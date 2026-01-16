- 자본
트레이드:
1
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
1 (100.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
-10.10 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
-10.10 USD (5 048 pips)
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
1 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.00
기대수익:
-10.10 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
-10.10 USD
연속 최대 손실:
1 (-10.10 USD)
연속 최대 손실:
-10.10 USD (1)
월별 성장률:
-10.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.10 USD
최대한의:
10.10 USD (10.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1
|
1
|
1
|
1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Hand of Midas
