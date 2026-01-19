- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
10 (66.66%)
손실 거래:
5 (33.33%)
최고의 거래:
222.50 USD
최악의 거래:
-105.80 USD
총 수익:
727.69 USD (23 320 pips)
총 손실:
-307.91 USD (15 347 pips)
연속 최대 이익:
7 (292.64 USD)
연속 최대 이익:
435.05 USD (3)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
92.29%
최대 입금량:
36.27%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
1.99
롱(주식매수):
3 (20.00%)
숏(주식차입매도):
12 (80.00%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
27.99 USD
평균 이익:
72.77 USD
평균 손실:
-61.58 USD
연속 최대 손실:
3 (-210.81 USD)
연속 최대 손실:
-210.81 USD (3)
Algo 트레이딩:
6%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
210.81 USD
최대한의:
210.81 USD (5.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.27% (210.81 USD)
자본금별:
1.76% (79.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|420
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
최고의 거래: +222.50 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +292.64 USD
연속 최대 손실: -210.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real11
|9.17 × 6
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
1
6%
15
66%
92%
2.36
27.99
USD
USD
5%
1:200