Jerry Unamba

Mtchew

Jerry Unamba
0 리뷰
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 67%
FBS-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
7.41 USD
최악의 거래:
-1.50 USD
총 수익:
12.68 USD (1 740 pips)
총 손실:
-4.27 USD (537 pips)
연속 최대 이익:
2 (7.42 USD)
연속 최대 이익:
7.42 USD (2)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.82
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
2.97
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
3.17 USD
평균 손실:
-1.07 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.98 USD)
연속 최대 손실:
-2.98 USD (3)
월별 성장률:
66.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.98 USD
최대한의:
2.98 USD (23.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.65% (2.98 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPJPY 2
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
1 2
1 2
1 2
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPJPY 7
USDJPY -1
NZDUSD -1
EURUSD -2
GBPUSD 3
USDCHF 3
AUDJPY -1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPJPY 1.3K
USDJPY -98
NZDUSD -85
EURUSD -150
GBPUSD 258
USDCHF 224
AUDJPY -204
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.41 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +7.42 USD
연속 최대 손실: -2.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.16 08:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 14:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 14:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
