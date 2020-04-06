The ORB Guardian MT4

ORB Guardian – Breakout de Abertura + Proteção para Prop Firms
EA rápido e confiável para desafios de prop firms e trading intradiário disciplinado.
Sem martingale. Sem grid. Execução 100% baseada em regras.

Por que escolher ORB Guardian

• Sincronização automática de operações com nosso diário de trading profissional
• Entradas automáticas de Opening Range Breakout
• Modo de um sinal ou confirmação
• Proteção integrada (drawdown diário/semanal/mensal/total)
• Parada automática ao atingir limites ou metas
• Filtros de tendência e volatilidade
• Controle de dias e horários de operação

Feito para estabilidade em desafios
• Uma ordem por breakout
• Risco fixo
• Sem estratégias ocultas ou perigosas
• Funciona em USDJPY, XAUUSD, US30 e qualquer símbolo

Principais recursos
• Lógica de Opening Range totalmente configurável
• Modo Breakout ou Reverse
• Módulo de proteção de prop firm
• Relatórios semanais/mensais
• Painel no gráfico

Recomendado para
• M5–M15
• Depósito mínimo: 500 USD
• Ideal para FTMO, MFF, FundedNext, The5ers


