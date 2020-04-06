Algoritmo inteligente de negociação por impulso com risco gerenciado e controle dinâmico de séries de negociações.

Monitoramento : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — solicite o conjunto de arquivos via mensagens privadas.

Como funciona o PulseX

O PulseX EA é um sistema de negociação por impulso independente e totalmente otimizado, projetado para funcionar em uma ampla gama de pares de moedas. O robô analisa a microestrutura do mercado e identifica momentos em que o preço forma um impulso de curto prazo e, em seguida, desacelera. Esse modelo difere dos sistemas de recuperação clássicos: o PulseX analisa faixas de preço que mudam suavemente, identificando momentos em que o preço se desvia de forma consistente de sua dinâmica de longo prazo. Essa abordagem garante entradas tranquilas e confiantes, além de um funcionamento igualmente correto em qualquer par de moedas.

O consultor foi testado e otimizado para todos os 28 principais pares de moedas Forex, incluindo USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD e JPY.

Principais características do PulseX

• Detecção inteligente de impulsos de mercado e desaceleração instantânea.

• Sistema simples de "entrada única — SL/TP fixo", ou construção gradual de uma série de posições com um stop-loss geral fixo.

• Estratégia adaptativa de tomada de lucro que responde à volatilidade e à direção das microtendências.

• Configuração simples e operação autônoma 24 horas por dia, 7 dias por semana.

• Sistema confiável de controle de risco — cada operação ou série de operações é estritamente limitada por um Stop Loss rígido.

• Ideal para negociações estáveis de vários meses com baixo drawdown.

Requisitos técnicos

• Período: M5

• Pares: Quaisquer pares de moedas

• Tipo de conta: Qualquer conta de hedge

• De preferência: contas ECN com spread baixo

• Swaps: Condições favoráveis aumentam a sustentabilidade das negociações de longo prazo.

Dicas de negociação

• Lucros passados não garantem resultados futuros.

• O uso de vários pares aumenta a necessidade de capital — aloque pelo menos US$ 300 por par.

• O consultor está otimizado para qualquer moeda, mas os melhores resultados podem ser esperados em pares de moedas de baixa volatilidade (sem JPY).

• O PulseX é um algoritmo de par único: instale-o em vários gráficos apenas de forma consciente, controlando o risco geral.

Se você tiver alguma dúvida sobre o PulseX, escreva-me por mensagem privada.