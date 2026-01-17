- 자본
- 축소
트레이드:
81
이익 거래:
61 (75.30%)
손실 거래:
20 (24.69%)
최고의 거래:
62.90 USD
최악의 거래:
-56.70 USD
총 수익:
1 365.04 USD (31 354 pips)
총 손실:
-500.48 USD (12 734 pips)
연속 최대 이익:
15 (513.30 USD)
연속 최대 이익:
513.30 USD (15)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
5.46
롱(주식매수):
36 (44.44%)
숏(주식차입매도):
45 (55.56%)
수익 요인:
2.73
기대수익:
10.67 USD
평균 이익:
22.38 USD
평균 손실:
-25.02 USD
연속 최대 손실:
4 (-82.23 USD)
연속 최대 손실:
-157.70 USD (3)
월별 성장률:
3.46%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
108.61 USD
최대한의:
158.30 USD (0.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|865
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +62.90 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +513.30 USD
연속 최대 손실: -82.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GetLeveraged-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음