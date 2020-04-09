SmartLot Manager
- Utilitários
- Nikita Chernyshov
- Versão: 1.9
- Atualizado: 18 dezembro 2025
- Ativações: 5
O SmartLot Manager é um painel interativo para cálculo rápido de lotes e colocação de ordens pendentes e de mercado diretamente do gráfico.
Funcionalidades:
-
Interface Gráfica: Linhas interativas de Entrada, SL, TP com zonas de lucro e prejuízo codificadas por cores.
-
Cálculo em Tempo Real: Ao alterar os níveis de SL/TP, o painel recalcula automaticamente os valores de risco/lucro (Moeda / Pontos / %).
-
Execução: Abra uma ordem clicando em um botão em uma linha gráfica. Suporta os principais tipos de ordens.
-
Gerenciamento de Risco: Módulo integrado para trabalhar com lote dinâmico (percentual do depósito) ou volume fixo.
-
Magic Individual: Possibilidade de especificar um número Magic único para cada ordem separadamente.