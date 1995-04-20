Trend Correction Pro Histogram m

Indicador Crypto_Forex "Trend Correction Pro Histogram" para MT4, sem repintura!





- O indicador Trend Correction Pro Histogram pode ser exibido em duas cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta.

- Sete colunas consecutivas da mesma cor no histograma indicam o início de uma nova tendência.

- O indicador Trend Correction Pro Histogram foi projetado com o objetivo principal de minimizar perdas e maximizar lucros.

- Possui o parâmetro "Período", responsável pela sensibilidade do indicador.

- Com alertas integrados para dispositivos móveis e PCs.

- O indicador exibe informações sobre spreads e swaps do par de moedas em que está inserido.

- A exibição também mostra o saldo da conta, patrimônio e margens.

- É possível posicionar a exibição de informações sobre spreads e swaps em qualquer canto do gráfico. O indicador Trend Correction Pro Histogram pode ser usado como um sistema de negociação simples, porém lucrativo. Veja abaixo:





COMO USAR O INDICADOR:

1) Verifique se há pelo menos 7 colunas consecutivas da mesma cor no histograma. Isso significa o início de uma nova tendência. Por exemplo, há mais de 7 colunas azuis na imagem abaixo.

2) Aguarde apenas 1 (UMA) coluna de cor oposta, vermelha em nosso caso, que volte a ser azul logo em seguida. Isso significa que houve uma correção de tendência.

3) Abra uma posição de compra (Long) quando a coluna azul aparecer, após apenas uma coluna vermelha. Isso significa que a ordem foi aberta na direção da tendência principal após a correção.

4) Defina o Stop Loss (SL) e o Take Profit (TP). O TP deve ser pelo menos 3 vezes maior que o SL. Nesse caso, você terá lucro mesmo que ganhe apenas 30%.

5) O processo é inverso para operações de venda (Short) (veja as imagens).





