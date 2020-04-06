Gold SWmax EA 4
- Experts
- Sergei Linskii
- Versão: 2.25
- Atualizado: 30 maio 2025
- Ativações: 5
Gold SWmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.
|Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.
Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE
My Telegram channel >>> https://t.me/GoldVenamax
Recomendações:
- Corretora - RoboForex, Weltrade, WorldForex ou outra, após otimização bem-sucedida
- Tipo de conta – PRO/ECN com cobertura
- Prazo - M30
- Símbolo - XAUUSD (ouro)
- Caução inicial - a partir de 5000
- Alavancagem - de 1:100
- Modo de negociação - VPS (24/7) recomendado = ping aceitável de 0 a 30 ms
- Período de otimização e teste - 12-60 meses
- Periodicidade recomendada para otimização - a cada 3-6 meses
Vantagens:
5. Pode instalar um Expert Advisor para negociar num gráfico de qualquer período. Os principais parâmetros estão disponíveis para alteração nas definições do Expert Advisor, para que cada trader possa facilmente otimizar e personalizar o consultor para a sua corretora, tipo de conta e depósito. O gráfico também apresenta um painel de informações para as estatísticas dos parâmetros de funcionamento do EA.
AVISO: