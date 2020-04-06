XtremeGold MT4

XtremeGold - O Robô de Trading Automatizado para Ouro (XAUUSD)

XtremeGold é um robô de trading avançado, projetado para aproveitar as oportunidades no mercado de ouro, ao mesmo tempo em que busca minimizar os riscos. Com uma estratégia baseada em níveis de suporte e resistência, além do uso de médias móveis simples (SMA) e exponenciais (EMA), o XtremeGold analisa múltiplos períodos de tempo para identificar sinais precisos e executar negociações em condições ótimas.

Análise Contínua, da Ásia à América:

O robô começa a procurar oportunidades a partir da sessão asiática e continua sua análise até o final da sessão americana, garantindo uma cobertura do mercado 24 horas por dia para capturar oportunidades contínuas.

Gestão Dinâmica de Posições:

O XtremeGold gerencia automaticamente suas entradas e saídas para otimizar cada posição. Em caso de uma posição perdedora, ele fecha a posição antes do final do dia para limitar as perdas. As posições vencedoras podem ser mantidas por vários dias para maximizar os lucros, caso a tendência continue favorável.

Flexibilidade no Take Profit:

O take profit é ajustável conforme suas preferências, permitindo que você personalize seus objetivos de lucro de acordo com sua estratégia de trading.

Parâmetros e Frequência de Análise:

O robô opera principalmente em um intervalo de 15 minutos e se adapta a todas as sessões de trading, da sessão asiática à sessão americana. Seus parâmetros padrão foram otimizados para oferecer desempenho estável, exigindo um capital inicial razoável.

Capital Mínimo Requerido:

Para usar o robô de forma ideal, é recomendado um capital inicial mínimo de $50, com tamanho de lote de 0,01.

Backtests e Performance:

O XtremeGold foi rigorosamente testado com dados históricos por vários anos para garantir um desempenho sólido no mercado de ouro. No entanto, os resultados passados não garantem resultados futuros e as condições de mercado podem afetar os resultados reais.

Suporte Personalizado:

Oferecemos suporte completo para a instalação e uso do XtremeGold, garantindo que você aproveite ao máximo este robô de trading de alto desempenho.