HFT Dominator MT5
- Experts
- Cedric Landry Shema
- Versão: 1.4
- Atualizado: 23 dezembro 2025
- Ativações: 10
HFT Dominator – Sistema de Execução de Mercado Ultra-Rápido Este Expert Advisor (EA) foi projetado para operações de mercado de alta velocidade e baixa latência. Ele executa entradas precisas dentro de spreads apertados, ideal para mercados rápidos como metais, índices e pares de forex, com controle de slippage otimizado. Promoção: Alugue o EA por 30 dias a $30 — oferta por tempo limitado. O sistema suporta múltiplos modos de gestão de dinheiro, timing de negociação adaptativo e lógica de trailing protetora para garantir o máximo controle sobre negociações de ritmo acelerado.
Visão Geral dos Parâmetros de Entrada (Input Overview)
-
Configurações Gerais (General Settings)
-
Magic Number – identificador exclusivo para as negociações do EA.
-
Slippage (Derrapagem) – desvio máximo de preço permitido durante a execução da ordem (em pontos).
-
-
Configurações de Tempo (Time Settings)
-
Start Hour / End Hour – define a janela de negociação no horário do servidor da corretora.
-
secs – atraso mínimo de tempo entre as operações de negociação (reduz o overtrading).
-
-
Gestão de Dinheiro (Money Management)
-
Lot Type – método para calcular o tamanho da posição:
-
Fixed_Lots – tamanho de lote constante
-
Pct_of_Balance – risco baseado no saldo da conta
-
Pct_of_Equity – risco baseado no patrimônio (equity) atual
-
-
Fixed Lot – tamanho de lote manual ao usar o modo Fixed
-
Risk Percent – percentual de risco aplicado para os modos de saldo, patrimônio ou margem
-
-
Configurações de Negociação (em Pontos) (Trade Settings (in Points))
-
Delta – mudança mínima de preço para acionar uma negociação
-
Max Distance – distância máxima permitida do preço atual antes da entrada
-
Stop – distância do stop-loss em pontos
-
Max Trailing – distância máxima do trailing stop
-
Max Spread – spread máximo permitido para abrir negociações
-
Este EA se concentra em velocidade, precisão e controle, sendo adequado para traders que procuram execução de alta frequência com risco e timing personalizáveis. Ele opera melhor em VPS de baixa latência ou servidores dedicados, especialmente durante sessões ativas, como Londres ou Nova York.