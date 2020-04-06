PulseX

Algoritmo inteligente de negociação por impulso com risco gerenciado e controle dinâmico de séries de negociações.

Monitoramento : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — solicite o conjunto de arquivos via mensagens privadas.


Como funciona o PulseX

O PulseX EA é um sistema de negociação por impulso independente e totalmente otimizado, projetado para funcionar em uma ampla gama de pares de moedas. O robô analisa a microestrutura do mercado e identifica momentos em que o preço forma um impulso de curto prazo e, em seguida, desacelera. Esse modelo difere dos sistemas de recuperação clássicos: o PulseX analisa faixas de preço que mudam suavemente, identificando momentos em que o preço se desvia de forma consistente de sua dinâmica de longo prazo. Essa abordagem garante entradas tranquilas e confiantes, além de um funcionamento igualmente correto em qualquer par de moedas.

O consultor foi testado e otimizado para todos os 28 principais pares de moedas Forex, incluindo USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD e JPY.


Principais características do PulseX

• Detecção inteligente de impulsos de mercado e desaceleração instantânea.

• Sistema simples de "entrada única — SL/TP fixo", ou construção gradual de uma série de posições com um stop-loss geral fixo.

• Estratégia adaptativa de tomada de lucro que responde à volatilidade e à direção das microtendências.

• Configuração simples e operação autônoma 24 horas por dia, 7 dias por semana.

• Sistema confiável de controle de risco — cada operação ou série de operações é estritamente limitada por um Stop Loss rígido.

• Ideal para negociações estáveis de vários meses com baixo drawdown.


Requisitos técnicos

• Período: M5

• Pares: Quaisquer pares de moedas

• Tipo de conta: Qualquer conta de hedge

• De preferência: contas ECN com spread baixo

• Swaps: Condições favoráveis aumentam a sustentabilidade das negociações de longo prazo.


Dicas de negociação

• Lucros passados não garantem resultados futuros.

• O uso de vários pares aumenta a necessidade de capital — aloque pelo menos US$ 300 por par.

• O consultor está otimizado para qualquer moeda, mas os melhores resultados podem ser esperados em pares de moedas de baixa volatilidade (sem JPY).

• O PulseX é um algoritmo de par único: instale-o em vários gráficos apenas de forma consciente, controlando o risco geral.


Se você tiver alguma dúvida sobre o PulseX, escreva-me por mensagem privada.

