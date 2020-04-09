SmartLot Manager

🔥 Versão gratuita para contas demo

O SmartLot Manager é um painel interativo para cálculo rápido de lotes e colocação de ordens pendentes e de mercado diretamente do gráfico.

Funcionalidades:

  • Interface Gráfica: Linhas interativas de Entrada, SL, TP com zonas de lucro e prejuízo codificadas por cores.

  • Cálculo em Tempo Real: Ao alterar os níveis de SL/TP, o painel recalcula automaticamente os valores de risco/lucro (Moeda / Pontos / %).

  • Execução: Abra uma ordem clicando em um botão em uma linha gráfica. Suporta os principais tipos de ordens.

  • Gerenciamento de Risco: Módulo integrado para trabalhar com lote dinâmico (percentual do depósito) ou volume fixo.

  • Magic Individual: Possibilidade de especificar um número Magic único para cada ordem separadamente.

Não funciona no Testador de Estratégias. Para testar a ferramenta, baixe a versão gratuita para contas demo. As instruções e o arquivo estão no cabeçalho da descrição.

