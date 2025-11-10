Atlas scalper on gold

4.13
ATLAS SCALPER PARA OURO

Trading Automatizado Profissional para XAUUSD

🎁 OFERTA POR TEMPO LIMITADO

Acesso Gratuito Até 1 de Junho de 2026

Experimente o poder do trading profissional de ouro sem qualquer risco ou compromisso.

Estamos oferecendo o ATLAS SCALPER PARA OURO completamente gratuito até 1 de junho de 2026. Isso não é um teste com recursos limitados—é acesso completo e irrestrito ao nosso EA premium. Por quê? Porque estamos confiantes de que uma vez que você veja os resultados por si mesmo, compreenderá o verdadeiro valor do que construímos.

Teste. Confie. Depois decida.

Transforme Seu Trading de Ouro

O ATLAS SCALPER PARA OURO não é apenas mais um Expert Advisor—é um sistema de trading testado em batalha, especificamente projetado para conquistar o mercado XAUUSD. Enquanto a maioria dos EAs falha em se adaptar à volatilidade única do ouro, o nosso prospera nela.

Construído sobre algoritmos avançados e apoiado por testes rigorosos em múltiplas condições de mercado, este EA foi projetado com um propósito: transformar as lendárias oscilações de preço do ouro em oportunidades de trading consistentes.

Seja você cansado de resultados inconsistentes no trading manual ou procurando diversificar seu portfólio automatizado, o ATLAS SCALPER PARA OURO entrega tecnologia de trading de nível institucional diretamente para sua plataforma MetaTrader.

Por Que o ATLAS SCALPER PARA OURO Domina

🎯 Estratégia de Scalping de Ouro de Precisão

Foco a laser em gráficos XAUUSD M5 — Não é um EA genérico de forex adaptado para ouro, mas construído do zero especificamente para este propósito • Execução ultrarrápida — Captura oportunidades fugazes que traders manuais perdem • Algoritmos inteligentes de entrada/saída — Identifica configurações de alta probabilidade com precisão cirúrgica • Adaptável às condições de mercado — Ajusta-se a ambientes laterais, de tendência e voláteis

🛡️ Gestão de Risco de Grau Militar

Sistemas de proteção multinível — Seu capital está defendido em todos os níveis • Dimensionamento dinâmico de posições — Ajusta automaticamente o tamanho da operação com base no patrimônio da conta • Recuperação avançada de drawdown — Projetado para se recuperar de movimentos adversos do mercado • Resiliência testada sob estresse — Comprovadamente sobrevive a volatilidade extrema e manipulação institucional de "baleias" • Nunca arrisca mais do que o necessário — Conservador por design, agressivo apenas quando as condições favorecem

⚙️ Perfis de Risco Flexíveis: Sua Escolha, Seu Controle

Escolha a estratégia que corresponde à sua personalidade de trading:

🟢 Risco Muito Baixo: O Guardião do Capital

• Perfeito para traders conservadores e contas de aposentadoria • Crescimento constante e previsível com drawdowns mínimos • Ideal para quem prioriza sono tranquilo em vez de adrenalina

🟡 Risco Baixo: O Construtor Equilibrado

• Equilíbrio ótimo risco-recompensa para construção de riqueza a longo prazo • Fortes retornos sem exposição excessiva • O ponto ideal para a maioria dos traders profissionais

🟠 Risco Médio: O Acelerador de Crescimento

• Potencial de lucro amplificado com volatilidade gerenciada • Para traders que buscam crescimento de conta mais rápido • Equilibra ambição com gestão prudente de riscos

🔴 Risco Alto: O Maximizador de Lucros

• Estratégia agressiva para traders experientes • Máximo potencial de retorno para aqueles que entendem e aceitam a volatilidade • Não é para os fracos de coração, mas potencialmente o mais recompensador

🚀 Configuração Sem Esforço

Instale e negocie em menos de 5 minutos — Não é necessário conhecimento de programação • Configurações pré-otimizadas — Lucrativo direto da caixa • Seleção de risco com um clique — Escolha seu perfil e deixe o EA fazer o resto • Funciona com qualquer corretora — Compatível com todas as plataformas MetaTrader 5

