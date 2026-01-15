- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
25 (78.12%)
손실 거래:
7 (21.88%)
최고의 거래:
8.13 USD
최악의 거래:
-5.49 USD
총 수익:
51.37 USD (5 123 pips)
총 손실:
-21.18 USD (2 112 pips)
연속 최대 이익:
6 (5.63 USD)
연속 최대 이익:
8.77 USD (2)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
51.34%
최대 입금량:
35.93%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
5.50
롱(주식매수):
32 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.43
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
2.05 USD
평균 손실:
-3.03 USD
연속 최대 손실:
1 (-5.49 USD)
연속 최대 손실:
-5.49 USD (1)
월별 성장률:
30.19%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.54 USD
최대한의:
5.49 USD (5.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.44% (5.49 USD)
자본금별:
41.91% (47.72 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.13 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +5.63 USD
연속 최대 손실: -5.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)
리뷰 없음
