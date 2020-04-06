Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente!





Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si.





A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas.





Preço de lançamento = $299

Preço real = $1499





O AI GOLD ATM usa algoritmos avançados para identificar negociações de alta probabilidade;

💯 poupando o seu tempo

💯 reduzindo erros manuais

💯 Melhorando a consistência das suas negociações

💯 ajudando-o a gerar lucros enormes nas suas negociações com perdas mínimas.





É uma combinação inteligente de sistemas de tendência, grade e pirâmide que ajuda a gerir o risco de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que captura mais lucros de cada movimento do mercado.





Com o AI GOLD ATM, pode aumentar o seu património com confiança, sabendo que cada negociação é apoiada pela precisão impulsionada pela IA.

Aproveite agora o preço de lançamento (OFERTA LIMITADA)





O preço de lançamento aumentará US$ 100 a cada 10 compras até atingir o preço real.





IMPORTANTE: Após a compra, envie uma mensagem para receber o manual de instalação e as instruções de configuração. Você também será adicionado a um grupo de suporte altamente valioso para obter mais benefícios.





Requisitos mínimos e recomendações para aproveitar todo o seu valor

1. Par recomendado: XAUUSD.

2. Depósito inicial recomendado: US$ 2.000 em contas ou, de preferência, use uma conta em centavos de 10.000 USC.

3. Alavancagem de pelo menos 1:200, 1:500 recomendada.

4. Tipo de conta: Hed