Produtos recomendados
CryptoSecurency
Ruslan Brezovskiy
Experts
Cryptosecurency é um consultor de negociação automática de tendências para negociar criptomoedas. O consultor entra no mercado em momentos de alta volatilidade na direção do impulso. A determinação do impulso é feita por um dos dois algoritmos: Com base na mudança percentual do preço durante um período de tempo específico ou com base nos indicadores das Bandas de Bollinger incorporados. Para medir a força da tendência, pode ser usado o indicador ADX. As posições são fechadas por Stop Loss/Take P
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experts
Princípio de Funcionamento O Golden Extreme Furious EA é um sistema inteligente de recuperação e acumulação de compras (BUY Recovery Grid) desenvolvido especialmente para XAUUSD (Ouro) . Ele combina análise técnica avançada (indicadores AO e AC, de Bill Williams) com uma gestão de ordens inteligente que busca sempre fechar o ciclo em lucro , mesmo após movimentos contrários do mercado. O robô atua apenas em operações de compra (BUY) , aproveitando as correções e recuperações naturais do ouro. Qu
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Winter MT5 — Sistema de Negociação Automatizado Winter MT5 é um Consultor Especializado (EA) que utiliza algoritmos avançados de análise e adapta-se às condições de mercado em constante mudança. Foi desenvolvido para negociar correções após movimentos bruscos de preços. O sistema funciona totalmente de forma automática e não requer monitoramento constante. Para começar, basta instalar o EA no gráfico de NZDCAD_e — os outros pares serão ativados automaticamente. Atenção! Entre em contato comigo i
Breakout King EA MT5
Shruti Ajay Jais
Experts
Breakout King EA – P ure price action breakout logic, combined with strict risk management Breakout King EA is a fully automated trading system developed for MetaTrader 5, designed to identify and trade breakout opportunities using price action logic.  This EA was originally developed for personal use and has been tested under live market conditions. Based on its performance and stability, it is now made available on the MQL5 Market for other traders who prefer structured breakout trading with
Detroit Smash FX
Michael Prescott Burney
Experts
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Detroit Smash FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDCAD on the H1 chart, integrating precision trade execution with structured risk management. It supports both dynamic and fixed lot sizing, allowing traders to customize exposure based on account size and risk preference and defined take-profit to manage gains and control losses effectively. Capable of handling up to 100 open positions, Detroit
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Triaxis Trader
ANTON KOMISSARENKO
Experts
TriAxisTrader is an automated trading system designed around the  Triple Screen Method by Alexander Elder. By analyzing three different timeframes simultaneously, the Expert Advisor helps identify the dominant trend direction and filter out false market signals with high precision. The decision logic is based on well-known oscillators — CCI or RSI , allowing flexible signal generation depending on the trader’s preferences. Additional filters from higher timeframes enhance trade selection and imp
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Experts
Shinkiro DE40 Scalper: Scalping de Precisão com Precisão Incomparável Desbloqueie o poder do scalping de precisão com o Shinkiro DE40 Scalper. Projetado para aproveitar os níveis mais altos e mais baixos dos preços das últimas x barras, este EA de última geração oferece uma impressionante taxa de acerto de 85% com zero drawdowns em execução. Ideal para traders que buscam retornos consistentes, o Shinkiro DE40 se destaca durante as horas de abertura da Bolsa de Frankfurt, mas também pode se benef
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Experts
Yen Master is a powerful and profitable Expert Advisor that uses a combination of techniques to identify the optimum entry and exit points for trades. It has been backtested using high accuracy data and optimized for low risk trading. Here are some of the features and results of Yen Master: High performance:  Yen Master has a very high return on investment. The Expert Advisor can grow a small account of $200 to $248,000, or a larger account of $10,000 to $3,732,000 , in just 4 years. The EA c
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Experts
Crystal Prop Passer — robô de trading para ouro (XAU/USD) no gráfico de 5 minutos, feito para passar desafios de prop firms Crystal Prop Passer é um algoritmo de negociação inteligente, projetado para passar automaticamente os desafios de contas financiadas de empresas como FTMO, MyForexFunds e The5ers. Ele opera exclusivamente com ouro (XAU/USD) no gráfico de 5 minutos, proporcionando entradas rápidas e precisas. Com lógica adaptável e gestão de risco rigorosa, é ideal tanto para iniciantes qua
