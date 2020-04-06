HFT Dominator MT5

HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência. Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex, com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro, timing de negociação adaptativo e lógica de trailing protetora para garantir o máximo controle sobre negociações de ritmo acelerado.

Visão Geral dos Parâmetros de Entrada (Input Overview)

  • Configurações Gerais (General Settings)

    • Magic Number – identificador exclusivo para as negociações do EA.

    • Slippage (Derrapagem) – desvio máximo de preço permitido durante a execução da ordem (em pontos).

  • Configurações de Tempo (Time Settings)

    • Start Hour / End Hour – define a janela de negociação no horário do servidor da corretora.

    • secs – atraso mínimo de tempo entre as operações de negociação (reduz o overtrading).

  • Gestão de Dinheiro (Money Management)

    • Lot Type – método para calcular o tamanho da posição:

      • Fixed_Lots – tamanho de lote constante

      • Pct_of_Balance – risco baseado no saldo da conta

      • Pct_of_Equity – risco baseado no patrimônio (equity) atual

    • Fixed Lot – tamanho de lote manual ao usar o modo Fixed

    • Risk Percent – percentual de risco aplicado para os modos de saldo, patrimônio ou margem

  • Configurações de Negociação (em Pontos) (Trade Settings (in Points))

    • Delta – mudança mínima de preço para acionar uma negociação

    • Max Distance – distância máxima permitida do preço atual antes da entrada

    • Stop – distância do stop-loss em pontos

    • Max Trailing – distância máxima do trailing stop

    • Max Spreadspread máximo permitido para abrir negociações

Este EA se concentra em velocidade, precisão e controle, sendo adequado para traders que procuram execução de alta frequência com risco e timing personalizáveis. Ele opera melhor em VPS de baixa latência ou servidores dedicados, especialmente durante sessões ativas, como Londres ou Nova York.


HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Experts
HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência . Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex , com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro , timing de negociação adaptativo e lógica de tra
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Experts
ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado. Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras. Por que escolher ORB Guardian • Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional • Entradas automáticas de Opening Range Breakout • Modo de um sinal ou confirmação • Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total) • Parada automática ao atingir limite
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
Utilitários
Apex Trading Dashboard PRO é um painel de trading profissional com gestão avançada de risco, análises em tempo real e execução rápida. Gerencie stop loss, take profit, lotes e limites de risco a partir de um painel intuitivo. Perfeito para traders que buscam precisão, disciplina e controle total. Principais recursos • Painel avançado: executar ordens, fechar posições e gerir operações rapidamente. • Gestão de risco: risco por trade, risco diário, limites de drawdown e trailing stop. • Cálculo f
FREE
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Indicadores
TripleWave Signal Indicator - Sistema de Confirmação de Tendência em Múltiplos Prazos Nunca mais perca uma negociação de alta probabilidade! O TripleWave Signal Indicator é um sistema de nível profissional que analisa três prazos simultaneamente (M15, H1, H4) para fornecer apenas os sinais de BUY e SELL mais confiáveis. Configurações Recomendadas: XAUUSD: As configurações padrão estão ok por enquanto. O que você recebe: Mecanismo de análise de tendência em múltiplos prazos. Setas visuais BUY/SEL
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Experts
Portuguese Olá, traders! Eu sou Quant Pulse , o Expert Advisor de confirmação de tendência em múltiplos prazos mais sofisticado já criado. Minha especialidade? Operar tendência com precisão absoluta em múltiplos mercados. Eu opero GOLD (XAUUSD) e GBPUSD com precisão cirúrgica, oferecendo oportunidades de negociação consistentes ao aproveitar o poder da análise tripla de prazos. O que me torna especial? Sou um EA de confirmação de tendência, cuidadosamente desenvolvido para eliminar sinais falso
FREE
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
Utilitários
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) é uma ferramenta leve e segura de sincronização de dados, projetada para conectar sua atividade de trading no MT4/MT5 ao seu diário de trading KnightWatcher. Ele lê automaticamente todas as posições abertas e o histórico de operações fechadas, sem executar, modificar ou gerenciar qualquer negociação em sua conta. A ferramenta envia atualizações a cada 5 segundos, garantindo que seu painel sempre exiba informações precisas e em tempo real sobre lucros,
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Experts
ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado. Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras. Por que escolher ORB Guardian • Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional • Entradas automáticas de Opening Range Breakout • Modo de um sinal ou confirmação • Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total) • Parada automática ao atingir limite
