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers   ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific
    TDI Roacher Ultimate Smart MM
    Tshivhidzo Moss Mbedzi
    Experts
    [SET FOR EURUSD H1 ]   [ BLOG]   [GBPUSD SET ] TDI ROACHER ULTIMATE - Smart Money Management Edition The EA Born from Thousands of Hours Fighting the Markets LAUNCH PRICE: $299.99 | FINAL PRICE: $1,300 Current Tier 1: Copies 1-100 | Next Price Jump: $499 at 100 Sales [Live Signal Coming Soon] | The Story Behind TDI ROACHER ULTIMATE It started with failure. Our development team spent 18 months watching traders—good traders—lose accounts not because of bad strategy, but because of one fatal flaw:
    Intersection EA
    Kalinka Capital OU
    Experts
    Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
    Aurum Synergy
    Phinnustda Warrarungruengskul
    Experts
    Aurum Synergy – The Dual-Engine Trend Master for XAUUSD (Gold) Aurum Synergy is a sophisticated, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor designed to methodically capitalize on prevailing trends in the XAUUSD (Gold) market. We believe in quality over quantity, focusing on capturing high Risk-Reward Ratio (RR) trades by riding sustained trends. Live signal MT5 :   Click Here Usage Recommendations: Symbol:  XAUUSD Timeframe:  Attach to the H1 chart. Leverage:  A leverage of 1:100 or higher is reco
    Rebatron MT5
    Agus Santoso
    Experts
    Blogs MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA de Hedge Triangular para Estratégia Multipar com Baixa Flutuação O Rebatron é um Expert Advisor totalmente automatizado que utiliza um método de cobertura triangular em três pares de moedas principais (exemplo): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Ao abrir posições sincronizadas entre estes pares, o Rebatron forma um triâ
    GoldRobotics
    Patiwat Phinitsuwan
    Experts
    GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
    Market Maestro MM5
    Andriy Sydoruk
    Experts
    Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experts
    ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
    Disruptive Edge
    Jarmin Jamike Ugorji
    Experts
    Disruptive Edge EA is an innovative Expert Advisor developed from the concept of disruptive technology. It incorporates technical analysis strategy based on the various price movements, patterns, trends, retrenchments and reversals which are carefully coded into the system. It use s a flexible and dynamic execution trading algorithm which depends on price action/ movement to execute very high precision trades. All trades are protected with a hard stop loss. Very good risk management is an integr
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experts
    Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.66 (38)
    Experts
    AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Experts
    Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Experts
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (10)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Experts
    Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experts
    Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Experts
    Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experts
    P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Experts
    X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experts
    Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Experts
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experts
    Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Experts
    O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experts
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experts
    PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Experts
    Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experts
    A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experts
    How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experts
    Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experts
    AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
    Mais do autor
    Quantum MatriX EA
    Fudheni Petrus Nambambi
    Experts
    Quantum Matri-X EA  Parameter Recommendation Symbol GBPUSD + all currency pairs Timeframe M15 Minimum Balance $350 Recommended $400+ Broker Type ECN / RAW Spread Risk per Compounding 0.5–1% Prop Firm Compatible Yes (strict drawdown control) Quantum Matri-X EA is a fully automated, high-performance trading engine designed specifically for   GBPUSD / ( British Pound/US Dollar ). Every component has been engineered for execution accuracy, risk-controlled scaling, consistent trade management,
    Crazy Cobra
    Fudheni Petrus Nambambi
    Experts
    PARAMETER RECOMMENDATION Symbol USDCHF Timeframe H2 Minimum Balance $420 Recommended  $550+ Broker Type ECN / RAW Spread Prop Firm Compatible Yes (strict drawdown control) Hartman Trading Co:   https://t.me/ +-8Cc5F2r3-thOTVk Crazy Cobra Pricing Tiers: Upon purchase, please send me a direct message to receive your two bonuses of Premium EA's. https://www.mql5.com/en/market/product/155637 https://www.mql5.com/en/market/product/155251 Purchase: To   meet   the   interests   of the   buyer   and
    Forex Emperor EA
    Fudheni Petrus Nambambi
    Experts
    INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
    TronX Q7
    Fudheni Petrus Nambambi
    Experts
    TRONX Q7 – Institutional Gold Trading Expert Advisor (M1) TRONX Q7   is a professionally engineered Expert Advisor developed exclusively for   Gold (XAUUSD / GOLD)   trading on the   M1 timeframe . The system is built on a disciplined technical framework and delivers structured trade execution with a   fixed, user-defined lot size , allowing precise control over market exposure via simple input parameters. The EA operates   independently of news events, economic releases, neural networks, or ext
    Filtro:
    Sem comentários
    Responder ao comentário