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.5 (8)
Experts
O EA Builder é uma ferramenta que lhe permite criar o seu próprio algoritmo e adaptá-lo ao seu próprio estilo comercial. Negociação clássica, grelha, martingale, combinação de indicadores com as suas configurações pessoais, ordens independentes ou DCA, TP/SL visível ou invisível, trailing stop, sistema de cobertura de perdas, sistema de break-even, horas de negociação, tamanho da posição automática e muito mais... O EA Builder tem tudo o que precisa para criar a sua EA perfeita. Há um número inf
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Risk Management Best EA
Hugues Page
Experts
The Ultimate Drag-and-Drop Trading Tool for Precision and Simplicity Say goodbye to overcomplicated trading setups and calculations. With this Expert Advisor, you can calibrate your risk just once, then effortlessly manage your trades directly on the chart. How It Works: Set It Up Once: Define your desired risk percentage. Choose to include additional options Decide if you want to use the current market price or a custom price line. Trade Effortlessly: Simply drag the Entry, Stop Loss, and Take
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
EA Ultra Speed MT5
Ruslan Pishun
1 (1)
Experts
Trading strategy: Scalping. The "EA Ultra Speed" Expert Advisor is based on non-indicator work strictly according to the specified rules for opening and closing deals. The EA was created and tested on the main pairs, but this does not mean that you cannot try it on other currency pairs. The idea is that pending orders up or down are placed at a given distance from the current price. Let's say the price increased by 10 points within an hour and reached 1.3025. The EA follows the price and now ord
DAX Range BreakOut EA
Samuel Masumbuko Aganze
Experts
Le DAX Range BreakOut EA est un expert advisor développé spécifiquement pour le marché allemand DAX (GER40). Conçu pour capturer les mouvements de prix après des périodes de consolidation, ce robot utilise une stratégie de breakout basée sur les ranges horaires, avec des fonctionnalités avancées pour gérer le risque et maximiser les profits. Il est recommandé d’utiliser le DAX avec les paramètres par défaut pour un rendement optimal. Contrairement à de nombreux autres programmes du marché MQL5,
Alpha B3 Renko Trader
Renato Takahashi
Experts
O Alpha B3 Renko Trader  é um robô especialista para negociação no Bovespa B3  (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3 . O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise. Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos. O robô permite também a configuração de funções, tais como número de c
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai
Double MACD
Daksh Ojha Kumar
Experts
Unlike many other trading robots that show impressive results over a short backtest period or use curve-fitting techniques, this robot has been tested over a long duration of 3 years. The backtest results have been realistic, demonstrating the robot’s ability to adapt to different market environments and maintaining profitability over time. This Forex trading robot is designed to offer a high-performance, low-risk solution for retail traders. With a 3-year backtest history showing consistent pro
Gold Breaout H15
Ahmad Moddarisi
Experts
The Expert Advisor has been developed for XAUUSD M60 based on Linear Regression,Keltner Channel, HeikenAshi and pending orders. It has been back tested on over 15-year tick data with 99% quality of modelling. The screenshots attached feature the robustness test by Monte Carlo analysis with 200 simulations. A broker with a small spread and slippage is recommended for better performance. No need to set up any parameters, these settings are optimized. Check my other products. They work well in comb
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Cash Drop MT5
Volodymyr Hrybachov
3 (2)
Experts
Este Expert Advisor é o resultado de muitos anos de desenvolvimento. Eu me especializei principalmente em estratégias de grade e hedging, transferi toda a minha experiência e conhecimento para este Expert Advisor. Como resultado, temos um template de Expert Advisor altamente personalizável e várias boas estratégias para um trader escolher, estratégias de negociação serão constantemente adicionadas e o Expert Advisor permanecerá relevante e estará no topo mesmo em 10 anos. Em outras palavras, ao
Tensline
Vladimir Karputov
Experts
Simple, Efficient, Profitable — an Expert Advisor that works for you This EA is designed for traders who value simplicity and control . With minimal settings, it’s incredibly easy to configure and launch — no complex optimization required. Holds only one market position at a time — no clutter, no overlap. Flexible strategy selection — choose the one that best fits your trading style. Backtesting results reveal : Certain currency pairs perform exceptionally well on rebate services , g
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experts
