HFT Dominator MT5

HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência. Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex, com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro, timing de negociação adaptativo e lógica de trailing protetora para garantir o máximo controle sobre negociações de ritmo acelerado.

Visão Geral dos Parâmetros de Entrada (Input Overview)

Configurações Gerais ( General Settings ) Magic Number – identificador exclusivo para as negociações do EA. Slippage (Derrapagem) – desvio máximo de preço permitido durante a execução da ordem (em pontos).

Configurações de Tempo ( Time Settings ) Start Hour / End Hour – define a janela de negociação no horário do servidor da corretora. secs – atraso mínimo de tempo entre as operações de negociação (reduz o overtrading ).

Gestão de Dinheiro ( Money Management ) Lot Type – método para calcular o tamanho da posição: Fixed_Lots – tamanho de lote constante Pct_of_Balance – risco baseado no saldo da conta Pct_of_Equity – risco baseado no patrimônio ( equity ) atual Fixed Lot – tamanho de lote manual ao usar o modo Fixed Risk Percent – percentual de risco aplicado para os modos de saldo, patrimônio ou margem

Configurações de Negociação (em Pontos) ( Trade Settings (in Points) ) Delta – mudança mínima de preço para acionar uma negociação Max Distance – distância máxima permitida do preço atual antes da entrada Stop – distância do stop-loss em pontos Max Trailing – distância máxima do trailing stop Max Spread – spread máximo permitido para abrir negociações



Este EA se concentra em velocidade, precisão e controle, sendo adequado para traders que procuram execução de alta frequência com risco e timing personalizáveis. Ele opera melhor em VPS de baixa latência ou servidores dedicados, especialmente durante sessões ativas, como Londres ou Nova York.