AI Gold ATM

Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente!


Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si.


A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas.


Preço de lançamento = $299

Preço real = $1499


O AI GOLD ATM usa algoritmos avançados para identificar negociações de alta probabilidade;

💯 poupando o seu tempo

💯 reduzindo erros manuais

💯 Melhorando a consistência das suas negociações

💯 ajudando-o a gerar lucros enormes nas suas negociações com perdas mínimas.


É uma combinação inteligente de sistemas de tendência, grade e pirâmide que ajuda a gerir o risco de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que captura mais lucros de cada movimento do mercado.


Com o AI GOLD ATM, pode aumentar o seu património com confiança, sabendo que cada negociação é apoiada pela precisão impulsionada pela IA.

Aproveite agora o preço de lançamento (OFERTA LIMITADA)


O preço de lançamento aumentará US$ 100 a cada 10 compras até atingir o preço real.


IMPORTANTE: Após a compra, envie uma mensagem para receber o manual de instalação e as instruções de configuração. Você também será adicionado a um grupo de suporte altamente valioso para obter mais benefícios.


Requisitos mínimos e recomendações para aproveitar todo o seu valor

1. Par recomendado: XAUUSD.

2. Depósito inicial recomendado: US$ 2.000 em contas ou, de preferência, use uma conta em centavos de 10.000 USC.

3. Alavancagem de pelo menos 1:200, 1:500 recomendada.

4. Tipo de conta: Hed


Produtos recomendados
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Free for limited time Starting of Jan 2026 price return to 7777$ Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account
FREE
Xauusd Precision Breakout
Korede Nathaniel Oladoyin
Experts
XAUUSD Precision EA— Dominate the Market with Precision Timing XAU Breakout Pro is a high-performance Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), capitalizing on a powerful early-morning breakout at 7:00 AM GMT on the M5 chart. This strategy is built to catch momentum before the majority of the market reacts — offering a sharp edge in volatile sessions. Core Features Fully automated breakout system for XAUUSD Trades only once per day to avoid overtrading Optimized for the 7:
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Experts
XAGUSD SENTINEL (MT5) — Breakout & Retest Scalper for XAGUSD/EURUSD on M1 Trade the structure, not the noise. XAGUSD SENTINEL is a precision support/resistance breakout + retest expert advisor purpose-built for XAGUSD (Silver) and EURUSD on the M1 timeframe . It maps dynamic zones from price pivots, times entries on clean breaks or fast retests, and manages risk with basket-level protections—so you can pursue high-frequency setups without letting floating profit slip away.   What makes SENTINEL
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA Unleash your trading potential with the BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , a meticulously crafted Expert Advisor designed for MetaTrader 5, tailored specifically for the high-octane Boom and Crash indices. This EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a robust scalping strategy, offering traders a dynamic tool to capitalize on rapid market movements. Whether you're a seasoned scalper or a newcomer to synthetic indices, this EA
FREE
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
Stabilized Funds EA
Albert Villar I Ortiz
Experts
Stabilized Funds EA   is a fully automatic Expert Advisor built for the  EURUSD  currency pair. Stabilized Funds EA   does   not use Martingale and Grid, All Trades are covered by  StopLoss  and  TakeProfit .  Stabilized Funds EA   only works in EURUSD currency pairs. Stabilized Funds EA   has been tested for more than  5 years  in   Strategy Tester   . ************************************************************************************************************************************************
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experts
O EA Go Long implementa uma estratégia avançada de trading intradiário baseada no princípio de trading diário sistemático com múltiplas confirmações técnicas. Enquanto muitos traders procuram algoritmos complexos, este EA combina conceitos simples mas eficazes com gestão sofisticada de risco e múltiplos filtros técnicos. O EA abre posições em um horário específico todos os dias, mas apenas quando as condições de mercado se alinham com múltiplos indicadores técnicos. Esta abordagem sistemática
FREE
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
Experts
Introdução ao Predator EA Predator é um Expert Advisor (EA) de última geração para a plataforma MetaTrader 5 (MT5), desenvolvido para simplificar e aprimorar a negociação forex. Este EA já vem pré-otimizado para diversos pares de moedas e prazos, sendo ideal para traders que buscam uma solução automatizada e confiável. Especificações Plataforma   : MT5 Tipo de conta   : Contas de hedge são recomendadas para um desempenho ideal. Os testes são vitais para desbloquear o potencial do Predator: Util
