The ORB Guardian MT4
- Experts
- Cedric Landry Shema
- Versão: 1.60
- Atualizado: 23 dezembro 2025
- Ativações: 10
ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms
EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado.
Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras.
Por que escolher ORB Guardian
• Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional
• Entradas automáticas de Opening Range Breakout
• Modo de um sinal ou confirmação
• Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total)
• Parada automática ao atingir limites ou metas
• Filtros de tendência e volatilidade
• Controle de dias e horários de operação
Feito para estabilidade em desafios
• Uma ordem por breakout
• Risco fixo
• Sem estratégias ocultas ou perigosas
• Funciona em USDJPY, XAUUSD, US30 e qualquer símbolo
Principais recursos
• Lógica de Opening Range totalmente configurável
• Modo Breakout ou Reverse
• Módulo de proteção de prop firm
• Relatórios semanais/mensais
• Painel no gráfico
Recomendado para
• M5–M15
• Depósito mínimo: 500 USD
• Ideal para FTMO, MFF, FundedNext, The5ers