Desempenho Comprovado: Os Números Falam

Backtest de 2 de janeiro de 2023 a 1 de março de 2025 no timeframe M5

Nível de Risco Depósito Inicial Lucro no Backtest ROI O Que Isso Significa
Risco Alto €100 €2.070,79 2.071% Transforme €100 em €2.170 — potencial de crescimento explosivo
Risco Médio €100 €4.831,03 4.831% Transforme €100 em €4.931 — desempenho excepcional
Risco Baixo €100 €1.640,95 1.641% Transforme €100 em €1.740 — conservador mas impressionante
Risco Muito Baixo €100 €1.000,10 1.000% Transforme €100 em €1.100 — retornos constantes e confiáveis

💡 O Que Esses Resultados Realmente Significam

Estas não são estatísticas cuidadosamente selecionadas de um mês de sorte. Isto é mais de dois anos de desempenho consistente e sistemático através de múltiplos ciclos de mercado, incluindo:

• Anúncios econômicos importantes • Mudanças na política do Federal Reserve • Crises bancárias globais • Eventos de volatilidade extrema • Mercados de ouro em alta e baixa

O EA não apenas sobreviveu a essas condições—ele prosperou.

Importante: Os resultados do backtest são simulações históricas baseadas em dados reais do mercado. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, ele demonstra o design robusto do EA e o potencial de lucro sob condições reais de mercado.

A Verdade Sobre Trading Real (Que Outros Não Lhe Dirão)

Vamos Ser Honestos

Poderíamos prometer-lhe taxas de ganho de 100% e zero perdas. Mas não faremos isso. Porque seria uma mentira.

Aqui está a realidade:

Nem toda operação ganha — E isso é completamente normal. Trading profissional é sobre ganhar MAIS do que perde, não ganhar TODA vez.

Drawdowns acontecem — Mesmo os melhores fundos de hedge experimentam perdas temporárias. O que importa é a recuperação, e o ATLAS SCALPER PARA OURO foi projetado para se recuperar mais forte.

Não existem balas mágicas — Qualquer um que prometa lucros garantidos sem risco é inexperiente ou desonesto. Não somos nenhum dos dois.

A volatilidade é sua amiga e inimiga — O ouro pode oscilar violentamente, especialmente quando traders institucionais fazem grandes movimentos. Nosso EA foi especificamente projetado para navegar esses eventos de "baleias" e transformar volatilidade em oportunidade.

O Que Nos Torna Diferentes

Construímos este EA para VENCER COM O TEMPO, não para impressioná-lo com promessas irreais.

A sofisticada gestão de risco, algoritmos adaptativos e sistemas de recuperação de drawdown garantem que mesmo durante períodos desafiadores, sua conta esteja posicionada para retornar à lucratividade. É assim que traders profissionais pensam—e agora você pode negociar como um.

Começando: Seu Caminho para o Trading Automatizado de Ouro

Configuração Rápida (5 Minutos para Sua Primeira Operação)

  1. Instale o EA na sua plataforma MetaTrader 5
  2. Selecione seu nível de risco preferido (comece conservador, escale depois)
  3. Anexe ao gráfico XAUUSD M5
  4. Ative o trading automático
  5. Monitore e ajuste conforme sua confiança cresce

A Abordagem do Trader Inteligente

Comece com testes em demo — Veja o EA em ação com zero risco ✓ Comece conservador — Inicie com Risco Muito Baixo ou Baixo, depois escale conforme ganha confiança ✓ Garanta capitalização adequada — Mais capital = mais estabilidade e melhor desempenho ✓ Confie no sistema — Evite a tentação de intervir durante drawdowns normais ✓ Monitore, não microgerencie — Verifique semanalmente, não a cada hora ✓ Escale inteligentemente — À medida que sua conta cresce, considere aumentar seu nível de risco para crescimento acelerado

Capital Inicial Recomendado

Risco Muito Baixo: Mínimo €100 | Recomendado €250+ • Risco Baixo: Mínimo €150 | Recomendado €300+ • Risco Médio: Mínimo €200 | Recomendado €500+ • Risco Alto: Mínimo €300 | Recomendado €1.000+

Maior capitalização melhora a tolerância a drawdowns e a estabilidade geral.

Junte-se à Comunidade ATLAS

Apoie o Desenvolvimento Contínuo

Se o ATLAS SCALPER PARA OURO agrega valor ao seu trading:

💰 Doações bem-vindas via Skrill: kbenazizi@yahoo.com 🛒 OU COMPRE NOSSOS OUTROS INDICADORES 💬 Compartilhe seu feedback — Ajude-nos a torná-lo ainda melhor

Seu apoio nos permite continuar refinando e desenvolvendo ferramentas de trading de ponta.

Quer Personalizar ou Aprender?

