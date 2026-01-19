- 자본
- 축소
트레이드:
647
이익 거래:
539 (83.30%)
손실 거래:
108 (16.69%)
최고의 거래:
667.80 USD
최악의 거래:
-164.68 USD
총 수익:
3 210.79 USD (954 715 pips)
총 손실:
-1 741.76 USD (804 706 pips)
연속 최대 이익:
31 (46.09 USD)
연속 최대 이익:
714.84 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.36%
최근 거래:
36 분 전
주별 거래 수:
649
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
2.67
롱(주식매수):
647 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.84
기대수익:
2.27 USD
평균 이익:
5.96 USD
평균 손실:
-16.13 USD
연속 최대 손실:
4 (-547.31 USD)
연속 최대 손실:
-547.31 USD (4)
월별 성장률:
40.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
550.24 USD (12.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.45% (550.24 USD)
자본금별:
0.41% (21.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|647
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|150K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +667.80 USD
최악의 거래: -165 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +46.09 USD
연속 최대 손실: -547.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
41%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
100%
647
83%
100%
1.84
2.27
USD
USD
9%
1:200