- 자본
- 축소
트레이드:
4
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
4 (100.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
-10.22 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
-35.71 USD (415 801 pips)
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
-1.80
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
166.19%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
3 (75.00%)
숏(주식차입매도):
1 (25.00%)
수익 요인:
0.00
기대수익:
-8.93 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
-8.93 USD
연속 최대 손실:
4 (-35.71 USD)
연속 최대 손실:
-35.71 USD (4)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.71 USD
최대한의:
35.71 USD (96.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
96.51% (35.71 USD)
자본금별:
36.90% (11.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|#BTCUSDr
|3
|USDJPYb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|#BTCUSDr
|-29
|USDJPYb
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|#BTCUSDr
|-416K
|USDJPYb
|-140
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