Código-fonte disponível para desenvolvedores e traders avançados interessados em:

• Compreender os algoritmos subjacentes • Personalizar parâmetros para estratégias específicas • Aprender desenvolvimento profissional de EA

📧 Entre em contato conosco em kbenazizi@yahoo.com para discutir opções de licenciamento.

⚠️ AVISO DE RISCO

Por Favor Leia e Compreenda Antes de Negociar

O trading envolve risco substancial. A negociação de câmbio e metais preciosos, incluindo ouro (XAUUSD), pode resultar em perdas significativas.

Riscos Principais a Compreender:

Risco de Alta Alavancagem: A alavancagem amplifica tanto os lucros QUANTO as perdas • Drawdowns Significativos: Especialmente em configurações de maior risco, perdas temporárias podem ser substanciais • Não Há Lucros Garantidos: Resultados históricos não garantem desempenho futuro • Risco de Perda de Capital: Você pode perder parte ou todo o seu capital investido • Volatilidade do Mercado: Os mercados de ouro podem experimentar oscilações extremas de preços • Diferenças de Corretoras: Os resultados podem variar com base em spreads, execução e plataforma

Antes de Usar Este EA:

✓ Avalie cuidadosamente seus objetivos de investimento e tolerância ao risco ✓ Compreenda sua situação financeira pessoal ✓ Teste exaustivamente em uma conta demo primeiro ✓ Considere consultar um consultor financeiro qualificado ✓ Nunca invista dinheiro que não pode se dar ao luxo de perder ✓ Garanta capitalização adequada para seu nível de risco escolhido ✓ Aceite que perdas são parte do trading

Ao usar o ATLAS SCALPER PARA OURO, você reconhece que compreende completamente e aceita esses riscos.

Contato e Suporte

Email: kbenazizi@yahoo.com Doações: kbenazizi@yahoo.com (Skrill) Consultas sobre Código-Fonte: kbenazizi@yahoo.com

Sua Revolução de Trading Começa Aqui

O ATLAS SCALPER PARA OURO representa mais do que apenas um Expert Advisor—é sua porta de entrada para o trading de ouro de nível profissional sem a complexidade, estresse ou curva de aprendizado íngreme.

A questão não é se o trading automatizado funciona. A questão é: Você está usando a automação CERTA?

Milhares de EAs prometem lucros. Poucos entregam. Ainda menos são especificamente projetados para as características únicas do ouro. O ATLAS SCALPER PARA OURO é essa rara exceção—construído com propósito, rigorosamente testado e comprovado através de múltiplos ciclos de mercado.

Por Que Esperar?

Você tem até 1 de junho de 2026 para experimentar este EA completamente grátis. Sem cartão de crédito. Sem obrigações. Sem pegadinha.

Teste em demo. Execute ao vivo. Veja funcionando.

Depois decida se vale a pena adicionar ao seu arsenal de trading permanente.

O sucesso no trading não é sobre sorte—é sobre ter as ferramentas certas, gestão de risco adequada e a paciência para deixar um sistema comprovado fazer seu trabalho.

A Escolha É Sua

Continue com trading manual com resultados inconsistentes, ou aproveite a automação de nível institucional projetada especificamente para o ouro.

Baixe o ATLAS SCALPER PARA OURO hoje e descubra como o trading automatizado profissional realmente se parece.

ATLAS SCALPER PARA OURO — Onde a Tecnologia Encontra a Oportunidade no Mercado de Ouro


RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
87
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

Ayoub.2010
24
Ayoub.2010 2025.11.30 10:20 
 

Hi bro i really apreciate your work but i also loved the other version, can yo send me the ex5 of the other version if you can and thanks you are the best

RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
87
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

russham111
386
russham111 2025.12.10 09:14 
 

Developer has put a lot of effort into developing this EA, however, the results are quite poor. If you test using real tick data, it ends up at significant losses. Using sytnthetic, every tick, data works but as that is removed from real, live, trading, of not much use.

Thanks for the explanation. I understand the EA is intended to enter on new-bar logic. However, real ticks still materially affect execution, spread dynamics, and any tick-driven protections (virtual SL/TS, trailing, equity guards, etc.). My test kept parameters unchanged and used the same symbol/account conditions. If you believe the discrepancy is due to data quality or configuration, please specify the exact broker/data source and MT5 test settings you consider valid and whether any modules are expected to be enabled for your published results. I’m happy to rerun a like-for-like test once those are confirmed.