VR Smart Grid é um consultor comercial completo para MetaTrader 4 e MetaTrader 5, desenvolvido com base na estratégia clássica de negociação em grid. O robô abre posições de forma independente, as gerencia e as fecha em partes, criando uma grade de pedidos eficiente que se adapta às mudanças do mercado. Após 15 anos de desenvolvimento, o consultor passou por milhares de variações e testes — é resultado do aperfeiçoamento sistemático em contas reais e de demonstração. Arquivos de conjunto, versõe
True Range Pro MT5
Smart Forex Lab.
5 (10)
Experts
Escalpelamento noturno preciso e sistema de rede inteligente O True Range Pro EA é um consultor especialista totalmente automatizado que negocia à noite e explora a reversão de preços. O EA negocia usando ordens de limite com stop loss e take profit. Este EA funciona melhor em EURUSD. O True Range Pro foi concebido para funcionar na plataforma MetaTrader 4/5. É fácil de instalar e vem com instruções detalhadas sobre como configurá-lo. O EA é optimizado para uso no período de tempo M5 e pode ser
Bitcoin Maniac
Riaan Adriaan Swanepoel
Experts
Sale of EA: Bitcoin Maniac (M30) for Exness on MQL5 We present Bitcoin Maniac, an Expert Advisor designed to trade on the M30 timeframe with the default broker Exness. This EA offers a robust strategy with strong statistics, perfect for traders aiming for consistent profitability. Check out the results and learn how it operates. Highlighted Statistics Net Profit: $187.01 (+10.89%) Profit Factor: 1.58 Total Trades: 200 Win Rate: 53.50% (107/200 trades) Average Profit Trade: $6.27 Average L
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Mais do autor
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilitários
Painel de negociação multifuncional para simplificar a negociação manual. Visualização de negociações e ordens, cálculos de P&L, negociação com um clique, modificação de ordens, ponto de equilíbrio, trailing stop, stop loss parcial, take profit parcial, fechamento por tempo, stop loss de capital e take profit - tudo isso é possível em um ou alguns cliques, usando teclas de atalho ou com um simples arrastar do mouse dos níveis no gráfico. A interface amigável permite que você teste os cenários ne
Finex MT4
Ervand Oganesyan
Experts
Poderoso EA de pullback para negociar qualquer par de moedas. Performance ao vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envie uma mensagem privada para solicitar os arquivos definidos Início rápido - Defina o EA no gráfico M15 de EURGBP (somente venda), EURCHF (somente compra), USDCAD (somente compra), EURUSD (somente venda). - O risco único é de cerca de 300 usd por par para lote mínimo. Certifique-se de que os riscos sejam confortáveis para você. - Certifique-se de que as configurações
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Experts
Poderoso EA de pullback para negociar qualquer par de moedas. Performance ao vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envie uma mensagem privada para solicitar os arquivos definidos Início rápido - Defina o EA no gráfico M15 de EURGBP (somente venda), EURCHF (somente compra), USDCAD (somente compra), EURUSD (somente venda). - O risco único é de cerca de 300 usd por par para lote mínimo. Certifique-se de que os riscos sejam confortáveis para você. - Certifique-se de que as configurações
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Experts
Um algoritmo de negociação de pullback projetado com precisão para o mercado forex. Performance ao vivo : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - nenhum arquivo definido é necessário, apenas padrões são usados. Como funciona O BounceEdge EA é um algoritmo robusto projetado para capturar recuos intradiários em todos os pares de moedas. Ele analisa a ação do preço de cada moeda e abre negociações antecipando um retorno aos níveis de preço anteriores. O sistema é totalmente otimizado para 28 par
Fine Timeframes
Ervand Oganesyan
Indicadores
O Fine Timeframes é um indicador de timeframes subminuto para MT5. Ele cria gráficos com intervalos de 1 a 30 segundos, permitindo o acesso a movimentos de mercado que permanecem invisíveis em gráficos de minutos e horas, mantendo a funcionalidade completa de negociação: você pode abrir e fechar posições como em timeframes padrão. O Fine Timeframes funciona apenas com ticks em tempo real e não foi projetado para o Testador de Estratégias — baixe a versão de demonstração e teste o indicador em co
Equity Firewall
Ervand Oganesyan
Utilitários
Equity Firewall é uma ferramenta para MT5 projetada para controle automático de drawdowns e gestão de risco a nível de conta. Protege o capital, especialmente quando múltiplos consultores especialistas estão operando na mesma conta com risco de aumentos repentinos de posições ou drawdowns. Instalar a versão de teste para contas demo Equity Firewall permite definir um drawdown máximo geral, um limite diário de perdas e um objetivo de lucro, com a opção de escolher a ação ao atingir o limite: fech
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário