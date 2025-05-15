Luxor The Oscillators Engine

Versão em Português: Luxor — Precisão e Desempenho para Traders Profissionais

Luxor é um indicador de trading avançado, baseado na poderosa combinação de dois algoritmos confiáveis: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) e PCH (Mudança Percentual). Ele fornece sinais claros e objetivos de compra, venda e saída, com suporte de bandas RMS dinâmicas e notificações push em tempo real.

Principais Recursos:

Sinais de entrada e saída precisos para decisões confiáveis;

Suavização ALMA avançada que reduz o ruído do mercado;

PCH dinâmico para detectar mudanças de momentum;

Bandas RMS adaptativas com base na volatilidade;

Notificações push diretamente no seu celular;

Visual limpo em janela separada, fácil de interpretar.

Parâmetros Personalizáveis:

input_length , input_smooth : Controle da sensibilidade dos sinais;

offset , sigma : Ajustes finos na curva ALMA;

blen , bmult : Configuração da largura das bandas RMS;

ShowSignals , EnableNotifications : Ativa/desativa sinais visuais e alertas.

Aplicações Recomendadas:

Compatível com pares de Forex, índices, ações e criptomoedas;

Recomendado para gráficos de M15 a H4 ;

Ideal para traders manuais ou sistemas automatizados.

Alertas em Tempo Real:

Receba alertas automáticos quando:

BUY : sinal confirmado de tendência de alta;

SELL : sinal confirmado de tendência de baixa;

EXIT: perda de momentum ou reversão.

Importante: ative as notificações push no seu terminal para receber os alertas.

Informações Adicionais:

Desenvolvedor: Titouan Cadoux

Versão: 1.00

Suporte: envie uma mensagem privada via MQL5 para dúvidas.

Melhore seu trading com Luxor

Baixe agora, teste em conta demo e utilize na conta real quando estiver pronto.



