Luxor The Oscillators Engine

5

Versão em Português: Luxor — Precisão e Desempenho para Traders Profissionais

Luxor é um indicador de trading avançado, baseado na poderosa combinação de dois algoritmos confiáveis: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Mudança Percentual). Ele fornece sinais claros e objetivos de compra, venda e saída, com suporte de bandas RMS dinâmicas e notificações push em tempo real.

Principais Recursos:

  • Sinais de entrada e saída precisos para decisões confiáveis;

  • Suavização ALMA avançada que reduz o ruído do mercado;

  • PCH dinâmico para detectar mudanças de momentum;

  • Bandas RMS adaptativas com base na volatilidade;

  • Notificações push diretamente no seu celular;

  • Visual limpo em janela separada, fácil de interpretar.

Parâmetros Personalizáveis:

  • input_length , input_smooth : Controle da sensibilidade dos sinais;

  • offset , sigma : Ajustes finos na curva ALMA;

  • blen , bmult : Configuração da largura das bandas RMS;

  • ShowSignals , EnableNotifications : Ativa/desativa sinais visuais e alertas.

Aplicações Recomendadas:

  • Compatível com pares de Forex, índices, ações e criptomoedas;

  • Recomendado para gráficos de M15 a H4;

  • Ideal para traders manuais ou sistemas automatizados.

Alertas em Tempo Real:

Receba alertas automáticos quando:

  • BUY: sinal confirmado de tendência de alta;

  • SELL: sinal confirmado de tendência de baixa;

  • EXIT: perda de momentum ou reversão.

Importante: ative as notificações push no seu terminal para receber os alertas.

Informações Adicionais:

  • Desenvolvedor: Titouan Cadoux

  • Versão: 1.00

  • Suporte: envie uma mensagem privada via MQL5 para dúvidas.

Melhore seu trading com Luxor

Baixe agora, teste em conta demo e utilize na conta real quando estiver pronto.


Comentários 4
Hisayoshi Muramatsu
570
Hisayoshi Muramatsu 2025.06.16 22:58 
 

thank you so mch !!!

Dezss
106
Dezss 2025.06.07 13:28 
 

Спасибо

1001035938
465
1001035938 2025.05.21 15:12 
 

Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!

Mais do autor
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.83 (6)
Experts
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) é um Expert Advisor especializado em hyper-scalping. Abre várias ordens limitadas ao longo do dia e, ao atingir um Take Profit , reposiciona-se próximo ao preço para aproveitar novas oportunidades rápidas e lucrativas. Atenção: o QAS não utiliza Stop Loss. Siga atentamente as instruções de configuração e gestão de risco. QAS é um produto introdutório da linha Quantitative Trading System , apresentando nossa lógica de scalping
FREE
Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
Experts
Quantitative Trailing Scalper MT5 é um Expert Advisor baseado numa estratégia agressiva de scalping, criada para capturar as melhores entradas com indicadores técnicos. A sua eficácia foi comprovada por anos de trading real, bem como pelas saídas otimizadas com trailing stop loss. Atenção: O QTS é agressivo no mercado. Leia atentamente as instruções antes de utilizá-lo (ver descrição do produto ou parte inferior da página de venda). O QTS é totalmente automatizado e identifica, em tempo real, a
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Experts
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) , como o nome sugere, é um Expert Advisor projetado para trading disciplinado e conformidade rigorosa com as regras de prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.). Ele realiza apenas uma negociação por dia , em horário fixo , no par XAUUSD , utilizando um conjunto de filtros técnicos robustos para selecionar a melhor oportunidade. Sua eficácia baseia-se na simplicidade, disciplina e gestão rigorosa de risco , elementos essenciais para o sucesso tanto em des
Hisayoshi Muramatsu
570
Hisayoshi Muramatsu 2025.06.16 22:58 
 

thank you so mch !!!

Dezss
106
Dezss 2025.06.07 13:28 
 

Спасибо

1001035938
465
1001035938 2025.05.21 15:12 
 

Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!

Findolin
1900
Findolin 2025.05.19 07:33 
 

Very good indicator for scalping. And for free! Thank you very much!

