Apresentando Kintal – EA Avançado com Controle de Risco
Solar Crest é um Consultor Especializado robusto, voltado para gestores de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em XAUUSD e utiliza M15 como gráfico base. Basta carregar o EA em um único gráfico e deixar a lógica de precisão cuidar de tudo.
“Equipado com lógica de trailing stop e controle rigoroso de drawdown — Solar Crest é construído para sobrevivência e crescimento.”
Principais Recursos
- Funciona com base em: ele funciona com base na identificação da tendência correta de curto e longo prazo do gráfico e encontra a entrada com base no indicador mais incrível que criei para entrada.
- Apenas um gráfico necessário: Anexe a XAUUSD e o EA gerencia toda a lógica internamente.
- Lista de Símbolos: Utilize com XAUUSD — o EA é otimizado para esses pares.
- Modos de Gestão de Lotes: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta.
- Parada Estratégica de Drawdown: Fecha automaticamente as operações e para de operar quando o drawdown excede o limite configurado (por exemplo, 70%).
- Modos de Trailing Stop: Escolha entre trailing fixo baseado em pips ou trailing dinâmico baseado em ATR.
- Anexar a: XAUUSD
- Timeframe: M15
- Saldo da Conta: Mínimo $250
- Alavancagem: 1:100 ou acima
- Corretora: Qualquer corretora ECN com spread baixo
Amigável para Empresas Prop
- Construído para seguir restrições de perda e risco diárias
- Pode parar completamente de operar quando a perda diária excede seus parâmetros de risco
Após a Compra
In all tests, it shows itself in a good light, but ... opened my first trade for half of my deposit on the premarket and without a stop loss !! If you want to risk your deposit, this EA is for you. Fortunately, I didn't sleep and managed to close the trade at a loss of 25% of my deposit.