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Experts
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
FREE
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: A evolução de uma estratégia comprovada O EA Trend Hedge Master MT5 é um sistema profissional de grid e hedge, criado com mais de 10 anos de experiência em trading. Identifica tendências com precisão e gerencia perdas para proteger o capital, visando lucros consistentes em Forex e ouro. Por que a versão MT5 é melhor: Lógica de tendência avançada : sinais mais precisos. Recuperação inteligente : adapta-se à volatilidade atual, não adiciona posições cegamente. Gestão ativa
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experts
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
GRV Grid MT5
Roman Gergert
Experts
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experts
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
EA Tunning
Sabil Yudifera
Experts
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Gap Trace
David Chidiebere Chinweike
Experts
Description Gap Trace Expert Advisor This EA is designed to identify fair value gap trading opportunities on XAUUSD. It focuses on filling up fair value gaps on the chart.   Recommended Pairs :  XAUUSD "This pairs are selected due to their strong reactions to FVG, making it ideal for FVG strategies." Live Account Parameters Minimum Risk Per Trade : Defines the smallest amount of risk you're willing to take on each trade, usually a fixed amount of your account balance. Maximum Risk Per
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experts
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Bot3
Garfield Heron
Experts
Introducing the Ultimate Trading Solution: Bot3 – Your Edge in the Forex Market Are you ready to take your trading to the next level?  Bot3  is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, combining advanced technical analysis, risk management, and harmonic pattern detection to deliver consistent results. Whether you're a beginner or an experienced trader, this EA automates your trading strategy with precision and reliability, helping you maximize profits while minimizing risks
Master Hedge
Prashanth Ramanan
Experts
This product was created specifically to trade EURUSD. The EA has been thoroughly tested with EURUSD currency. The EA is best used on daily timeframe. Default settings is low risk, you can adjust settings according to your risk appetite based on the  screenshots attached. Incase you are using capital above 100.000 USD set balance per 0.01 to 2300 to mitigate risk. The entry points are calculated mainly using price action, candlestick analysis and few indicators for reference. The EA has differen
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Ussr Fris
Yriy Doronin
Experts
Greetings to all friends! I present to you an advisor and an indicator in one project. The advisor settings are displayed on the screens presented in the market. You choose the basic design principle yourself. The first thing you should do is set a specific price at which the advisor will start calculating and drawing the trading zone, the range is also set by you. The advisor trades on the principle of breaking out the previous or future zone.
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Mais do autor
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 RECOME
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Olá Traders! Desenvolvi uma ferramenta para os traders que utilizam o ATR (Average True Range) para determinar o Stop Loss e o Take Profit das suas operações. Com este indicador, pode facilmente definir o Stop Loss e o Take Profit com o multiplicador da sua escolha. Para o utilizar, ajuste o Período do ATR de acordo com o seu estilo de negociação e, em seguida, ajuste os Multiplicadores de Stop Loss e Take Profit conforme necessário. Bons negócios! Boa sorte e bons negócios!!!
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 RECOMEN
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma corretora ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco. Primeiro, para
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma empresa de prop trading ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco.
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 O AI GOLD ATM usa
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de precisão, mas as suas operações atingem frequentemente o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações com precisão, sem preocupações. Permite ainda que acompanhe as suas posições e garanta os seus lucros até que o mercado decida i
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de acerto, mas as suas operações geralmente atingem o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações corretas sem preocupações. Ajuda-o também a acompanhar as suas posições e a garantir os seus lucros até que o mercado decida inverter
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário