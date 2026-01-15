- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
7.41 USD
최악의 거래:
-1.50 USD
총 수익:
12.68 USD (1 740 pips)
총 손실:
-4.27 USD (537 pips)
연속 최대 이익:
2 (7.42 USD)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.82
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
2.97
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
3.17 USD
평균 손실:
-1.07 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.98 USD)
월별 성장률:
66.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.98 USD
최대한의:
2.98 USD (23.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.65% (2.98 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|-1
|NZDUSD
|-1
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|-98
|NZDUSD
|-85
|EURUSD
|-150
|GBPUSD
|258
|USDCHF
|224
|AUDJPY
|-204
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
