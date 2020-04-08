The Malaysian trend

Трендовый индикатор. Стрелки не перерисовываются, не запаздывают и не пропадают. Подходит для работы на любом инструменте и любом таймфрейме.Подходит как дополнение к любой стратегии и стилю торговли. Рекомендовано использовать данный индикатор по принципу трёх окон. Пример: пара XAUUSD, открываем три окна данного инструмента ТФ М5,М15,Н1....первый сигнал ждем на старшем ТФ, в нашем случае Н1, второй на М15 и далее на М5. Три сигнала совпали в одном направлении входим в сделку и т.д. Выходим из позиции либо по желтой круглой метке на самом младшем, в нашем случае ТФ М5, либо по противоположному сигналу на М5. Желтые метки(кружки) являются рекомендацией по закрытию позиции.https://www.youtube.com/watch?v=4q-L5flyIxo
Produtos recomendados
Meraz V2
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hello Alright. This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with a long dotted like for easy identification of trade signal. Are you okay with that?   100% non repaint Work All Major currency  Pair,  1 minute time frame 1 minute expire, 5 minute timeframe 5 minute expire
Urgently
Tatiana Savkevych
Indicadores
The Urgently indicator is designed to quickly determine the situation in the market, reflect the state of the market and signal profitable levels for opening trades. Market conditions change quickly enough, requiring constant calibration of trading strategies. Recommended for use in conjunction with any of the oscillators. The Urgently forex market trend indicator shows the trend direction and entry points. It smooths out price fluctuations when generating a signal by averaging the data and the
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
The Binary Profit Maker,  This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A Up Purple arrow means Buy and a Down Purple arrow means Sell. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? How To Enter Trade? 1 minute candle 1 minute expire
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
MA Ribbon PRO
Imre Heli
Indicadores
MA Ribbon PRO – Dynamic Trend Map with Real-Time Direction & Strength (MT4) See the trend instantly! MA Ribbon PRO shows live direction (Long / Short) and strength (Weak / Medium / Strong) with color-coded precision. A compact info panel updates on every tick – fast, clear, and intuitive. Why traders love it Real-Time Direction: Instantly displays Long / Short based on current price vs. the main MA. Readable Momentum: “Strength” measures ribbon expansion or contraction over time. Clean Visua
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Market Secret
Ramzi Abuwarda
Indicadores
No mundo das negociações de opções binárias, onde a análise de mercado precisa e a tomada de decisões estratégicas são primordiais, a busca por um indicador excepcional de negociação que possa desbloquear oportunidades lucrativas é interminável. Apresentamos o Indicador Secreto - uma notável ferramenta de negociação de opções binárias para o MT4 que conquistou sua reputação como o melhor e mais forte de sua classe. O Indicador Secreto é resultado de anos de pesquisa meticulosa, desenvolvimento
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
Indicadores
This Indicator is use the ZigZag to calculate the Upper and  Lower Bound and the uptrend and the downtrned. Red for downtrend, Green for uptrend and Yellow is for the horizontal trend this horizontal trend also bookmarked the upper limited and the lower limited the the price swings.  Or in simple the Support and the Resistance level. However, You may use the Heikin Ashi to confirm the trend of the buy sell signal above. I cannot guarantee the win rate, Nevertheless, you must study well the timef
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repai
ReboltP
David Theodore Caro-greene
Indicadores
Rebalance Overlay Technology (Rebolt) enables the trader to visualize the flow of money from one chart to another chart. Rebolt Probability indicates the probability that money has flowed from one chart to another chart for a specified length of time over a number of intervals specified by the user. When Rebolt reads Cyan or Blue these are buying signs good for the length of time specified by the user or until a conflicting signal arises. When Rebolt reads Violet or Red there are selling signs g
Bollinger Trend Lines MT4
Mario Jemic
Indicadores
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines   is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds   trailing trend lines   using Bollinger Bands: In an   uptrend , the   lower band trails price and can only rise In a   downtrend , the   upper band trails pri
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely mann
Secret Liquidity Zones
Ihab Salloum
Indicadores
Secret Liquidity Zones Indicator User Manual Introduction Unlock the power of hidden market opportunities with the Secret Liquidity Zones Indicator . This cutting‐edge tool is designed to reveal critical price levels where market momentum may shift. With its dynamic adaptability and sleek gold visuals, it offers clear and elegant insights into key trading opportunities—making it the perfect secret weapon for traders who demand precision and clarity. Key Features Dynamic Timeframe Adaptation: A
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indicadores
The indicator is designed to trade binary options on small time frames up to m 30 Signals The blue up arrow is a buy signal. The red dn arrow is a sell signal. The signal will appear together with the advent of a new candle  and during formation Signals on the current candle Expiration time one candle from the timeframe on which you are trading You can use moving average to filter out false signals. Or escort support levels. This tool is reliable in trading.
