Luxor The Oscillators Engine
- Indicadores
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Versão: 1.3
- Atualizado: 24 julho 2025
Versão em Português: Luxor — Precisão e Desempenho para Traders Profissionais
Luxor é um indicador de trading avançado, baseado na poderosa combinação de dois algoritmos confiáveis: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Mudança Percentual). Ele fornece sinais claros e objetivos de compra, venda e saída, com suporte de bandas RMS dinâmicas e notificações push em tempo real.
Principais Recursos:
-
Sinais de entrada e saída precisos para decisões confiáveis;
-
Suavização ALMA avançada que reduz o ruído do mercado;
-
PCH dinâmico para detectar mudanças de momentum;
-
Bandas RMS adaptativas com base na volatilidade;
-
Notificações push diretamente no seu celular;
-
Visual limpo em janela separada, fácil de interpretar.
Parâmetros Personalizáveis:
-
input_length , input_smooth : Controle da sensibilidade dos sinais;
-
offset , sigma : Ajustes finos na curva ALMA;
-
blen , bmult : Configuração da largura das bandas RMS;
-
ShowSignals , EnableNotifications : Ativa/desativa sinais visuais e alertas.
Aplicações Recomendadas:
-
Compatível com pares de Forex, índices, ações e criptomoedas;
-
Recomendado para gráficos de M15 a H4;
-
Ideal para traders manuais ou sistemas automatizados.
Alertas em Tempo Real:
Receba alertas automáticos quando:
-
BUY: sinal confirmado de tendência de alta;
-
SELL: sinal confirmado de tendência de baixa;
-
EXIT: perda de momentum ou reversão.
Importante: ative as notificações push no seu terminal para receber os alertas.
Informações Adicionais:
-
Desenvolvedor: Titouan Cadoux
-
Versão: 1.00
-
Suporte: envie uma mensagem privada via MQL5 para dúvidas.
Melhore seu trading com Luxor
Baixe agora, teste em conta demo e utilize na conta real quando estiver pronto.
thank you so mch !!!