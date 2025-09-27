Kintal

2

Apresentando Kintal  – EA Avançado com Controle de Risco 


Solar Crest é um Consultor Especializado robusto, voltado para gestores de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em XAUUSD e utiliza M15 como gráfico base. Basta carregar o EA em um único gráfico e deixar a lógica de precisão cuidar de tudo.

“Equipado com lógica de trailing stop e controle rigoroso de drawdown — Solar Crest é construído para sobrevivência e crescimento.”


Principais Recursos

  • Funciona com base em: ele funciona com base na identificação da tendência correta de curto e longo prazo do gráfico e encontra a entrada com base no indicador mais incrível que criei para entrada. 
  • Apenas um gráfico necessário: Anexe a XAUUSD e o EA gerencia toda a lógica internamente.
  • Lista de Símbolos: Utilize com XAUUSD — o EA é otimizado para esses pares.
  • Modos de Gestão de Lotes: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta.
  • Parada Estratégica de Drawdown: Fecha automaticamente as operações e para de operar quando o drawdown excede o limite configurado (por exemplo, 70%).
  • Modos de Trailing Stop: Escolha entre trailing fixo baseado em pips ou trailing dinâmico baseado em ATR.


Configuração Recomendada


Amigável para Empresas Prop

  • Construído para seguir restrições de perda e risco diárias
  • Pode parar completamente de operar quando a perda diária excede seus parâmetros de risco


Filtro:
monja1980
42
monja1980 2025.11.17 23:11 
 

In all tests, it shows itself in a good light, but ... opened my first trade for half of my deposit on the premarket and without a stop loss !! If you want to risk your deposit, this EA is for you. Fortunately, I didn't sleep and managed to close the trade at a loss of 25% of my deposit.

Dian Mayang Sari
469
Resposta do desenvolvedor Dian Mayang Sari 2025.11.18 06:53
Definitely thats not normal please contact me in private massage and send me your inputs, yes not having sl is normal as it tries to recover trade but one trade for half of deposit thats not normal, and as i said you can turn on SL by activating prop firm input.
Responder ao comentário