Abdelhak Benazizi
2594
Resposta do desenvolvedor Abdelhak Benazizi 2025.12.10 22:19
Hi thanks for review but sorry to say that your review is misleading and you fundamentally misunderstand how the EA operates.
the EA uses bar-close entry logic, not tick-based entries. The primary signals all trigger on new bar formation . For bar-close strategies, the difference between synthetic and real tick data should be minimal because the EA doesn't rely on intra-bar tick sequences.
The "significant losses on real ticks" likely indicates:
• Poor parameter optimization for the test period
• Low-quality real tick data from the broker (spreads, gaps, incomplete history)
• Improper configuration (you may have changed default settings)
The EA includes robust protections: virtual stop losses, max drawdown limits, profit trailing, reversal detection, and a comprehensive news filter. These features prevent significant losses when properly configured.
Bottom line: For bar-close strategies, synthetic "Every Tick" backtesting is perfectly valid. Your poor results reflect configuration issues or data quality problems, not EA failure. This is a well-designed EA with extensive risk management that requires proper optimization. More over, results that the ea has made in real market conditions say the opposite of your review
Thanks and wish you all the best in your trading journey
Meri Kartika Saidi
18
Meri Kartika Saidi 2025.12.07 12:08 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abdelhak Benazizi
2594
Resposta do desenvolvedor Abdelhak Benazizi 2025.12.07 12:24
Unfortunately no sir
81341872
44
81341872 2025.12.04 20:29 
 

THE PERFORMANCE OF THIS ROBOT HAS DECREASED

Ayoub.2010
24
Ayoub.2010 2025.11.30 10:20 
 

Hi bro i really apreciate your work but i also loved the other version, can yo send me the ex5 of the other version if you can and thanks you are the best

Mike
58
Mike 2025.11.29 16:18 
 

In fact, I can sense that the author has a deep understanding of the unique volatility of the gold market. Back-testing curves do not represent final profits. Although many people don't believe this, I want to tell new traders not to use back-testing results as a basis for judgment. You'll fall into the "wishful thinking" of over-fitting. The author has updated the "wisdom advice" in the new version, which is fantastic, you know? For manual traders, these words always give you confidence. I have two years of live account experience in the gold market, which is not a very easy market to profit from, but I can feel that Atlas scalper is a very good solution. Respect, Abdelhak Benazizi!

Abdelhak Benazizi
2594
Resposta do desenvolvedor Abdelhak Benazizi 2025.11.29 19:12
Hi Mike
Thank you for your thoughtful review I appreciate that you recognize the transparency in my product description - I always tell users the truth about what to expect.
I want to clarify something important; the back-testing results of Atlas Scalper can actually be replicated in real trading because there is no over-fitting. I've carefully avoided curve-fitting by building the strategy on robust logic that works across different market conditions, not just optimized historical patterns.
Your two years of live experience in the gold market gives you real perspective on how challenging it is, it made me suffer a lot bro and caused many pains since 2010 😂. I'm honored that you feel Atlas Scalper is a strong solution.
Thank you for your respect and trust in my work 🙏
aleks74god
84
aleks74god 2025.11.18 09:10 
 

Скажите у меня брокер из России Альфа-Форекс,у этого брокера будет работать ваш советник?

Не хочет ваш советник работать ни у брокера АльфаФорекс ни на РобоФорекс,тест показал он не запускается!

Abdelhak Benazizi
2594
Resposta do desenvolvedor Abdelhak Benazizi 2025.11.18 09:37
Please run a backtest using the historical data provided by your broker Alfa-Forex (in MetaTrader 5, make sure to download the quotes specifically from Alfa-Forex). If during the backtest the EA launches, opens and closes trades without any errors, it means it is fully compatible with your broker and will work on a live account. If any errors appear during testing (for example: “trade context busy”, “invalid price”, “off quotes”, or the advisor simply doesn’t open positions), please send me a screenshot of the journal/log and describe the problem. I’ll immediately check and adjust it for the specific features of Alfa-Forex. In 99% of cases, if the backtest runs successfully, everything works on a real account without any additional changes.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.11.18 08:32 
 

Seems to be performing very well.

I will update.

Abdelhak Benazizi
2594
Resposta do desenvolvedor Abdelhak Benazizi 2025.11.18 10:31
Thank you for your positive feedback! This EA is designed for long-term profitability. You may experience some painful stop losses along the way, as you'll notice in backtesting results. Stop losses are essential in trading and can be frustrating, but they protect your account and keep you in the game. Stay patient and trust the process. Looking forward to your update! Best regards
Responder ao comentário