- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
18 (60.00%)
손실 거래:
12 (40.00%)
최고의 거래:
34.16 USD
최악의 거래:
-38.25 USD
총 수익:
244.86 USD (13 693 pips)
총 손실:
-122.07 USD (12 163 pips)
연속 최대 이익:
4 (51.38 USD)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
75.26%
최대 입금량:
24.28%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
40 분
회복 요인:
3.21
롱(주식매수):
6 (20.00%)
숏(주식차입매도):
24 (80.00%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
4.09 USD
평균 이익:
13.60 USD
평균 손실:
-10.17 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.84 USD)
월별 성장률:
30.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.60 USD
최대한의:
38.25 USD (8.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.38% (38.25 USD)
자본금별:
22.31% (101.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.16 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +51.38 USD
연속 최대 손실: -10.84 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
31%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
1
100%
30
60%
75%
2.00
4.09
USD
USD
22%
1:500