Over Arrow
Svyatoslav Kucher
Indicadores
Over Arrow  - уникальный авторский индикатор, имеющий возможность отображения сигналов в направлении основной тенденции, или против нее. Over Arrow  подходит для любого таймфрейма, валютной пары, но лучше всего использовать его на средних временных периодах, таких как М30, Н1, Н4. Сигналы индикатора не пропадают ни при каких условиях. Отличительной особенностью является наличие фильтра тенденции, при активации которого, сигналы будут появляться только в направлении основного движения. Параметры
BioStars
Sabina Fik
Indicadores
The "BioStar" indicator is an innovative tool for trend analysis on the Forex market. It has unique capabilities and a wide range of settings that will help traders make informed decisions when trading. This indicator is based on the analysis of the market trend and helps to identify the direction of price movement. It uses various mathematical algorithms and statistical methods to determine the strength and stability of the trend in the market. One of the key features of the "BioStar" indica
Professional Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
indicator for trading binary options and forex trading. The indicator does not redraw the readings. when trading binary options, testing was performed. This indicator showed the good results correct predictions. Under these conditions, the eur / usd m1 chart, when a signal appears, the transaction opens in the direction indicated by the indicator for 5 candles, then the truth is (5 minutes since in us the 1-minute chart of a candlestick is 1 minute) the result was. When trading in the forex m
PairMaster Buy Sell Arrow
Issam El Amri
Indicadores
PairMaster Buy Sell Arrow Indicator for MT4 Trade Reversals Like a Pro — Catch Every Swing Point with Precision The PairMaster Buy Sell Arrow Indicator is a powerful MetaTrader 4 tool built to identify high-probability swing trading opportunities . Designed for traders who value accuracy, clarity, and simplicity, PairMaster detects key market turning points and plots intuitive buy and sell arrows directly on your chart. Key Features Accurate Swing Point Detection – Automatically identifies ma
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indicadores
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários tipos de estratégias e alert
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
This indicator is a multifunctional technical analysis tool based on the combination of an adaptive exponential moving average and volatility filters calculated through the Average True Range (ATR). It is designed to accurately identify the current price direction, highlight key trend reversal areas, and visualize potential turning zones. The algorithm is built upon the dynamic construction of a trend ribbon using two levels of volatility — outer and inner ranges. The outer boundaries serve as i
Seff
Oleg Borisov
Indicadores
Indicator  Seff designed for both beginners and professionals. This indicator generates possible entry points to open BUY and SELL trades and will help you: reduce the number of errors when opennig orders; predict price movement(in absent of significant news); do not rush to close profitable trades prematurely and increase profit; do not rush to enter the market and wait for "easy prey": and increase the profitability of trading. Does not redraw and works by opening bar. Settings ALARM- enabl
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilitários
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 4 The Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 4 is an advanced trading utility designed to optimize execution, strengthen capital efficiency, and enhance risk management within the MT4 environment. Featuring a fully interactive and intuitive control panel, this expert advisor automates key functions such as Break Even, adaptive Trailing Stops, and precise multi-symbol trade management. Built with seven customizable configuration p
Os compradores deste produto também adquirem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading é o primeiro indicador projetado para detectar oscilações na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão. Ele usa a abordagem de negociação de linha de base, amplamente descrita na literatura de negociação. O indicador estuda vários vetores de preço e tempo para rastrear a direção da tendência agregada e detecta situações nas quais o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado em excesso e pronto para corrigir. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de prob
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob a fo
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada essencial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. Ele monitora constantemente o gráfico em busca de um momento de estabilização direcional e oferece um sinal preciso pouco antes de um grande movimento.  Obtenha o scanner multissímbolo e multitemporal aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT4 Principais recursos O indicador fornece níveis de Stop Loss e Take Profit. Acompanha um painel de Scanner MTF que monitora sina
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este é um indicador para MT4 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos back-tests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acabou perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Forma
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
Indicadores
Este indicador analisa cada barra de pressão de compra ou venda e identifica 4 tipos de padrões de velas com o maior volume. Essas velas são filtradas usando vários filtros lineares para mostrar sinais de compra ou venda. Os sinais funcionam melhor, em conjunto com a direção do período de tempo mais alto e quando negociados durante as horas de alto volume. Todos os filtros são personalizáveis ​​e funcionam de forma independente. Pode visualizar sinais de uma única direção com o clique de um bot
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indicadores
Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detecção de blocos de pedidos de multi-timeframe MT4. Características - Totalmente personalizável no painel de controle do gráfico, fornece interação completa. - Oculte e mostre o painel de controle onde quiser. - Detectar OBs em vários períodos de tempo. - Selecione a quantidade de OBs para exibir. - Interface de usuário de OBs diferente. - Filtros diferentes em OBs. - Alerta de proximidade OB. - Linhas ADR de alta e baixa. - Serviço de notificação (alertas de tela | not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
O sistema de análise de indicadores ZhiBiJuJi usa um poderoso loop interno para chamar seus próprios indicadores externos e, em seguida, chama a análise antes e depois do ciclo. O cálculo de dados deste sistema de análise de indicadores é muito complicado (chamando antes e depois do ciclo), então a histerese do sinal é reduzida, e a precisão da predição de avanço é alcançada. Este indicador pode ser usado em todos os ciclos no MT4, e é mais adequado para 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas.
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário