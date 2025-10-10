Extractors

5

Extratores para XAUUSD


Extractors for XAUUSD é um Expert Advisor de nível profissional desenvolvido para traders que valorizam precisão, risco controlado e lógica de negociação adaptável ao negociar com ouro (XAUUSD). Ele integra duas estratégias avançadas integradas e cinco modos flexíveis de abordagem de mercado, dando aos traders controle total sobre como o sistema interpreta, insere e gerencia negociações em diferentes estruturas de mercado.

Desenvolvido com base em ampla pesquisa e desenvolvimento, Extractors representa a evolução do nosso projeto anterior, Gold Throne, refinado com espaçamento de grade mais amplo, limitação de risco aprimorada e lógica de gerenciamento de comércio mais inteligente para reduzir agressividade e melhorar a segurança.


Insira essas chaves na entrada EA_Deactivation_Key para desativar ou desligar o modo de rede, coloque 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 e para desativar ou desligar o modo sem rede (Prop Firm) use 7,8,9,10,11,12,13,14, para deixar ambas ativas, deixe a entrada EA_Deactivate_Key vazia.


Defina arquivos pela Seção de Comentários com descrição completa para testar diferentes modos.


Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber também o link de ativação do Filtro de Notícias.


Após 5 vendas, o preço aumentará em R$ 100, com o preço final em R$ 1.300.


Estratégia Um – Grid Trading (Sem Martingale)

Essa estratégia implementa um algoritmo de grade não martingale projetado para reduzir a exposição, mantendo as vantagens estruturadas da negociação em grade. Diferentemente das grades tradicionais, os Extratores implementam entradas espaçadas em 4.000 pontos, o que diminui drasticamente a densidade da posição e o risco de redução cumulativa.

Devido a esse espaçamento, o sistema opera com uma única posição ativa aproximadamente 80% do tempo, funcionando efetivamente como um sistema de negociação de entrada única, mas ainda mantendo a flexibilidade de uma grade durante movimentos de preços prolongados.


Cut_Loss (%) – Controle de Risco Baseado em Porcentagem

A entrada Cut_Loss (%) permite ao usuário controlar quanto do patrimônio da sua conta o EA pode utilizar durante as operações da rede. Uma vez atingido o limite percentual, a expansão da rede é interrompida, introduzindo efetivamente um sistema virtual de stop-loss que limita a exposição à rede com base em níveis de proteção de capital definidos pelo usuário. Este design minimiza a superexposição e proporciona aos traders um controle preciso sobre o risco da rede.


Estratégia Dois – Gestão Manual de Risco-Recompensa

A segunda estratégia integrada concentra-se no controle manual de risco e recompensa. Nela, o usuário pode definir distâncias fixas de Stop-Loss e Take-Profit, tornando-a particularmente adequada para contas de empresas proprietárias, onde parâmetros de risco precisos e baixa consistência de drawdown são necessários.

Ao definir manualmente esses valores, os traders podem criar uma estrutura clara e baseada em regras que equilibra recompensa e proteção de acordo com seus objetivos de negociação. Essa abordagem permite total transparência e consistência no comportamento das negociações, em conformidade com os rigorosos requisitos de avaliação e financiamento de contas.


Cinco Modos de Abordagem de Mercado

Os Extratores oferecem cinco modos operacionais exclusivos, cada um com sua própria estrutura lógica e interpretação de mercado. Esses modos ajustam parâmetros como:

  • Condições de entrada em negociações e filtros de confirmação
  • Espaçamento de ordens e lógica de execução
  • Frequência de negociações
  • Ajustes dinâmicos baseados em volatilidade
  • Escalonamento de risco e resposta à exposição

Isso permite que os traders explorem diversos métodos de entrada no mercado, desde estilos de negociação conservadores até adaptativos ou ativos. Você pode:

  • Execute ambas as estratégias simultaneamente em um gráfico ou
  • Aplique cada estratégia separadamente em gráficos diferentes para uma comparação e análise de desempenho mais claras.


Integração com filtro de notícias

O Extractors inclui um Filtro de Notícias integrado que gerencia automaticamente a atividade de negociação em torno de eventos econômicos de alto impacto. Quando ativado, o EA pode pausar ou atrasar novas negociações antes e depois de comunicados de imprensa, reduzindo a exposição durante períodos voláteis, como anúncios de NFP, IPC ou FOMC. Essa funcionalidade ajuda a evitar negociações indesejadas durante picos imprevisíveis do mercado, especialmente para instrumentos sensíveis como o ouro.


Compatibilidade de instrumentos e prazos

Embora o Extractors seja otimizado para XAUUSD (ouro), ele também pode ser aplicado a outros instrumentos que compartilham perfis de volatilidade semelhantes, incluindo:

  • Principais pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
  • Bitcoin (BTCUSD)
  • NASDAQ (US$ 100)
  • Dow Jones (US$ 30)
  • Outros CFDs suportados pela sua corretora

Prazos recomendados: M1 a M30

Depósito mínimo: $100


Aviso importante de compatibilidade:

Este EA não é compatível com os servidores da corretora Exness devido a diferenças internas nos modelos de execução de símbolos e na formatação do feed de dados de backtest. Caso encontre negociações incompletas ou não executáveis ​​durante o backtest, por favor:

  1. Crie uma conta demo da MetaQuotes diretamente no terminal MetaTrader 5.
  2. Reexecute o backtest usando o feed de dados da MetaQuotes.


Adequação da empresa prop

O Extractors foi projetado com foco na conformidade das empresas proprietárias. O EA apresenta escalonamento gradual do tamanho do lote, lógica de risco fixo por operação e princípios consistentes de gestão de dinheiro, tornando-o adequado para avaliações de empresas proprietárias e contas financiadas que impõem limites rigorosos de risco e saque.


Demonstrações visuais e exemplos de testes

As capturas de tela do produto fornecidas ilustram:

  • O impacto de configurações de Stop-Loss estreitas vs. amplas, mostrando como a flexibilidade afeta o posicionamento de mercado.
  • Exemplos de espaçamento de grade sob volatilidade e seu efeito na frequência de negociações.
  • Configurações de exemplo de estratégias duplas operando simultaneamente em diferentes modos.

Estes recursos visuais destinam-se exclusivamente a fins educacionais e de configuração. Não se destinam a representar resultados específicos ou resultados de desempenho.


Resumo dos principais recursos

  • Duas estratégias avançadas integradas: Grade (sem Martingale) e Risco-Recompensa Manual
  • Cinco modos operacionais para adaptação flexível ao mercado
  • Espaçamento de grade amplo de 4000 pontos para exposição reduzida
  • Cut_Loss (%) baseado em porcentagem para limitação de grade controlada por ações
  • Filtro de notícias integrado para gerenciamento de negociações baseado em eventos
  • Opera nos períodos de M1 a M30
  • Otimizado para XAUUSD, suporta outros instrumentos
  • Configuração compatível com Prop Firm
  • Não compatível com servidores Exness
  • Operação de estratégia dupla em um ou vários gráficos
  • Configurações ajustáveis ​​de Stop-Loss e Take-Profit
  • Mecanismos claros de proteção de ações e filtros de negociação


Visão geral final

Extratores para XAUUSD são uma estrutura de negociação equilibrada e adaptável construída em torno de dois princípios: exposição controlada ao risco e flexibilidade estratégica de mercado.

Seja usado como um sistema de grade de baixo risco ou como uma estrutura manual de risco-recompensa orientada com precisão, o Extractors capacita os traders a navegar pela volatilidade do ouro com estrutura, consistência e consciência de risco. Ele não utiliza martingale, evita a composição de alto risco e integra controles definidos pelo usuário em todos os níveis da operação.

Para traders que buscam um sistema personalizável, disciplinado e de nível profissional, projetado com foco em estabilidade e adaptabilidade, o Extractors for XAUUSD oferece uma abordagem estruturada para automação de negociações.


Comentários 2
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.11 01:40 
 

The author of this EA is an absolute genius! 😄

He’s created a real masterpiece.

It took me a bit to figure out the slightly unusual settings and run a few tests…

And now, from the very first day of live trading — it’s just blowing my mind!

Absolutely amazing!!! 🚀

Produtos recomendados
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experts
O Alphabet AI é um consultor que trabalha com a estratégia de reversão à média — ou seja, utiliza a propriedade natural dos mercados de regressar aos seus valores médios após fortes desvios. O algoritmo analisa constantemente o preço atual do ativo, comparando-o com os níveis médios calculados. Quando o preço se desvia significativamente do seu valor médio, o consultor interpreta isso como um sinal de ação: quando o limite superior é excedido, abre posições curtas, esperando uma descida do preç
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Descrição do produto Visão geral VIX Momentum Pro é um sistema de negociação algorítmica sofisticado projetado exclusivamente para Índices Sintéticos VIX75. O algoritmo emprega análise avançada de múltiplos prazos combinada com técnicas proprietárias de detecção de momentum para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade no mercado de volatilidade sintética. Estratégia de negociação O Expert Advisor opera com uma abordagem abrangente baseada em momentum
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile $ 498 para introdução, aumentará em 100 por mês até atingir $ 1298 Robô de negociação automatizado para XAUUSD (OURO). Conecte este bot aos seus gráficos XAUUSD (GOLD) H1 e deixe-o negociar automaticamente com uma estratégia comprovada! Projetado para traders que buscam automação simples, porém eficiente, este bot executa negociações com base em uma combinação de indicadores técnicos e ação de preço, otimizados para spreads baixos a médios. Co
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Experts
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
Doji Style
Dimpho Simon
1 (1)
Experts
(Feel free to download this at absolutely no cost, if you like it I have a scalping manager here:  https://www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Feel free to suggest on improvements that can be implemented. This EA will forever remain free.] Timeframe: 5 Min upwards (The 1 minute timeframe has very short candles, stoploss cannot be set) Currencies: Multi Settings: Lotsize: the trading volume for the EA How long a position will be held: 900 000 milliseconds for the 5 minute time or an equav
FREE
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Experts
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
KTrade Data Statistics Expert MT5
Kaijun Wang
5 (1)
Utilitários
Transaction Data Analysis Assistant: This is a statistical analysis tool for transaction data, and there are many data charts for analysis and reference. language: Support language selection switch (currently supports Chinese and English active recognition without manual selection) The main window shows: Balance display Total profit and loss display Now the position profit and loss amount is displayed Now the position profit and loss ratio is displayed The total order volume, total lot size, and
FREE
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (8)
Experts
Este Expert Advisor foi projetado para testar e executar suas estratégias criadas dentro do indicador Rule Plotter . Como utilizar: Faça o download gratuito aqui mesmo no site do indicador Rule Plotter - ferramenta para criação de tradesystem sem saber programação . Em seguida, desenvolva suas estratégias do indicador Rule Plotter. Por fim, execute suas estratégias criadas usando este Expert Advisor. Parâmetros: Strategy O tradesystem criado dentro do indicador Rule Plotter. Lot: Volume negociad
FREE
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
Experts
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitários
Chart Walker X Engine | Machine-led instincts Powerful MT5 chart analysis engine equipped with a sophisticated neural network algorithm. This cutting-edge technology enables traders to perform comprehensive chart analysis effortlessly on any financial chart. With its advanced capabilities, Chart Walker streamlines the trading process by providing highly accurate trading entries based on the neural network's insights. Its high-speed calculations ensure swift and efficient analysis, empowering tra
DemsFx Kidda PipTaker EA Buy
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experts
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable trading strategy with a touch of Price Action Principle that is highly effective and accurate for a sniper entry system. The EA have a good money management System.. 2. The expert advisor works best as from 5minutes time frame and above, The higher the time frame, the more accurate is the signal.... 3. The expert advisor work with all broker all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings
FREE
AI Stoch Crypto
Tran Vinh Vu
Experts
AI Stoch Crypto is an advanced AI-powered trading system designed specifically for the crypto market. It uses a machine learning model trained on Stochastic indicator behavior to analyze price momentum and predict short-term market direction on the M15 timeframe . Optimized for BTCUSD and ETHUSD , the system continuously evaluates overbought and oversold conditions, market cycles, and momentum shifts to generate precise and data-driven trade entries. Built for automated trading, AI Stoch Crypto
Machiavelli Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
EA MACHIAVELLI PRO   -   The Strategic Trend Master     MACIAVELLI PRO UNLEASH THE POWER OF STRATEGIC TRADING   Transform your trading game with the  MACHIAVELLI PRO EA   - a sophisticated yet beginner-friendly Expert Advisor that combines the cunning of Machiavelli's strategic mind with cutting-edge trend analysis!   WHY CHOOSE MACHIAVELLI PRO?   INTELLIGENT TREND STRATEGY •   Advanced Trend Detection   - Identifies high-probability trend opportunities •   Precision
Strike Zone EA MT5
Matteo Schizzerotto
Experts
Strike Zone é um Expert Advisor baseado em um padrão gráfico de velas OHLC, todos os backtests são baseados em 10 anos de atividade de Expert. Parâmetros fixos foram usados ​​para os backtests: 1 par, capital de US$ 10.000 e entrada no mercado de 0,1 lote. após dias de testes, este Expert Advisor provou ser lucrativo com os seguintes pares e prazos: AUDCAD H4 NAS100 NZDCAD H1 USDCAD H1 Backtests não são garantia de lucro futuro, qualquer uso desta ferramenta é de responsabilidade exclusiva de
FREE
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experts
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
Experts
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligence at the Service of Your Trading! Have you ever wanted a trading system capable of working 24/5, making precise decisions, and minimizing risk? PrimeTrend EURUSD EA is the solution you've been searching for! Designed to dominate the EUR/USD market with advanced trend-based strategies and technical analysis, this Expert Advisor is here to revolutionize the way you trade. Why Choose PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excellent Performance Based on a proven strategy that le
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experts
O AI Nodiurnal EA é um avançado robô de Forex que utiliza tecnologia de ponta de aprendizado de máquina para otimizar estratégias de negociação e aprimorar o desempenho no dinâmico mercado de câmbio. O termo "Nodiurnal" reflete sua capacidade de se adaptar e operar não apenas durante as típicas horas diurnas de negociação, mas também durante períodos não convencionais, proporcionando uma abordagem contínua e adaptativa para a negociação forex. Configurações: Configurações padrão no par de moedas
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Experts
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Range Lover
Sio Kei Wong
Experts
Range Lover Trading System System Overview The Range Lover Trading System is a powerful automated trading tool designed to capitalize on market volatility for profit. Users only need to set a price range (upper and lower limits), and the system operates 24/7 without manual intervention. Within the specified price range, the system uses intelligent algorithms to continuously calculate and accumulate profits—the greater the volatility, the higher the returns. Even if the price breaks out of the r
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Experts
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
EW Turnaround Tuesday
Edgellence
Experts
>>>  Aproveite um EA gratuito como parte da nossa promoção de seleção de produtos EW! <<< Este EA implementa a estratégia Turnaround Tuesday , uma abordagem comprovada que aproveita a tendência do mercado de reverter direção às terças-feiras. Desenvolvido dentro do framework Edgellence, inclui: Tamanho automático de lotes Funções de gestão de dinheiro e risco Ponto de equilíbrio e trailing stop Rastreamento diário e total de retornos Integração com ForexFactory Suporte multilíngue Esta estraté
FREE
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Gold SMC EA
Mohammed Zakana Al Mallouk
Experts
Overview XAUUSD ICT SMC – Lean Core (v1.4) is a MetaTrader 5 Expert Advisor focused on fast, clean FVG entries with tight risk and simple, robust exits . It trades XAUUSD (and other symbols you list) using a direction-aware Fair Value Gap detected on a single, user-selected entry timeframe. Direction is seeded by short-term momentum, optionally filtered by a higher-TF EMA bias. The exit engine combines a hybrid ATR / R-multiple take-profit , optional breakeven , and ATR trailing with a minimum
Engulfing goddess
Francis Soddo Wetaka
Indicadores
Engulfing Goddess Indicator for MetaTrader 5 Discover the Engulfing Goddess Indicator , a technical analysis tool for MetaTrader 5 (MT5) that helps traders identify engulfing candlestick patterns. This indicator is designed to provide visual signals that correspond to common patterns used in market analysis. The Engulfing Goddess Indicator is built to detect various types of engulfing patterns. It includes a range of optional filters to refine pattern detection, giving you the flexibility to cu
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Experts
Aquila Aurum VWAP Pro – Silver (XAGUSD) Edition Smart VWAP trading with clear rules & stable risk Aquila Aurum VWAP Pro is a fully automated trading system that analyzes price movements in relation to the intraday VWAP. It uses clean, objective rule sets to detect price extremes and profit from precise mean-reversion moves within trending market phases. The EA is specifically optimized for XAGUSD (Silver, Screenshots Setup 1) , but a setup preset for XAUUSD (Gold, Screenshots Setup 2) is also i
EuroStrike X
Jayanta Pal
Experts
Recommended Trading Pairs Optimized For: EUR/USD (Primary Development Pair) GBP/USD  (Primary Development Pair) USD/JPY Gold (XAU/USD) Major Forex Pairs Compatible With: All Forex pairs Commodities Indices (with spread adjustment) Cryptocurrencies (with volatility adjustment) Key Features & Competitive Advantages Advanced Trading Strategy Bollinger Bands Integration : Dual-mode strategy (Touch & Breakout) for precise market entry Intelligent Grid System : Adaptive grid trading with fixed
Sterling Pulse
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Sterling Pulse is a dual-mode GBPUSD trading system engineered to capture both high-frequency intraday momentum and medium-term directional swings within the Sterling market. It combines a dynamic scalping module for London volatility with a structured swing engine for broader trend cycles, using ATR-driven risk control, multi-timeframe confirmation, strict spread filtering, and adaptive position management. The system operates in two modes: 1. Scalping Mode (Intraday Momentum Execution) Buil
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: Unlock the Potential of Gold Automated Trading Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next Price: $899 Real Account Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Overview Aureus Quantum Surge-H1 is a state-of-the-art Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe.   It integrates multiple technical indicators with robust risk management techniques to deliver consistent performance in the volatile gold mark
Trend Vision
Abderrahmane Benali
Indicadores
Important Reminder: If you find this tool helpful ,   please support the work by leaving a comment or rating . Avoid using it without showing support. Your feedback motivates further development! Trend Vision -   SuperTrend PRO   Take your trading to the next level with a powerful upgrade to one of the market’s most trusted trend-following indicators! SuperTrend PRO has been optimized to deliver precise signals based on the strength of the ATR, with smart alerts sent instantly to your phone wh
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional projetado para o mercado spot de ouro (XAUUSD). Desenvolvido com base em dados históricos de alta precisão, ele passou por rigorosos testes de estresse e verificações de robustez em diferentes regimes e ciclos de mercado. Utilizando técnicas algorítmicas avançadas, incluindo otimizações baseadas em aprendizado de máquina, este EA foi projetado para ser viável a longo prazo. Ele opera exclusivamente na direção de compra. O trading é uma jorn
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grade quantitativa adaptativa que evolui com o mercado NEXUS é um sistema 100% automático que constrói combinações de regras em tempo real, valida essas combinações out-of-sample e só entra em operação quando detecta uma vantagem estatística em um contexto de mercado válido. Especificações rápidas Tipo de sistema: grade adaptativa com validação OOS (out-of-sample) e filtros de ambiente (notícias, volatilidade, sessão/dia e áreas de valor de volume opcionais). Instrumentos: pares principa
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq . Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo. Mercados Principais Compatíveis • XAUUSD (Ouro) • US100 / Nasdaq Arquitetura de Dupla Estratégia 1. Scalping • Operações intradiárias • Baixa exposição ao mercado • Optimizado para micro movimentos • Gestão de risco rig
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Experts
Dollar Cost Averaging é um algoritmo de negociação muito básico e antigo, porém muito útil desde o passado até agora. (Observação. Todos os usuários que alugam e compram DCA Pro Trend AI devem me enviar uma mensagem para obter o Guia do usuário e obter a configuração recomendada antes da negociação) Sou trader, comecei a negociar em 2009 e hoje o comércio é a minha vida. Codifiquei este EA com base em todo o meu conhecimento, toda a minha experiência em negociação, experiência em gestão de fun
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experts
Apresentando: Quant Fleet MT5 2.0! O Quant Fleet opera no par USDJPY utilizando cinco estratégias independentes para uma ampla diversificação. A diferença para o Quant Fleet MT5 1.0 é que agora há seis subestratégias adicionais que reforçam o desempenho. Promoção de Lançamento: O preço aumentará após as primeiras 20 cópias serem vendidas. Grupo público:   Join Documentação e predefinidos:   click here Sinal:   click here Principais características: Instalação fácil:   Pronto em poucos pas
Mais do autor
DualGrid
DRT Circle
5 (1)
Experts
Consultor Especialista DualGrid DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação. Após a compra, envie-me uma mensagem pri
GVolt
DRT Circle
4.2 (10)
Experts
GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale) O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias. Este EA foi criado c
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Extratores para XAUUSD Extractors for XAUUSD é um Expert Advisor de nível profissional desenvolvido para traders que valorizam precisão, risco controlado e lógica de negociação adaptável ao negociar com ouro (XAUUSD). Ele integra duas estratégias avançadas integradas e cinco modos flexíveis de abordagem de mercado, dando aos traders controle total sobre como o sistema interpreta, insere e gerencia negociações em diferentes estruturas de mercado. Desenvolvido com base em ampla pesquisa e desenv
GVolt MT4
DRT Circle
Experts
GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale) O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias. Este EA foi criado
DualGrid MT4
DRT Circle
Experts
Consultor Especialista DualGrid DualGrid é um Expert Advisor (EA) de grade multiestratégia projetado para fornecer controle de risco flexível, lógica de grade avançada e comportamento de execução cuidadosamente testado. O EA integra duas estratégias de negociação independentes, cada uma desenvolvida com uma abordagem distinta para interação com o mercado, permitindo que os traders adaptem o EA a diferentes preferências de risco e condições de negociação. Após a compra, envie-me uma mensagem pr
Filtro:
BLACK BEACH FX
747
BLACK BEACH FX 2025.10.15 21:37 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.11 01:40 
 

The author of this EA is an absolute genius! 😄

He’s created a real masterpiece.

It took me a bit to figure out the slightly unusual settings and run a few tests…

And now, from the very first day of live trading — it’s just blowing my mind!

Absolutely amazing!!! 🚀

Responder ao comentário