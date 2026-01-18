- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
17 (65.38%)
손실 거래:
9 (34.62%)
최고의 거래:
37.32 AUD
최악의 거래:
-13.00 AUD
총 수익:
236.68 AUD (505 pips)
총 손실:
-26.41 AUD (70 pips)
연속 최대 이익:
7 (125.97 AUD)
연속 최대 이익:
125.97 AUD (7)
샤프 비율:
0.69
거래 활동:
95.98%
최대 입금량:
16.22%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
16.17
롱(주식매수):
12 (46.15%)
숏(주식차입매도):
14 (53.85%)
수익 요인:
8.96
기대수익:
8.09 AUD
평균 이익:
13.92 AUD
평균 손실:
-2.93 AUD
연속 최대 손실:
3 (-8.41 AUD)
연속 최대 손실:
-13.00 AUD (1)
월별 성장률:
4.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.06 AUD
최대한의:
13.00 AUD (0.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.27% (13.00 AUD)
자본금별:
12.34% (605.92 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUDp
|7
|USDCADp
|7
|USDCHFp
|6
|AUDNZDp
|3
|UK100
|1
|EURGBPp
|1
|AUDUSDp
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUDp
|60
|USDCADp
|36
|USDCHFp
|43
|AUDNZDp
|6
|UK100
|0
|EURGBPp
|2
|AUDUSDp
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUDp
|213
|USDCADp
|125
|USDCHFp
|95
|AUDNZDp
|29
|UK100
|-31
|EURGBPp
|9
|AUDUSDp
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.32 AUD
최악의 거래: -13 AUD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +125.97 AUD
연속 최대 손실: -8.41 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
4%
0
0
USD
USD
4.9K
AUD
AUD
1
0%
26
65%
96%
8.96
8.09
AUD
AUD
12%
1:500